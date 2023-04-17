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Купить недвижимость в gmina Duszniki, Польша

7 объектов найдено
Дом 4 спальнив Sekowo, Польша
Дом 4 спальни
Sekowo, Польша
128 м²
€ 111,997
Я приглашаю вас в Sękowa ( gm. Duszniki ), в котором есть уютный дом в тихом районе, располо…
Дом 5 спаленв Grzebienisko, Польша
Дом 5 спален
Grzebienisko, Польша
130 м²
€ 139,974
Я рад представить вам предложение продать очаровательный, атмосферный отдельно стоящий дом в…
Дом 5 спаленв Ceradz Dolny, Польша
Дом 5 спален
Ceradz Dolny, Польша
158 м²
€ 193,840
Дом 5 спаленв Ceradz Dolny, Польша
Дом 5 спален
Ceradz Dolny, Польша
171 м²
€ 210,855
Современный дом в городе Подзнань, отдельно стоящий дом в Церадз-Дольны, всего в 14 км от Та…
Домв Grzebienisko, Польша
Дом
Grzebienisko, Польша
130 м²
€ 161,533
Дом 5 спаленв Ceradz Dolny, Польша
Дом 5 спален
Ceradz Dolny, Польша
170 м²
€ 247,685
Если вы хотите ежедневно наслаждаться близостью природы и ищете функциональный и энергосбере…
Дом 5 спаленв Ceradz Dolny, Польша
Дом 5 спален
Ceradz Dolny, Польша
190 м²
€ 215,163
Если вы хотите ежедневно наслаждаться близостью природы и ищете функциональный и энергосбере…

Параметры недвижимости в gmina Duszniki, Польша

с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитное
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