Варминско-Мазурское воеводство — крупная область на севере Польши. В ее структуру входят 21 повят и 116 гмин, в которых проживают в общей сложности около 1,5 млн. человек. Административный центр области — город Ольштын. Воеводство известно большим количеством исторических достопримечательностей и курортных санаториев, ради которых сюда приезжают туристы из разных европейских стран.

Преимущества приобретения жилья в данном районе

Покупку недвижимости в Варминско-Мазурском воеводстве стоит рассмотреть всем, кто желает проживать в местности с хорошей экологией. Эта область считается «зелеными легкими Польши» — на ее территории располагаются десятки лесов и порядка 3000 озер, среди которых самые известные — Мазурские.

Помимо хорошей экологии, покупатели могут рассчитывать еще на целый ряд преимуществ:

недорогие цены на жилье — в среднем в 2-3 раза дешевле, чем в крупных польских городах;

развитая инфраструктура — во всех повятах воеводства есть магазины, школы и другие важные соцобъекты.

Какая недвижимость доступна к покупке

В Варминско-Мазурском воеводстве можно приобрести жилье на любой вкус. В крупных повятах в большом количестве продаются квартиры и апартаменты. Продавцы просят за них около 1500-2000 евро за квадрат.

В небольших повятах регулярно выставляются на продажу частные дома, коттеджи и особняки. Купить жилую недвижимость в Варминско-Мазурском воеводстве такого типа можно по цене 1000-3000 евро за квадрат, в зависимости от ее состояния и расположения. Наиболее дорого стоят объекты, находящиеся вблизи с озерами.

Лучшие места для приобретения жилья

Наибольшей популярностью у покупателей в Варминско-Мазурском воеводстве пользуются Ольштын и Эльблонг. Эта 2 самых крупных города области со всей необходимой инфраструктурой. Здесь можно не только приобрести комфортабельное жилье, но и хорошо трудоустроиться.

Дополнительно стоит рассмотреть такие города, как Илава и Гижицко. Это живописные населенные пункты, расположенные вблизи с озерами и лесами. Подойдут тем, кто желает проживать в тихом месте подальше от городского шума.

Варминско-Мазурское воеводство — уютное место на карте Польше. Местность славится красивой природой и спокойной атмосферой. Изучить недвижимость, выставленную на продажу в этой области, можно на портале REALTING.