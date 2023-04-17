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Купить недвижимость в gmina Kostrzyn, Польша

5 объектов найдено
Квартира 2 спальнив Glinka Duchowna, Польша
Квартира 2 спальни
Glinka Duchowna, Польша
49 м²
€ 81,949
Я рекомендую предложение продать квартиру недавно созданному поместью TARASY KOSTRZYNA, расп…
Дом 5 спаленв Trzek, Польша
Дом 5 спален
Trzek, Польша
164 м²
€ 171,446
Продается функциональный дом, площадь 115,60 м2, на участке земли площадью 774 м2 в Зикерки,…
Дом 7 спаленв Glinka Duchowna, Польша
Дом 7 спален
Glinka Duchowna, Польша
240 м²
€ 407,588
Квартира 3 спальнив Glinka Duchowna, Польша
Квартира 3 спальни
Glinka Duchowna, Польша
98 м²
€ 118,394
Он рад представить предложение двухуровневой квартиры в Костшин на ул. Półwiejska, где, веро…
Дом 5 спаленв Klony, Польша
Дом 5 спален
Klony, Польша
180 м²
€ 127,236
Я рекомендую купить полностью отремонтированный, атмосферный двухкомнатный дом с ухоженным с…

Параметры недвижимости в gmina Kostrzyn, Польша

с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитное
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