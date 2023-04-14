Познань — крупный польский город с населением более 500 тыс. человек. Располагается в западной части страны на берегу живописной реки Варта. Туристам город известен большим количеством музеев, соборов и ресторанов. В Познани также сосредоточено 27 престижных ВУЗов, обучаться в которые приезжают студенты со всего мира.

Преимущества покупки недвижимости

Рассмотреть приобретение жилья в Познани можно по целому ряду причин:

местная недвижимость ежегодно растет в стоимости в среднем на 10% — это позволяет при необходимости выгодно перепродать ее;

в Познани, как и в других городах страны, стабильная экономическая ситуация;

доступные цены на продукты питания и комунальные услуги;

высокий спрос на аренду жилья среди приезжих и местного населения.

К плюсам стоит также отнести упрощенный процесс приобретения кв. метров: чтобы купить недвижимость в Познани в Польше, иностранцам нужно иметь только загранпаспорт и необходимую сумму. В то же время важно учесть, что ВНЖ за покупку кв. метров не выдается.

Какие виды недвижимости выставлены на продажу

В Познани продается жилье на любой вкус. Наибольший покупательский спрос наблюдается на квартиры и апартаменты. Приобрести их можно в разных частях города из расчета 1500-3000 евро за квадрат. Апартаменты обычно стоят дороже квартир на 10-20%.

У покупателей также есть возможность приобрести частные дома и коттеджи в пригороде. Их кв. метр оценивается в среднем в 1000-3000 евро. Помимо жилой недвижимости, в городе активно продается коммерческая. Цены на нее достаточно высокие — от 2000 евро за квадрат.

Где лучше покупать недвижимость

В Познани лучшими районами для покупки жилья считаются Ежице и Грюнвальд. Первый располагается в историческом центре. Отличается развитой инфраструктурой и наличием нескольких больших парков.

Грюнвальд — это элитный пригород, где регулярно возводятся новые жилые комплексы и частные дома. Рассмотреть покупку жилой и коммерческой недвижимости в Познани в этом районе стоит в первую очередь тем, что желает выгодно сдавать ее в аренду. Именно здесь наблюдается самый высокий спрос на кв. метры среди арендаторов.

Познань — развитый польский город, хорошо подходящий для переезда на ПМЖ. Здесь недорогой уровень жизни, отлично развита инфраструктура. Ознакомиться с продаваемой недвижимостью в этом городе предлагает портал REALTING.