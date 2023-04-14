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Продажа недвижимости в Познани

Познань
222
225 объектов найдено
Дом 4 спальнив Познань, Польша
Дом 4 спальни
Познань, Польша
160 м²
€ 278,255
Дом 6 спаленв Познань, Польша
Дом 6 спален
Познань, Польша
278 м²
€ 377,477
Дом 3 спальнив Познань, Польша
Дом 3 спальни
Познань, Польша
74 м²
€ 161,776
Квартира 4 спальнив Познань, Польша
Квартира 4 спальни
Познань, Польша
94 м²
€ 258,626
Я рекомендую предложение 4 – мирных апартаментов, расположенных в Познани в Йежице – ul. Зоф…
Квартира 2 спальнив Познань, Польша
Квартира 2 спальни
Познань, Польша
45 м²
€ 78,731
Квартира 4 спальнив Познань, Польша
Квартира 4 спальни
Познань, Польша
75 м²
€ 200,602
Я рекомендую уникальное предложение 4-комнатной квартиры, расположенной в Познани Марселина …
Квартира 3 спальнив Познань, Польша
Квартира 3 спальни
Познань, Польша
49 м²
€ 114,300
Я приглашаю вас ознакомиться с предложением 3-комнатной квартиры в НОВОМ ИНВЕСТИЦИИ = Покупа…
Квартира 2 спальнив Познань, Польша
Квартира 2 спальни
Познань, Польша
39 м²
€ 103,537
Квартира 2 спальнив Познань, Польша
Квартира 2 спальни
Познань, Польша
30 м²
€ 73,123
Квартира 2 спальнив Познань, Польша
Квартира 2 спальни
Познань, Польша
47 м²
€ 118,420
Квартира 3 спальнив Познань, Польша
Квартира 3 спальни
Познань, Польша
56 м²
€ 95,987
Хотели бы вы жить рядом с парком и в то же время иметь его рядом с вами? Я рекомендую трехко…
Квартира 2 спальнив Познань, Польша
Квартира 2 спальни
Познань, Польша
50 м²
€ 107,635
I recommend for sale an apartment in a city villa at ul. Kasprzaka. The 2-room apartment wit…
Квартира 3 спальнив Познань, Польша
Квартира 3 спальни
Познань, Польша
74 м²
€ 171,698
Я приглашаю вас ознакомиться с предложением о продаже 3-комнатной квартиры с двумя садами. L…
Квартира 1 спальняв Познань, Польша
Квартира 1 спальня
Познань, Польша
31 м²
€ 98,144
Good morning, ladies and gentlemen, today I would like to present an offer to sell studio ap…
Квартира 3 спальнив Познань, Польша
Квартира 3 спальни
Познань, Польша
47 м²
€ 78,300
Квартира 2 спальнив Познань, Польша
Квартира 2 спальни
Познань, Польша
48 м²
€ 83,045
I invite you to familiarize yourself with the offer of a 2-room apartment located in the hou…
Квартира 2 спальнив Познань, Польша
Квартира 2 спальни
Познань, Польша
54 м²
€ 94,693
Would you like to live in a fully scheduled apartment with a nice view and have it close to …
Квартира 2 спальнив Познань, Польша
Квартира 2 спальни
Познань, Польша
37 м²
€ 90,379
Квартира 3 спальнив Познань, Польша
Квартира 3 спальни
Познань, Польша
61 м²
€ 172,345
Квартира 1 спальняв Познань, Польша
Квартира 1 спальня
Познань, Польша
32 м²
€ 58,024
Are you looking for a cozy apartment well connected to the city? Are you an investor or just…
Квартира 2 спальнив Познань, Польша
Квартира 2 спальни
Познань, Польша
52 м²
€ 156,125
Дом 3 спальнив Познань, Польша
Дом 3 спальни
Познань, Польша
127 м²
€ 226,271
Я рад представить вам предложение о продаже частного дома, построенного из кирпича в 1915 го…
Квартира 3 спальнив Познань, Польша
Квартира 3 спальни
Познань, Польша
65 м²
€ 133,088
Предложение в процессе подготовки. Продается квартира в очень модном месте в последнее время…
Квартира 2 спальнив Познань, Польша
Квартира 2 спальни
Познань, Польша
37 м²
€ 79,594
Квартира 2 спальнив Познань, Польша
Квартира 2 спальни
Познань, Польша
38 м²
€ 71,181
We offer a 2-room apartment with a 38m2 area on the District of Heroes of World War II, loca…
Квартира 4 спальнив Познань, Польша
Квартира 4 спальни
Познань, Польша
106 м²
€ 207,073
Дом 4 спальнив Познань, Польша
Дом 4 спальни
Познань, Польша
175 м²
€ 323,552
Detached house with an area of 135m2, plus a basement with an area of ca 40m2, corner plot w…
Квартира 3 спальнив Познань, Польша
Квартира 3 спальни
Познань, Польша
64 м²
€ 92,752
Дом 8 спаленв Познань, Польша
Дом 8 спален
Познань, Польша
370 м²
€ 291,197
Доброе утро, на продажу мы предлагаем вам просторный таунхаус в Умултуве. Тихая и зеленая об…
Квартира 2 спальнив Познань, Польша
Квартира 2 спальни
Познань, Польша
45 м²
€ 76,358

Параметры недвижимости в Познань, Польша

с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитное

Познань — крупный польский город с населением более 500 тыс. человек. Располагается в западной части страны на берегу живописной реки Варта. Туристам город известен большим количеством музеев, соборов и ресторанов. В Познани также сосредоточено 27 престижных ВУЗов, обучаться в которые приезжают студенты со всего мира.

Преимущества покупки недвижимости

Рассмотреть приобретение жилья в Познани можно по целому ряду причин:

  • местная недвижимость ежегодно растет в стоимости в среднем на 10% — это позволяет при необходимости выгодно перепродать ее;
  • в Познани, как и в других городах страны, стабильная экономическая ситуация;
  • доступные цены на продукты питания и комунальные услуги;
  • высокий спрос на аренду жилья среди приезжих и местного населения.

К плюсам стоит также отнести упрощенный процесс приобретения кв. метров: чтобы купить недвижимость в Познани в Польше, иностранцам нужно иметь только загранпаспорт и необходимую сумму. В то же время важно учесть, что ВНЖ за покупку кв. метров не выдается.

Какие виды недвижимости выставлены на продажу

В Познани продается жилье на любой вкус. Наибольший покупательский спрос наблюдается на квартиры и апартаменты. Приобрести их можно в разных частях города из расчета 1500-3000 евро за квадрат. Апартаменты обычно стоят дороже квартир на 10-20%.

У покупателей также есть возможность приобрести частные дома и коттеджи в пригороде. Их кв. метр оценивается в среднем в 1000-3000 евро. Помимо жилой недвижимости, в городе активно продается коммерческая. Цены на нее достаточно высокие — от 2000 евро за квадрат.

Где лучше покупать недвижимость

В Познани лучшими районами для покупки жилья считаются Ежице и Грюнвальд. Первый располагается в историческом центре. Отличается развитой инфраструктурой и наличием нескольких больших парков.

Грюнвальд — это элитный пригород, где регулярно возводятся новые жилые комплексы и частные дома. Рассмотреть покупку жилой и коммерческой недвижимости в Познани в этом районе стоит в первую очередь тем, что желает выгодно сдавать ее в аренду. Именно здесь наблюдается самый высокий спрос на кв. метры среди арендаторов.

Познань — развитый польский город, хорошо подходящий для переезда на ПМЖ. Здесь недорогой уровень жизни, отлично развита инфраструктура. Ознакомиться с продаваемой недвижимостью в этом городе предлагает портал REALTING.

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