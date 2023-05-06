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Жильё в Констанцин-Езёрна гмина, Польша

10 объектов найдено
Квартира 1 комната в Kierszek, Польша
Квартира 1 комната
Kierszek, Польша
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Этаж 1/4
€ 52,034
Квартира 1 спальня в Czarnow, Польша
Квартира 1 спальня
Czarnow, Польша
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Этаж 2/10
€ 104,251
Дуплекс 5 спален в Белява, Польша
Дуплекс 5 спален
Белява, Польша
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Количество этажей 2
€ 632,702
Дуплекс 3 спальни в Czarnow, Польша
Дуплекс 3 спальни
Czarnow, Польша
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 395 м²
Количество этажей 2
€ 681,468
Особняк 3 спальни в Kepa Okrzewska, Польша
Особняк 3 спальни
Kepa Okrzewska, Польша
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 226 м²
Количество этажей 1
€ 661,736
Дом 7 комнат в Белява, Польша
Дом 7 комнат
Белява, Польша
Комнаты 7
Площадь 400 м²
Количество этажей 2
€ 1,416,585
Дом 9 комнат в Белява, Польша
Дом 9 комнат
Белява, Польша
Комнаты 9
Площадь 438 м²
€ 896,805
Дом 4 комнаты в Белява, Польша
Дом 4 комнаты
Белява, Польша
Комнаты 4
Площадь 140 м²
€ 296,942
Дуплекс 4 спальни в Констанцин-Езёрна (город), Польша
Дуплекс 4 спальни
Констанцин-Езёрна (город), Польша
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 177 м²
Количество этажей 2
€ 399,187
Дом 9 комнат в Белява, Польша
Дом 9 комнат
Белява, Польша
Комнаты 9
Площадь 250 м²
€ 637,728

Параметры недвижимости в Констанцин-Езёрна гмина, Польша

с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитная
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