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Жильё в gmina Zgierz, Польша

1 объект найдено
Квартира 2 спальни в Aleksandria, Польша
Квартира 2 спальни
Aleksandria, Польша
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 69 м²
For sale a 3-room apartment (69,22m2), on the sixth floor, in the new CENTRAL PARK 3 invest…
€156,824

Параметры недвижимости в gmina Zgierz, Польша

с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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