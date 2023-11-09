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Жильё в gmina Wasewo, Польша

квартиры
14
15 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Trynosy-Osiedle, Польша
Квартира 3 комнаты
Trynosy-Osiedle, Польша
Комнаты 3
Площадь 85 м²
Этаж 9/9
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€63,531
Квартира 4 комнаты в Trynosy-Osiedle, Польша
Квартира 4 комнаты
Trynosy-Osiedle, Польша
Комнаты 4
Площадь 92 м²
Этаж 4/4
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€106,508
Квартира 4 комнаты в Trynosy-Osiedle, Польша
Квартира 4 комнаты
Trynosy-Osiedle, Польша
Комнаты 4
Площадь 122 м²
Этаж 8/9
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€112,113
Квартира 2 комнаты в Trynosy-Osiedle, Польша
Квартира 2 комнаты
Trynosy-Osiedle, Польша
Комнаты 2
Площадь 65 м²
Этаж 4/7
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€56,524
Квартира 3 комнаты в Trynosy-Osiedle, Польша
Квартира 3 комнаты
Trynosy-Osiedle, Польша
Комнаты 3
Площадь 75 м²
Этаж 5/5
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€94,362
Дом в Trynosy-Osiedle, Польша
Дом
Trynosy-Osiedle, Польша
Площадь 310 м²
Количество этажей 1
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€261,598
Квартира 3 комнаты в Trynosy-Osiedle, Польша
Квартира 3 комнаты
Trynosy-Osiedle, Польша
Комнаты 3
Площадь 74 м²
Этаж 9/9
Срочно! Купить Квартиру в ОТЛИЧНОМ РАЙОНЕ Ташкента. Выгодный вариант, арзон. Скидка, торг, …
€75,209
Квартира 6 комнат в Trynosy-Osiedle, Польша
Квартира 6 комнат
Trynosy-Osiedle, Польша
Комнаты 6
Площадь 240 м²
Этаж 11/11
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€266,270
Квартира 3 комнаты в Trynosy-Osiedle, Польша
Квартира 3 комнаты
Trynosy-Osiedle, Польша
Комнаты 3
Площадь 73 м²
Этаж 1/9
Срочно! Купить Квартиру в ОТЛИЧНОМ РАЙОНЕ Ташкента. Выгодный вариант, арзон. Скидка, торг, …
€100,435
Квартира 4 комнаты в Trynosy-Osiedle, Польша
Квартира 4 комнаты
Trynosy-Osiedle, Польша
Комнаты 4
Площадь 100 м²
Этаж 4/7
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€308,312
Квартира 3 комнаты в Trynosy-Osiedle, Польша
Квартира 3 комнаты
Trynosy-Osiedle, Польша
Комнаты 3
Площадь 72 м²
Этаж 4/4
Срочно! Купить Квартиру в ОТЛИЧНОМ РАЙОНЕ Ташкента. Выгодный вариант, арзон. Скидка, торг, …
€67,362
Квартира 1 комната в Trynosy-Osiedle, Польша
Квартира 1 комната
Trynosy-Osiedle, Польша
Комнаты 1
Площадь 28 м²
Этаж 4/4
Срочно! Купить Квартиру в ОТЛИЧНОМ РАЙОНЕ Ташкента. Выгодный вариант, арзон. Скидка, торг, …
€69,137
Квартира 2 комнаты в Trynosy-Osiedle, Польша
Квартира 2 комнаты
Trynosy-Osiedle, Польша
Комнаты 2
Площадь 70 м²
Этаж 7/7
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€63,531
Квартира 3 комнаты в Trynosy-Osiedle, Польша
Квартира 3 комнаты
Trynosy-Osiedle, Польша
Комнаты 3
Площадь 71 м²
Этаж 6/9
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€98,566
Квартира 1 комната в Trynosy-Osiedle, Польша
Квартира 1 комната
Trynosy-Osiedle, Польша
Комнаты 1
Площадь 45 м²
Этаж 3/4
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€46,714

Параметры недвижимости в gmina Wasewo, Польша

с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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