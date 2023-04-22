Где приобрести недвижимость в Гданьске для комфортной жизни и сдачи в аренду

Цены на недвижимость в Гданьске уступают только столичным. В городе котируются квартиры с ремонтом, расположенные у моря, в центре и районах с хорошей транспортной развязкой, школами, медицинскими учреждениями и магазинами.

Выгодно купить недвижимость в Гданьске можно как на вторичном, так и на первичном рынке. Строительство жилых зданий идет активно, и в предложениях нет недостатка. Всегда в наличии есть однокомнатные квартиры эконом-класса и просторные апартаменты по более высокой стоимости.

Самые привлекательные для иностранцев районы города

Przymorze пользуется заслуженной популярностью. Среди его преимуществ близость к морю, отличная транспортная сеть, прогулочный парк, супермаркеты, торговые центры, объекты развлечения и демократичные цены на жилье. В Zaspa можно выгодно купить двухкомнатную квартиру в чистом многоквартирном доме современной постройки. Наиболее дешевую недвижимость в Гданьске предлагают в отдаленном спальном районе Chełm.

По самой высокой стоимости виллы и апартаменты в Гданьске продаются в элитном приморском Jelitkowo. В Старом городе легко найти трехкомнатную квартиру в ухоженном старинном здании, а в Oliwa — престижный частный дом с гаражом.

Покупка для сдачи в аренду

Стабильный рост цен на жилье в Гданьске делает жилые помещения интересными объектами инвестиций. Для сдачи в аренду подходят помещения в спальных районах, дома и квартиры у моря, студии и квартиры в центре. Они востребованы у студентов, иностранцев, оформляющих ВНЖ или ПМЖ, временных рабочих и туристов, прибывших в Гданьск для отдыха и знакомства с городом.