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Жильё в Гданьске, Польша

Гданьск
6
11 объектов найдено
Дом 4 комнаты в Jankowo Gdanskie, Польша
Дом 4 комнаты
Jankowo Gdanskie, Польша
4 Количество комнат 109 м² Количество этажей 2
€ 299,746
СЕЙЧАС ЛЮКСУЗИ ДОМ В ИСЗПАНИИ, ЛА МАРИНА, САН-ФУЛГЕНСИОН, модернистский дом, в котором есть …
Квартира 1 спальня в Jankowo Gdanskie, Польша
Квартира 1 спальня
Jankowo Gdanskie, Польша
2 Количество комнат 1 ванных комнат 36 м²
€ 79,860
Мы хотели бы представить вам новую квартиру в Ясень по очень привлекательной цене только до …
Квартира 1 спальня в Гданьск, Польша
Квартира 1 спальня
Гданьск, Польша
2 Количество комнат 1 ванных комнат 37 м²
€ 185,696
Мы хотели бы представить вам 2-комнатную квартиру в центре города, недалеко от Мотлавы. К…
Квартира 1 спальня в Гданьск, Польша
Квартира 1 спальня
Гданьск, Польша
2 Количество комнат 1 ванных комнат 58 м²
€ 178,182
Мы рады представить вам 2 комнатную квартиру в непосредственной близости от моря. Недвижи…
Квартира 3 спальни в Гданьск, Польша
Квартира 3 спальни
Гданьск, Польша
4 Количество комнат 2 ванных комнат 73 м²
€ 180,249
Представляем квартиры в стандарте разработчика для продажи. Это комплекс зданий, располож…
Квартира 1 спальня в Jankowo Gdanskie, Польша
Квартира 1 спальня
Jankowo Gdanskie, Польша
2 Количество комнат 1 ванных комнат 52 м²
€ 111,987
Мы рады представить вам современный жилой комплекс на границе Морены и Ясен, сочетающий в се…
Квартира 1 комната в Гданьск, Польша
Квартира 1 комната
Гданьск, Польша
1 Количество комнат 1 ванных комнат 33 м²
€ 89,735
Мы рады представить вам квартиру по очень привлекательной цене в красивом месте.Здания разли…
Квартира 1 спальня в Jankowo Gdanskie, Польша
Квартира 1 спальня
Jankowo Gdanskie, Польша
2 Количество комнат 1 ванных комнат 36 м²
€ 82,651
Мы хотели бы представить вам новую квартиру в Ясень по привлекательной цене. Одним из вел…
Квартира 1 спальня в Гданьск, Польша
Квартира 1 спальня
Гданьск, Польша
2 Количество комнат 1 ванных комнат 52 м²
€ 111,458
Представляем квартиры в стандарте разработчика для продажи. Это комплекс зданий, располож…
Квартира 1 спальня в Jankowo Gdanskie, Польша
Квартира 1 спальня
Jankowo Gdanskie, Польша
2 Количество комнат 1 ванных комнат 49 м²
€ 116,638
Мы рады представить вам современный жилой комплекс на границе Морены и Ясен, сочетающий в се…
Квартира 2 спальни в Гданьск, Польша
Квартира 2 спальни
Гданьск, Польша
3 Количество комнат 1 ванных комнат 52 м²
€ 188,191
Мы рады представить вам отличную квартиру в самом сердце старого города, на улице Тартачна, …

Параметры недвижимости в Гданьске, Польша

с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитная

Где приобрести недвижимость в Гданьске для комфортной жизни и сдачи в аренду

Цены на недвижимость в Гданьске уступают только столичным. В городе котируются квартиры с ремонтом, расположенные у моря, в центре и районах с хорошей транспортной развязкой, школами, медицинскими учреждениями и магазинами.

Выгодно купить недвижимость в Гданьске можно как на вторичном, так и на первичном рынке. Строительство жилых зданий идет активно, и в предложениях нет недостатка. Всегда в наличии есть однокомнатные квартиры эконом-класса и просторные апартаменты по более высокой стоимости.

Самые привлекательные для иностранцев районы города

Przymorze пользуется заслуженной популярностью. Среди его преимуществ близость к морю, отличная транспортная сеть, прогулочный парк, супермаркеты, торговые центры, объекты развлечения и демократичные цены на жилье. В Zaspa можно выгодно купить двухкомнатную квартиру в чистом многоквартирном доме современной постройки. Наиболее дешевую недвижимость в Гданьске предлагают в отдаленном спальном районе Chełm. 

По самой высокой стоимости виллы и апартаменты в Гданьске продаются в элитном приморском Jelitkowo. В Старом городе легко найти трехкомнатную квартиру в ухоженном старинном здании, а в Oliwa — престижный частный дом с гаражом.

Покупка для сдачи в аренду

Стабильный рост цен на жилье в Гданьске делает жилые помещения интересными объектами инвестиций. Для сдачи в аренду подходят помещения в спальных районах, дома и квартиры у моря, студии и квартиры в центре. Они востребованы у студентов, иностранцев, оформляющих ВНЖ или ПМЖ, временных рабочих и туристов, прибывших в Гданьск для отдыха и знакомства с городом.

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