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Продажа недвижимости во Вроцлаве

Вроцлав
61
63 объекта найдено
Квартира 4 спальнив Вроцлав, Польша
Квартира 4 спальни
Вроцлав, Польша
84 м²
€ 169,398
Продается уникальная 4-комнатная квартира с 2 балконами во Вроцлаве, на улице Cynamonowa: – …
Квартира 3 спальнив Вроцлав, Польша
Квартира 3 спальни
Вроцлав, Польша
71 м²
€ 139,555
Квартира 3 спальнив Вроцлав, Польша
Квартира 3 спальни
Вроцлав, Польша
71 м²
€ 145,781
For sale, a two-level apartment, with great arrangement possibilities at the priest in Wrocł…
Квартира 3 спальнив Вроцлав, Польша
Квартира 3 спальни
Вроцлав, Польша
62 м²
€ 120,232
The apartment is in good condition ( above expectations in relation to the age of the buildi…
Квартира 4 спальнив Вроцлав, Польша
Квартира 4 спальни
Вроцлав, Польша
83 м²
€ 145,781
For sale a two-sided, fully scheduled apartment located on the fourth floor in a block of fl…
Дом 6 спаленв Вроцлав, Польша
Дом 6 спален
Вроцлав, Польша
216 м²
€ 225,435
Do you value green, quiet and safe surroundings in low buildings? Would you like to have a l…
Квартира 2 спальнив Вроцлав, Польша
Квартира 2 спальни
Вроцлав, Польша
48 м²
€ 111,429
Are you looking for a ready-to-enter apartment in a quiet, quiet and green area in Wroclaw? …
Квартира 3 спальнив Вроцлав, Польша
Квартира 3 спальни
Вроцлав, Польша
68 м²
€ 287,698
A two-level urban-jungle loft apartment arranged by the designer, located in a prestigious v…
Квартира 2 спальнив Вроцлав, Польша
Квартира 2 спальни
Вроцлав, Польша
47 м²
€ 98,762
 Two-room flat ( 47.10 ) for sale: – separate kitchen, ( 7.20 ) – 18.70 ( with balcony …
Квартира 2 спальнив Вроцлав, Польша
Квартира 2 спальни
Вроцлав, Польша
57 м²
€ 75,145
Renovate and live near West Park. A separated dwelling located in a single-family building f…
Квартира 2 спальнив Вроцлав, Польша
Квартира 2 спальни
Вроцлав, Польша
44 м²
€ 125,599
Расположение: ул. Малопаневская 18 а, Вроцлав, жилой комплекс: Бассейн Легницкой, площадь ап…
Квартира 4 спальнив Вроцлав, Польша
Квартира 4 спальни
Вроцлав, Польша
73 м²
€ 111,644
Апартаменты площадью 73,30 м2, расположенные во Вроцлаве Muchobor Wielki, являются идеальным…
Квартира 4 спальнив Вроцлав, Польша
Квартира 4 спальни
Вроцлав, Польша
61 м²
€ 135,261
Продается квартира площадью 61м2, расположенная по адресу ул. Струга, недалеко от станции На…
Квартира 2 спальнив Вроцлав, Польша
Квартира 2 спальни
Вроцлав, Польша
53 м²
€ 145,781
У меня есть 2-комнатная квартира, оформленная в стиле бохо с садом около 100 м2. Расположени…
Квартира 4 спальнив Вроцлав, Польша
Квартира 4 спальни
Вроцлав, Польша
85 м²
€ 208,259
4-комнатная квартира на роще Вроцлава Расположение: ул. Beautiful 27, Вроцлав, квартира площ…
Квартира 2 спальнив Вроцлав, Польша
Квартира 2 спальни
Вроцлав, Польша
54 м²
€ 107,135
Продается 2-комнатная квартира с большой террасой в невысоких зданиях на ул. Kunicki.  …
Домв Вроцлав, Польша
Дом
Вроцлав, Польша
320 м²
€ 751,449
Я продам уникальный дом в жилом районе Вроцлава. Продается уникальная вилла, расположенная в…
Квартира 2 спальнив Вроцлав, Польша
Квартира 2 спальни
Вроцлав, Польша
65 м²
€ 135,046
Продается просторная, просторная 2-комнатная квартира на улице Болеславецка ( сторона Легниц…
Квартира 2 спальнив Вроцлав, Польша
Квартира 2 спальни
Вроцлав, Польша
58 м²
€ 103,915
Продается 2-комнатная квартира в многоквартирном доме на улице Тшебницка ( на пересечении с …
Квартира 3 спальнив Вроцлав, Польша
Квартира 3 спальни
Вроцлав, Польша
63 м²
€ 144,922
Если вы ищете нестандартную квартиру во Вроцлаве, вы цените высокое качество отделки, практи…
Квартира 3 спальнив Вроцлав, Польша
Квартира 3 спальни
Вроцлав, Польша
66 м²
€ 123,452
Функциональная квартира для семьи или в качестве инвестиции в аренду в Кшики во Вроцлаве. Пр…
Квартира 3 спальнив Вроцлав, Польша
Квартира 3 спальни
Вроцлав, Польша
56 м²
€ 125,642
A 3-room apartment in Sołtysowice in Wrocław, opened in 2019. Located on a cozy, fenced esta…
Квартира 2 спальнив Вроцлав, Польша
Квартира 2 спальни
Вроцлав, Польша
69 м²
€ 118,514
For sale a 2-room apartment in the center of Wrocław on ul. Pomorska. The apartment is locat…
Квартира 4 спальнив Вроцлав, Польша
Квартира 4 спальни
Вроцлав, Польша
83 м²
€ 145,781
For sale a large family apartment with an area of up to 83.5 m2 located on Gaju at ul. Kryni…
Квартира 2 спальнив Вроцлав, Польша
Квартира 2 спальни
Вроцлав, Польша
47 м²
€ 84,806
For sale a double-sided apartment for renovation, at ul. Gliding in Wroclaw. Perfect for inv…
Дом 4 спальнив Вроцлав, Польша
Дом 4 спальни
Вроцлав, Польша
104 м²
€ 289,845
FOR SALE: An extreme terraced house located in the Jagodno estate in the Krzyki district. Th…
Дом 5 спаленв Вроцлав, Польша
Дом 5 спален
Вроцлав, Польша
319 м²
€ 332,785
Вы ищете мир и независимость? Вы мечтаете о большом семейном доме с садом? Хотите использова…
Квартира 2 спальнив Вроцлав, Польша
Квартира 2 спальни
Вроцлав, Польша
53 м²
€ 104,129
It is pleased to present to you a 2-room apartment located in a quiet and safe area of Lipa …
Квартира 3 спальнив Trestno, Польша
Квартира 3 спальни
Trestno, Польша
49 м²
€ 100,694
It is pleased to present to you a 3-room apartment located in a quiet and safe district of K…
Квартира 2 спальнив Вроцлав, Польша
Квартира 2 спальни
Вроцлав, Польша
53 м²
€ 133,114
For sale 2-room apartment, 52.58 m2, 1st floor, ul. Maślicka. large living room with open ki…

Параметры недвижимости в Вроцлав, Польша

с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитное

Вроцлав — один из самых старых польских городов. Он располагается на 12 живописных островах, соединенных 112 красивыми мостами. В жилой застройке явственно просматриваются мотивы типичной немецкой архитектуры, простые элементы коммунистического периода и популярные современные направления. Город считается крупным промышленным, историко-культурным и образовательным центром с хорошо развитой инфраструктурой и комфортными условиями для жизни, учебы и работы.

Преимущества покупки квартир и домов во Вроцлаве

Купить жилую недвижимость во Вроцлаве в Польше стоит по следующим причинам:

  • выгодная стоимость;
  • отличный выбор жилья под разный бюджет;
  • широкий рынок вакансий;
  • большое количество учебных заведений;
  • наличие торговых центров, мест для развлечения, больниц, поликлиник и зеленых зон;
  • исторические места;
  • низкий уровень преступности.

По сравнению с 2021 годом стоимость жилья во Вроцлаве выросла на 16%. Эксперты предполагают, что такая тенденция сохранится, поэтому недвижимость здесь можно отнести к привлекательным и ликвидным активам.

Для приобретения доступны разные варианты: от бюджетных студий до больших домов и просторных апартаментов. На новостройки цена стартует от 930$ за кв.м и достигает 3500$. Средняя цена на вторичном рынке составляет порядка 2000$ за кв.м. Более точная стоимость зависит от места расположения дома, года постройки, качества жилья и уровня развитости инфраструктуры.

Обзор популярных новостроек

Покупка жилья в новостройках Вроцлава доступна для граждан страны и людей, приехавших из других государств. Одним из самых популярных жилых комплексов считается Olimpia Port. Он располагается недалеко от центра города и состоит из современных зданий на 4-6 этажей. Клиентам предлагаются квартиры и апартаменты от 37 до 100 кв.м. с круглосуточной охраной и подземным паркингом. Зеленая зона вокруг построек достигает 6 га. Внутри комплекса есть все необходимое для удобной, спокойной и безопасной жизни молодежи, семейных пар с детьми и пожилых людей.

Вроцлав — это комфортный и безопасный город с богатым историческим наследием и всеми атрибутами современного мегаполиса. Выбирайте жилье в центре, спальном районе или пригороде. Здесь есть недвижимость под любые цели и бюджет.

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