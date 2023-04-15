Вроцлав — один из самых старых польских городов. Он располагается на 12 живописных островах, соединенных 112 красивыми мостами. В жилой застройке явственно просматриваются мотивы типичной немецкой архитектуры, простые элементы коммунистического периода и популярные современные направления. Город считается крупным промышленным, историко-культурным и образовательным центром с хорошо развитой инфраструктурой и комфортными условиями для жизни, учебы и работы.

Преимущества покупки квартир и домов во Вроцлаве

Купить жилую недвижимость во Вроцлаве в Польше стоит по следующим причинам:

выгодная стоимость;

отличный выбор жилья под разный бюджет;

широкий рынок вакансий;

большое количество учебных заведений;

наличие торговых центров, мест для развлечения, больниц, поликлиник и зеленых зон;

исторические места;

низкий уровень преступности.

По сравнению с 2021 годом стоимость жилья во Вроцлаве выросла на 16%. Эксперты предполагают, что такая тенденция сохранится, поэтому недвижимость здесь можно отнести к привлекательным и ликвидным активам.

Для приобретения доступны разные варианты: от бюджетных студий до больших домов и просторных апартаментов. На новостройки цена стартует от 930$ за кв.м и достигает 3500$. Средняя цена на вторичном рынке составляет порядка 2000$ за кв.м. Более точная стоимость зависит от места расположения дома, года постройки, качества жилья и уровня развитости инфраструктуры.

Обзор популярных новостроек

Покупка жилья в новостройках Вроцлава доступна для граждан страны и людей, приехавших из других государств. Одним из самых популярных жилых комплексов считается Olimpia Port. Он располагается недалеко от центра города и состоит из современных зданий на 4-6 этажей. Клиентам предлагаются квартиры и апартаменты от 37 до 100 кв.м. с круглосуточной охраной и подземным паркингом. Зеленая зона вокруг построек достигает 6 га. Внутри комплекса есть все необходимое для удобной, спокойной и безопасной жизни молодежи, семейных пар с детьми и пожилых людей.

Вроцлав — это комфортный и безопасный город с богатым историческим наследием и всеми атрибутами современного мегаполиса. Выбирайте жилье в центре, спальном районе или пригороде. Здесь есть недвижимость под любые цели и бюджет.