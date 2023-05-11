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Жильё в gmina Pobiedziska, Польша

6 объектов найдено
Квартира 2 спальни в Glowna, Польша
Квартира 2 спальни
Glowna, Польша
Количество спален 2
Площадь 28 м²
€ 70,815
Дом 6 спален в Biskupice, Польша
Дом 6 спален
Biskupice, Польша
Количество спален 6
Площадь 200 м²
€ 153,468
Дом 4 спальни в Steszewko, Польша
Дом 4 спальни
Steszewko, Польша
Количество спален 4
Площадь 145 м²
€ 348,592
Дом 2 спальни в Wagowo, Польша
Дом 2 спальни
Wagowo, Польша
Количество спален 2
Площадь 33 м²
€ 39,463
Квартира 3 спальни в Glowna, Польша
Квартира 3 спальни
Glowna, Польша
Количество спален 3
Площадь 88 м²
€ 54,591
Дом 2 спальни в Wagowo, Польша
Дом 2 спальни
Wagowo, Польша
Количество спален 2
Площадь 33 м²
€ 39,463

Параметры недвижимости в gmina Pobiedziska, Польша

с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитная
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