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Польша
Мазовецкое воеводство
Прушковский повят
Прушкув
Жильё в Прушкув, Польша
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14 объектов найдено
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Квартира 1 спальня
Прушкув, Польша
2 Количество комнат
1 ванных комнат
37 м²
1/2 Этаж
€ 63,963
Продаётся 2-комнатная квартира 37,05 кв.м в пригороде Варшавы г. Pruszków ул. Ignaceg…
Квартира 1 комната
Прушкув, Польша
1 Количество комнат
1 ванных комнат
25 м²
4/7 Этаж
€ 57,649
Продаётся недорогая 1-комнатная квартира 25,2 кв.м в пригороде Варшавы г. Pruszków, у…
Квартира
Прушкув, Польша
39 м²
3/3 Этаж
€ 89,577
Продаётся 2-х комнатная квартира 39,36 кв.м пригород Варшавы, г. Pruszków, ул. Adama …
Квартира 1 спальня
Прушкув, Польша
2 Количество комнат
1 ванных комнат
37 м²
1/2 Этаж
€ 91,009
Продаётся после ремонта 2-х комнатная квартира 36,59 кв.м пригород Варшавы г. Pruszkó…
Квартира 2 спальни
Прушкув, Польша
3 Количество комнат
1 ванных комнат
55 м²
3/3 Этаж
€ 126,872
Продаётся современная 3-х комнатная квартира 55 кв.м пригород Варшавы г. Pruszków, ул…
Квартира 1 спальня
Прушкув, Польша
2 Количество комнат
1 ванных комнат
37 м²
1/2 Этаж
€ 91,009
Продаётся после ремонта 2-х комнатная квартира 36,59 кв.м пригород Варшавы г. Pruszkó…
Квартира 1 спальня
Прушкув, Польша
2 Количество комнат
1 ванных комнат
66 м²
4/4 Этаж
€ 160,281
Продается просторная светлая двухкомнатная квартира площадью 65,67 м2, расположенная на четв…
Квартира 1 спальня
Прушкув, Польша
2 Количество комнат
1 ванных комнат
61 м²
1/3 Этаж
€ 122,602
Продается стильная, современная, просторная двухкомнатная квартира с балконом площ…
Квартира 1 спальня
Прушкув, Польша
2 Количество комнат
1 ванных комнат
55 м²
Количество этажей 2
€ 83,995
Продаётся функциональная 2-х комнатная квартира 54,58 кв.м пригород Варшавы, г. Pruszk&oacut…
Квартира 4 комнаты
Прушкув, Польша
4 Количество комнат
101 м²
€ 170,817
Дом 6 комнат
Прушкув, Польша
6 Количество комнат
192 м²
€ 241,608
Дом 5 комнат
Прушкув, Польша
5 Количество комнат
412 м²
€ 906,029
Дом 7 комнат
Прушкув, Польша
7 Количество комнат
254 м²
€ 289,929
Дом 6 комнат
Прушкув, Польша
6 Количество комнат
250 м²
€ 392,613
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