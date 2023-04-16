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Польша
Великопольское воеводство
Познанский повят
gmina Tarnowo Podgorne
Купить недвижимость в gmina Tarnowo Podgorne, Польша
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17 объектов найдено
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Дом 3 спальни
Lusowo, Польша
90 м²
€ 162,156
Я приглашаю вас на ( gm. Допиво ). В этом городе недалеко от Познани вас ждет оригинальное и…
Дом 4 спальни
Rumianek, Польша
130 м²
€ 170,478
ВНИЗ ЦЕНА!!!! Я рекомендую предложение 4 – мирного дома, расположенного в Румянко в коммуне …
Дом 5 спален
Tarnowo Podgorne, Польша
150 м²
€ 181,359
Я рекомендую предложение 5-комнатного близнеца, расположенного в Тарнов Подгорный, на улице …
Квартира 2 спальни
Batorowo, Польша
49 м²
€ 81,057
Я от всей души рекомендую предложение 2 – мирных апартаментов, расположенных в Познани в пят…
Дом 7 спален
Baranowo, Польша
305 м²
€ 424,594
Возможность принятия другой собственности в поселке Я приглашаю вас купить со вкусом обставл…
Квартира 4 спальни
Batorowo, Польша
79 м²
€ 133,992
Я приглашаю вас купить четырехкомнатную квартиру в Домбрувке недалеко от Познани, недалеко о…
Дом 5 спален
Tarnowo Podgorne, Польша
188 м²
€ 277,159
Вот дом, который оправдает ваши ожидания: хорошо построенный и идеально расположенный – пешк…
Квартира 2 спальни
Tarnowo Podgorne, Польша
43 м²
€ 85,132
– Tarnowo Podgórne – 2010 – Тихий и спокойный, новый жилой комплекс – – Возможность купить п…
Дом 6 спален
Tarnowo Podgorne, Польша
222 м²
€ 305,110
Если вы мечтаете о просторном доме с большим развитым садом, это предложение для вас! Продае…
Дом 5 спален
Baranowo, Польша
150 м²
€ 234,700
НА ПОРТЕНЦИАЛЬНУЮ ЦЕНУ 1 115 000 PLN Citrus Housing Estate характеризуется высокой эстетикой…
Дом 3 спальни
Batorowo, Польша
84 м²
€ 191,814
Если вы цените мир и пространство и хотите жить недалеко от Познани, это предложение для вас…
Квартира 3 спальни
Baranowo, Польша
62 м²
€ 106,468
Дом 4 спальни
Baranowo, Польша
150 м²
€ 234,700
Продается средний сегмент площадью 150 м2 расположен на оси. Цитрусовые в Скожеви под Познан…
Дом 4 спальни
Baranowo, Польша
87 м²
€ 148,288
Отличное расположение в Przeźmierów, на ул. Граница. Одноэтажный 4-комнатный дом с высоким п…
Дом 4 спальни
Lusowko, Польша
101 м²
€ 124,818
Я приглашаю вас ознакомиться с предложением о продаже одноэтажного дома в двухквартирном дом…
Дом 4 спальни
Batorowo, Польша
120 м²
€ 157,676
Для продажи мы рекомендуем дом-близнец, расположенный на окраине Скоржевы и Домброва в комму…
Квартира 3 спальни
Baranowo, Польша
122 м²
€ 91,746
ПРОДАЕТСЯ 122 М2 ПОТОК НА ПЕРВОМ ЭТАЖЕ В ЗАМОЩИТЕ ДОМА С САДОМ В ПЕРЕДАЧЕ ( В ПОДДЕРЖКЕ GMIN…
Параметры недвижимости в gmina Tarnowo Podgorne, Польша
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