Где лучше всего приобретать недвижимость в Катовице?

Наиболее удобными местами для проживания считаются загородные районы — Никишовец и Гишовец. Они предлагают покупателям развитую инфраструктуру, хорошую экологию из-за близости к парковым зонам и высокое качество строительства. В этих районах можно приобрести недвижимость в Катовице преимущественно в старом фонде, поскольку большая часть домов была построена еще в прошлом веке.

Для покупателей, интересующихся новостройками, есть много предложений в центре. Прежде всего стоит обратить внимание на жилье в Катовице в таких районах, как Французский Парк и Подлесье. На их территории сосредоточены квартиры элит-класса со всеми необходимыми удобствами.

За сколько можно приобрести недвижимость в Катовице?

Цены на местное жилье варьируются с учетом его расположения и технического состояния. Дороже всего оценивается недвижимость, находящаяся в центре города. Стоимость «квадрата» здесь достигает 1500-2000 евро.

Намного дешевле просят за жилье в Катовице в пригородных районах:

Пётровице — квадратный метр в среднем оценивается в 1100 евро;

Падеревский — 1000 евро;

Муркаш — 800 евро.

Могут ли иностранные граждане получить ВНЖ при покупке недвижимости в Катовице?

Польское законодательство не предусматривает таких привилегий для иностранцев. Покупка жилья в Катовице может только упростить получение необходимого документа в будущем для отдельной категории граждан. К ним относятся иностранные предприниматели, студенты и специалисты с высокой квалификацией, работающие в Польше по официальному контракту.