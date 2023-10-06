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Продажа недвижимости в Катовице, Польша

1 объект найдено
Квартира 4 спальни с балконом, с лифтом, в центре города в Катовице, Польша
Квартира 4 спальни с балконом, с лифтом, в центре города
Катовице, Польша
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 187 м²
Этаж 3/5
€247,460

Параметры недвижимости в Катовице, Польша

с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная

Где лучше всего приобретать недвижимость в Катовице?

Наиболее удобными местами для проживания считаются загородные районы — Никишовец и Гишовец. Они предлагают покупателям развитую инфраструктуру, хорошую экологию из-за близости к парковым зонам и высокое качество строительства. В этих районах можно приобрести недвижимость в Катовице преимущественно в старом фонде, поскольку большая часть домов была построена еще в прошлом веке.

Для покупателей, интересующихся новостройками, есть много предложений в центре. Прежде всего стоит обратить внимание на жилье в Катовице в таких районах, как Французский Парк и Подлесье. На их территории сосредоточены квартиры элит-класса со всеми необходимыми удобствами.

За сколько можно приобрести недвижимость в Катовице?

Цены на местное жилье варьируются с учетом его расположения и технического состояния. Дороже всего оценивается недвижимость, находящаяся в центре города. Стоимость «квадрата» здесь достигает 1500-2000 евро.

Намного дешевле просят за жилье в Катовице в пригородных районах:

  • Пётровице — квадратный метр в среднем оценивается в 1100 евро;
  • Падеревский — 1000 евро;
  • Муркаш — 800 евро.

Могут ли иностранные граждане получить ВНЖ при покупке недвижимости в Катовице?

Польское законодательство не предусматривает таких привилегий для иностранцев. Покупка жилья в Катовице может только упростить получение необходимого документа в будущем для отдельной категории граждан. К ним относятся иностранные предприниматели, студенты и специалисты с высокой квалификацией, работающие в Польше по официальному контракту.

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