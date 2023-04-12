Мазовецкое воеводство является одним из наиболее востребованных у иностранцев, желающих купить жилье. Его популярность легко объяснима: расположенное в самом центре страны воеводство привлекает отлично развитой инфраструктурой, крупнейшим рынком труда, разветвленной транспортной сетью и, разумеется, возможностями своего главного города — столицы Польши — Варшавы.

Преимущества

Удачное месторасположение и перспективы столичного рынка труда — важные, но не единственные преимущества региона, стимулирующие рост спроса на жилье. Можно выделить еще как минимум 5 плюсов, которыми отличается жилая недвижимость в Мазовецком воеводстве, а именно:

Инвестиционная перспективность: стоимость жилья здесь растет сильнее, чем в любом другом регионе страны.

Доходность: купленную квартиру или апартаменты в столице легко сдать в аренду и заработать на этом.

Ликвидность: высокий спрос позволяет в случае необходимости легко и быстро продать объект недвижимости.

Высокое качество нового жилья.

Широкий выбор, причем не только в Варшаве, но и в таких городах, как Прушкув, Радом, Плоцк.

Варианты и цены

На первичном и вторичном рынке в Мазовецком воеводстве представлены следующие объекты недвижимости:

студии и квартиры как в старых домах, так и в недавно построенных жилых комплексах;

апартаменты и пентхаусы;

таунхаусы;

семейные дома с участками;

особняки и виллы.

Стоимость жилья зависит прежде всего от его месторасположения. Самые высокие цены в столице, но и там можно купить однокомнатную квартиру за 53-56 тыс. евро, хотя в среднем такой объект стоит 66-70 тыс. евро. Самая дешевая 2-комнатная квартира в Варшаве в старом доме обойдется в 82 тыс. евро, в новостройке — на 25-30 тыс. дороже. Элитные апартаменты в центре столицы могут стоить 660-800 тыс. евро, виллы и особняки — от 1 до 2,8 млн евро. В других городах воеводства недвижимость дешевле варшавской на 10-15%.

Где купить жилье

Если вы собираетесь приобрести квартиру или дом исключительно с инвестиционными целями или для сдачи в аренду, то рекомендуется сосредоточиться на варшавской недвижимости. В других случаях стоит обратить внимание на расположенные рядом со столицей города воеводства, например, на тихие, спокойные и зеленые Цеханув или Плоньск. В промышленно развитых Радоме и Плоцке достаточно обширный рынок труда, а если вы хотели бы обзавестись домом для отдыха в курортной зоне, есть смысл купить недвижимость в Прушкуве в Мазовецком воеводстве, окруженном заповедными лесами.

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