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Продажа недвижимости в Мазовецком воеводстве

Ломянки
9
gmina Lesznowola
8
gmina Radzymin
8
Констанцин-Езёрна гмина
8
Воломин
7
Отвоцк
7
gmina Nadarzyn
6
gmina Ozarow Mazowiecki
5
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2 777 объектов найдено
Квартира 2 спальнив Варшава, Польша
Квартира 2 спальни
Варшава, Польша
2 Количество комнат 1 ванных комнат 58 м² 6/7 Этаж
€ 275,278
ПРОВЕРИТЬ ВИРТУАЛЬНУЮ ХОДЬБУ! ЧАСТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ! 58 кв. Квартира расположена в новом…
Квартира 2 спальнив Пясечно, Польша
Квартира 2 спальни
Пясечно, Польша
3 Количество комнат 1 ванных комнат 47 м² 3/4 Этаж
€ 82,231
Продаётся тихая 3-х комнатная квартира 47,12 кв.м пригород Варшавы г. Piaseczno, ул. Kusociń…
Вилла 5 спаленв Варшава, Польша
Вилла 5 спален
Варшава, Польша
6 Количество комнат 2 ванных комнат 324 м² Количество этажей 1
€ 852,648
Продаётся историческая вилла 324 кв.м с чудесным садом Варшава, район Ursus, ул. Bolesława Ś…
Вилла 5 спаленв Ломянки, Польша
Вилла 5 спален
Ломянки, Польша
6 Количество комнат 2 ванных комнат 480 м² Количество этажей 1
€ 769,097
Продаётся стильная вилла 6 комнат 480 кв.м пригород Варшавы г. Łomianki,ул. Stanisława Moniu…
Вилла 5 спаленв Варшава, Польша
Вилла 5 спален
Варшава, Польша
8 Количество комнат 5 ванных комнат 758 м² Количество этажей 3
€ 4,500,000
Продаётся красивая 3-х этажная вилла 758 кв.м 8 комнат Варшава, район Mokotów, ул. Wł…
Вилла 3 спальнив Варшава, Польша
Вилла 3 спальни
Варшава, Польша
6 Количество комнат 3 ванных комнат 1 077 м² Количество этажей 2
€ 2,892,147
Продаётся роскошный дом (вилла) 1077 кв.м 6 комнат Варшава, район Wawer, ул. Koprowa Вилл…
Квартира 2 спальнив Варшава, Польша
Квартира 2 спальни
Варшава, Польша
3 Количество комнат 1 ванных комнат 52 м² 3/4 Этаж
€ 163,031
 Предлагаем Вашему вниманию компактный комплекс, который строится в районе Урсус, недал…
Квартира 2 спальнив Варшава, Польша
Квартира 2 спальни
Варшава, Польша
3 Количество комнат 1 ванных комнат 56 м² 2/3 Этаж
€ 116,776
Представляем новый инвестиционный проект жилых квартир в уютном микрорайоне Бялоленка Варшав…
Квартира 1 комнатав Варшава, Польша
Квартира 1 комната
Варшава, Польша
1 Количество комнат 1 ванных комнат 20 м² 3/6 Этаж
€ 75,110
Продаются инвестиционные апартаменты «под ключ» в Варшаве район Mokotów …
Квартира 4 спальнив Варшава, Польша
Квартира 4 спальни
Варшава, Польша
5 Количество комнат 3 ванных комнат 292 м² 2/3 Этаж
€ 696,258
О жилом комплексе Королевская резиденция (Rezydencja Królewska) - это уникальный и…
Квартира 4 спальнив Варшава, Польша
Квартира 4 спальни
Варшава, Польша
5 Количество комнат 2 ванных комнат 171 м² 4/6 Этаж
€ 685,546
Продается элитная квартира в центре Варшавы 5 комнат Śródmieście Powiśle Мы рады п…
Квартира 1 комнатав Варшава, Польша
Квартира 1 комната
Варшава, Польша
1 Количество комнат 25 м² 2/5 Этаж
€ 84,791
Продаются квартиры в Варшаве 1-5 комнат район Wilanow  Представляем новый престижный ж…
Квартира 1 комнатав Варшава, Польша
Квартира 1 комната
Варшава, Польша
1 Количество комнат 1 ванных комнат 31 м² 3/3 Этаж
€ 51,932
Продаётся недорогая 1-комнатная квартира 31 кв.м Варшава, район Rembertów Однокомн…
Квартира 1 спальняв Зомбки, Польша
Квартира 1 спальня
Зомбки, Польша
2 Количество комнат 1 ванных комнат 41 м² Количество этажей 5
€ 75,637
Продаётся ухоженная 2-х комнатная квартира 41,49 кв.м в пригороде Варшавы г. Ząbki, ул. Kope…
Квартира 1 комнатав Варшава, Польша
Квартира 1 комната
Варшава, Польша
1 Количество комнат 1 ванных комнат 29 м² 2/8 Этаж
€ 78,736
Продаются новые квартиры в Варшаве 1-2-3 комнаты в районе Praga-Południe, ul. Żupnicza Ва…
Квартира 1 спальняв Варшава, Польша
Квартира 1 спальня
Варшава, Польша
2 Количество комнат 1 ванных комнат 32 м² Количество этажей 4
€ 70,699
Продаётся под ремонт 2-х комнатная квартира 31,77 кв.м Варшава, район Praga-Południe, ул. Gr…
Квартира 1 спальняв Варшава, Польша
Квартира 1 спальня
Варшава, Польша
2 Количество комнат 1 ванных комнат 28 м² 2/5 Этаж
€ 74,049
Продажа квартир в Варшаве район Włochy ul. Popularna Представляем новый жилой комплекс с те…
Квартира 1 спальняв Варшава, Польша
Квартира 1 спальня
Варшава, Польша
2 Количество комнат 1 ванных комнат 45 м² 3/8 Этаж
€ 76,595
Продаётся большая 2-х комнатная квартира Варшава, район Ursus, ул. Górna Droga Све…
Квартира 1 спальняв Варшава, Польша
Квартира 1 спальня
Варшава, Польша
2 Количество комнат 1 ванных комнат 38 м² 4/10 Этаж
€ 73,697
Продаётся у метро 2-х комнатная квартира 37,56 кв.м Варшава, район Targówek, ул. Remb…
Квартира 1 спальняв Пястув, Польша
Квартира 1 спальня
Пястув, Польша
2 Количество комнат 1 ванных комнат 50 м² 3/8 Этаж
€ 88,460
Продаётся 2-х комнатная квартира 50,48 кв.м в пригороде Варшавы г. Piastów, ул. Piotr…
Квартира 1 спальняв Варшава, Польша
Квартира 1 спальня
Варшава, Польша
2 Количество комнат 1 ванных комнат 37 м² Количество этажей 3
€ 86,401
Продаётся у метро 2-х комнатная квартира 37,4 кв.м Варшава, район Wola, ул. Pustola Кварт…
Квартира 1 спальняв Варшава, Польша
Квартира 1 спальня
Варшава, Польша
2 Количество комнат 1 ванных комнат 45 м² 6/8 Этаж
€ 89,044
Продаётся благоустроенная 2-х комнатная квартира 44,6 кв.м Варшава, район Białołęka, ул. Alu…
Квартира 1 комнатав Варшава, Польша
Квартира 1 комната
Варшава, Польша
1 Количество комнат 1 ванных комнат 22 м² 1/1 Этаж
€ 79,608
Продаётся в центре Варшавы уютная 1-комнатная квартира 22 кв.м, район Śródmieście, ул…
Квартира 1 спальняв Варшава, Польша
Квартира 1 спальня
Варшава, Польша
1 Количество комнат 1 ванных комнат 32 м² 1/3 Этаж
€ 89,146
Квартира в тихом районе рядом с парком в Варшаве, Wola #12297 Звоните +48574672833 ( W…
Квартира 1 спальняв Варшава, Польша
Квартира 1 спальня
Варшава, Польша
2 Количество комнат 1 ванных комнат 47 м² 3/7 Этаж
€ 89,895
Продаётся в жилом комлексе 2-х комнатная квартира 46,5 кв.м Варшава, район Ursus, ул. G&oacu…
Квартира 1 спальняв Варшава, Польша
Квартира 1 спальня
Варшава, Польша
2 Количество комнат 1 ванных комнат 46 м² 2/6 Этаж
€ 89,002
Продаётся 2-х комнатная квартира 45,7 кв.м Варшава, район Białołęka, ул. Modlińska Двухко…
Квартира 1 спальняв Варшава, Польша
Квартира 1 спальня
Варшава, Польша
2 Количество комнат 1 ванных комнат 30 м² Количество этажей 2
€ 66,331
Продаётся недорогая 2-х комнатная квартира 30,27 кв.м Варшава, район Włochy, ул. Tumska Д…
Квартира 1 комнатав Варшава, Польша
Квартира 1 комната
Варшава, Польша
1 Количество комнат 1 ванных комнат 32 м² Количество этажей 3
€ 71,422
Продаётся ухоженная недорогая 1-комнатная квартира 31,61 кв.м Варшава, район Białołęka, ул. …
Квартира 1 комнатав Варшава, Польша
Квартира 1 комната
Варшава, Польша
1 Количество комнат 1 ванных комнат 38 м² 6/6 Этаж
€ 86,223
Продаётся под отделку студия 37,54 кв.м Варшава, район Ursus, ул. Przy Forcie Предлагаема…
Квартира 1 спальняв Варшава, Польша
Квартира 1 спальня
Варшава, Польша
2 Количество комнат 1 ванных комнат 40 м² 1/2 Этаж
€ 89,002
Продаётся 2-х комнатная квартира 39,56 кв.м с кондиционером, Варшава, район Białołęka, ул. P…

Параметры недвижимости в Мазовецком воеводстве, Польша

с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитное

Мазовецкое воеводство является одним из наиболее востребованных у иностранцев, желающих купить жилье. Его популярность легко объяснима: расположенное в самом центре страны воеводство привлекает отлично развитой инфраструктурой, крупнейшим рынком труда, разветвленной транспортной сетью и, разумеется, возможностями своего главного города — столицы Польши — Варшавы.

Преимущества

Удачное месторасположение и перспективы столичного рынка труда — важные, но не единственные преимущества региона, стимулирующие рост спроса на жилье. Можно выделить еще как минимум 5 плюсов, которыми отличается жилая недвижимость в Мазовецком воеводстве, а именно:

  • Инвестиционная перспективность: стоимость жилья здесь растет сильнее, чем в любом другом регионе страны.
  • Доходность: купленную квартиру или апартаменты в столице легко сдать в аренду и заработать на этом.
  • Ликвидность: высокий спрос позволяет в случае необходимости легко и быстро продать объект недвижимости.
  • Высокое качество нового жилья.
  • Широкий выбор, причем не только в Варшаве, но и в таких городах, как Прушкув, Радом, Плоцк.

Варианты и цены

На первичном и вторичном рынке в Мазовецком воеводстве представлены следующие объекты недвижимости:

  • студии и квартиры как в старых домах, так и в недавно построенных жилых комплексах;
  • апартаменты и пентхаусы;
  • таунхаусы;
  • семейные дома с участками;
  • особняки и виллы.

Стоимость жилья зависит прежде всего от его месторасположения. Самые высокие цены в столице, но и там можно купить однокомнатную квартиру за 53-56 тыс. евро, хотя в среднем такой объект стоит 66-70 тыс. евро. Самая дешевая 2-комнатная квартира в Варшаве в старом доме обойдется в 82 тыс. евро, в новостройке — на 25-30 тыс. дороже. Элитные апартаменты в центре столицы могут стоить 660-800 тыс. евро, виллы и особняки — от 1 до 2,8 млн евро. В других городах воеводства недвижимость дешевле варшавской на 10-15%.

Где купить жилье

Если вы собираетесь приобрести квартиру или дом исключительно с инвестиционными целями или для сдачи в аренду, то рекомендуется сосредоточиться на варшавской недвижимости. В других случаях стоит обратить внимание на расположенные рядом со столицей города воеводства, например, на тихие, спокойные и зеленые Цеханув или Плоньск. В промышленно развитых Радоме и Плоцке достаточно обширный рынок труда, а если вы хотели бы обзавестись домом для отдыха в курортной зоне, есть смысл купить недвижимость в Прушкуве в Мазовецком воеводстве, окруженном заповедными лесами.

Независимо от того, какая недвижимость в Мазовецком воеводстве вас интересует — апартаменты на центральной улице Варшавы или дом в сельской местности, вы найдете ее на портале REALTING.

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