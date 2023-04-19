Недвижимость в Кракове: выгодное капиталовложение для иностранцев

Краков — крупнейший мегаполис Польши, идущий вторым по плотности населения и масштабам площади после Варшавы. Располагается город на берегу живописной реки Висла, на расстоянии почти в 300 километров от столицы. Его нередко сравнивают с Афинами из-за большого количества замков, исторических памятников и малоэтажных домов.

В течение последних десятилетий Краков заметно изменился. Прогресс наблюдается по всем направлениям:

возводится много новых жилых районов;

строятся торговые и бизнес-центры;

быстрыми темпами развивается инфраструктура.

Обилие памятников истории и архитектуры сделало Краков популярным местом у туристов. В конце ХХ века городская центральная площадь была занесена в перечень объектов ЮНЕСКО. В настоящее время население мегаполиса и его окраин превышает 1 миллион человек.

Почему стоит приобрести недвижимость в Кракове?

Покупка квадратных метров на местном рынке жилья — выгодный вариант инвестиций для иностранцев. Если речь идет о сдаче недвижимости в аренду, то в первую очередь стоит обратить внимание на квартиры в новостройках и апартаменты в центре, предлагаемые на вторичном рынке. Их можно выгодно сдавать круглый год.

Для покупки жилья в Кракове созданы благоприятные условия. Его можно купить не только за наличные, но и в ипотеку, ставки по которой отличаются низкими тарифами. У иностранных покупателей есть возможность покрыть ипотечные взносы с помощью арендной платы, полученной от потенциальных арендаторов. Кроме того, учитывая низкие ставки по депозитам, капиталовложение в жилье в Кракове можно расценивать как выгодный вариант инвестирования средств.