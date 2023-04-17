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Купить недвижимость в Сважендз, Польша

9 объектов найдено
Квартира 4 спальнив Bogucin, Польша
Квартира 4 спальни
Bogucin, Польша
87 м²
€ 107,612
I recommend for sale a 4-room apartment with an area of 86.8 m2 with a balcony and a large b…
Квартира 2 спальнив Bogucin, Польша
Квартира 2 спальни
Bogucin, Польша
49 м²
€ 86,046
I invite you to familiarize yourself with the offer of sale of a two-room apartment with an …
Дом 7 спаленв Lowecin, Польша
Дом 7 спален
Lowecin, Польша
250 м²
€ 323,267
I recommend the offer to sell real estate located in Jasin at 21 Łowacińska Street, ( Swarzę…
Квартира 3 спальнив Bogucin, Польша
Квартира 3 спальни
Bogucin, Польша
65 м²
€ 86,046
Я рекомендую на продажу очень хорошую 3-комнатную квартиру площадью 65,3 м2 с балконом и под…
Дом 4 спальнив Zalasewo, Польша
Дом 4 спальни
Zalasewo, Польша
127 м²
€ 183,307
Я должен предложить готовые к жизни с полным оборудованием Близнецы в Заласево с общей площа…
Дом 4 спальнив Bogucin, Польша
Дом 4 спальни
Bogucin, Польша
203 м²
€ 191,717
Дом 5 спаленв Bogucin, Польша
Дом 5 спален
Bogucin, Польша
246 м²
€ 577,955
Квартира 3 спальнив Bogucin, Польша
Квартира 3 спальни
Bogucin, Польша
63 м²
€ 94,672
Дом 5 спаленв Bogucin, Польша
Дом 5 спален
Bogucin, Польша
246 м²
€ 577,955
Место, где элегантность, комфорт и современность даются чрезвычайно уникальным способом. Поз…

Параметры недвижимости в Сважендз, Польша

с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитное
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