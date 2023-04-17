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Купить недвижимость в gmina Czerwonak, Польша

6 объектов найдено
Квартира 4 спальнив Czerwonak, Польша
Квартира 4 спальни
Czerwonak, Польша
77 м²
€ 92,397
Я рекомендую на продажу 4-комнатную квартиру площадью 77,21 м2 с балконом и подвалом, распол…
Дом 10 спаленв Czerwonak, Польша
Дом 10 спален
Czerwonak, Польша
270 м²
€ 247,685
Продается отдельно стоящий дом, идеально подходящий для частных кабинетов врачей / стоматоло…
Дом 5 спаленв Debogora, Польша
Дом 5 спален
Debogora, Польша
328 м²
€ 213,224
Я приглашаю вас увидеть дом в интересном месте – рядом с лесом, и в то же время менее чем в …
Дом 8 спаленв Czerwonak, Польша
Дом 8 спален
Czerwonak, Польша
620 м²
€ 1,053,199
Красивый, эксклюзивный дом площадью около 620м2 с зимним садом и бассейном. Яркие и просторн…
Квартира 2 спальнив Czerwonak, Польша
Квартира 2 спальни
Czerwonak, Польша
49 м²
€ 100,151
Дом 5 спаленв Czerwonak, Польша
Дом 5 спален
Czerwonak, Польша
109 м²
€ 170,149

Параметры недвижимости в gmina Czerwonak, Польша

с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитное
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