Латвия
ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Латвии
Новые дома в Латвии
Все новостройки в Латвии
3
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Латвии
Жилая
Квартира в Латвии
Дом в Латвии
Земельные участки в Латвии
Элитная недвижимость в Латвии
Найти агента в Латвии
Агентства недвижимости в Латвии
Агенты в Латвии
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Латвии
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Доходный дом
Инвестиционная
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Латвии
Найти агента в Латвии
Агентства недвижимости в Латвии
Агенты в Латвии
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Латвии
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Дом
Замок
Коттедж
Вилла
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Латвия
Видземе
Рига
Дома
Купить дом в Риге, Латвия
Дом
Очистить
72 объекта найдено
Новые
Цена по возрастанию
Цена по убыванию
По популярности
Дом 4 комнаты
Рига, Латвия
4 Количество комнат
195 м²
1/3 Этаж
€ 600,000
Предлагаем современный дом в одном из самых престижных и зеленных районов Риги - Межапарке…
Дом 30 комнат
Рига, Латвия
30 Количество комнат
1 492 м²
€ 3,900,000
Doma laukums 1 Total area: 1492 m2 1st floor - commercial: 228 m2 2-5th floors - offic…
Дом 3 комнаты
Рига, Латвия
3 Количество комнат
108 м²
€ 845,000
Дом 8 комнат
Рига, Латвия
8 Количество комнат
235 м²
€ 570,000
Продается инвестиционный пакет из 3-х квартир в центре - Дзирнаву 63 Реновированный дом, …
Дом
Рига, Латвия
1 830 м²
€ 1,100,000
Торговый центр Lacuks на продажу Арендатор F1 Fitness. Доходность 8%. Здание 2004 г…
Дом 4 комнаты
Рига, Латвия
4 Количество комнат
125 м²
1/1 Этаж
€ 300,000
Mežaparka Village — это 50 новых домов для людей, которые мечтают жить рядом с природо…
Дом 20 комнат
Рига, Латвия
20 Количество комнат
1 028 м²
€ 695,000
Продается домовладение в центре Риги на Brīvibas iela 194. Общая площадь 363+664,9 = 102…
Дом 5 спален
Рига, Латвия
6 Количество комнат
3 ванных комнат
326 м²
€ 310,000
Продается дом с баней в тихом районе Тейка. Описание: - На 100% готов к проживанию. - О…
Дом
Рига, Латвия
2 026 м²
€ 2,092,500
На аукционе продается домовладение по адресу: Аудею 7, Старая Рига. Здание построено в 18…
Дом
Рига, Латвия
2 927 м²
€ 2,300,000
Владелец продает дом на улице Паста 6 с видом на Даугаву. Утверждены разрешения на ремон…
Дом 7 спален
Рига, Латвия
12 Количество комнат
4 ванных комнат
817 м²
€ 1,200,000
Продается эксклюзивная недвижимость на самом берегу Даугавы, состоящая из жилого дома, садов…
Дом
Рига, Латвия
602 м²
€ 1,100,000
Дом
Рига, Латвия
427 м²
€ 1,014,000
Продается высоколиквидный инвестиционный пакет, 2-х и 3-х комнатные квартиры на улице Brivib…
Дом
Рига, Латвия
1 600 м²
€ 5,000,000
Новый проект - улица Тербатас 26 Центральное расположение, вход с улиц Лачплеша и Тербата…
Дом
Рига, Латвия
350 м²
€ 99,900
Инвестиционный объект - чердачное помещение на реконструкцию. Тербатас 50, в центре Риг…
Дом 10 комнат
Рига, Латвия
10 Количество комнат
535 м²
€ 780,000
Продается здание с землей в центре Риги на улице Стабу. Общая площадь здания: 535 m2 2 э…
Дом 30 комнат
Рига, Латвия
30 Количество комнат
2 386 м²
€ 3,500,000
Домовладение в активном центре Риги - на пересечении улиц Блауманя и Тербатас. 32 квартир…
Дом
Рига, Латвия
317 м²
€ 2,000,000
Продается инвестиционный дом с апартаментами в Старом городе. Индивидуальный жилой или сд…
Дом 18 комнат
Рига, Латвия
18 Количество комнат
1 421 м²
€ 3,500,000
Новый проект - Miera 6 Продажа здания целиком - 3 500 000 EUR Общая площадь - 1 421 m2…
Дом
Рига, Латвия
2 451 м²
€ 3,000,000
Продается домовладение в центре Риги, напротив двух живописных парков и Старого города! У…
Дом
Рига, Латвия
233 м²
€ 750,000
Полностью отремонтированный арендный многоквартирный дом, отремонтированный в 2021 году! …
Дом
Рига, Латвия
578 м²
€ 1,100,000
Полностью отремонтированный арендный многоквартирный дом в Гринькалнсе, завершенный в 2022 г…
Дом 12 комнат
Рига, Латвия
12 Количество комнат
1 403 м²
€ 1,600,000
Многоквартирый дом на продажу - Firsa Sadovņikova iela 19 Общая площадь: 1403 м2 Площадь…
Дом 3 спальни
Рига, Латвия
5 Количество комнат
3 ванных комнат
248 м²
€ 518,000
Рядный дом с 5-ю комнатами, собственной террасой с видом на две стороны света, с балконом и …
Дом 3 спальни
Рига, Латвия
4 Количество комнат
3 ванных комнат
216 м²
€ 461,000
Рядный дом с 4-мя комнатами, собственной террасой с видом на две стороны света, с балконом и…
Дом 3 спальни
Рига, Латвия
4 Количество комнат
3 ванных комнат
211 м²
€ 448,000
Рядный дом с 4-мя комнатами, собственной террасой с видом на две стороны света, с балконом и…
Дом 3 спальни
Рига, Латвия
5 Количество комнат
3 ванных комнат
248 м²
€ 543,000
Рядный дом с 5-ю комнатами, собственной террасой с видом на две стороны света, с балконом и …
Дом 4 спальни
Рига, Латвия
5 Количество комнат
3 ванных комнат
313 м²
€ 692,000
Продается двухэтажный пятикомнатный дом виллы-близнецов в новом проекте Mezaparka Residences…
Дом 4 спальни
Рига, Латвия
5 Количество комнат
3 ванных комнат
254 м²
€ 594,000
Продается двухэтажный пятикомнатный дом виллы-близнецов в новом проекте Mezaparka Residences…
Дом 4 спальни
Рига, Латвия
5 Количество комнат
3 ванных комнат
300 м²
€ 698,000
Продается двухэтажный пятикомнатный дом виллы-близнецов в новом проекте Mezaparka Residences…
Показать следующие 30 объектов
1
2
3
Параметры недвижимости в Риге, Латвия
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты