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Дома с террасой в Риге, Латвия

21 объект найдено
Дом 7 комнат в Рига, Латвия
Дом 7 комнат
Рига, Латвия
Число комнат 7
Этаж 3/3
Предлагаем приобрести качественный частный дом, расположенный в тихом районе Риги, Иманте. …
$1,93 млн
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Дом 6 комнат в Рига, Латвия
Дом 6 комнат
Рига, Латвия
Число комнат 6
Площадь 840 м²
Предлагаем преобрести дом в Риге на острове Луцавсала. Уникальное, тихое место у берега реки…
$1,55 млн
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Дом 5 комнат в Рига, Латвия
Дом 5 комнат
Рига, Латвия
Число комнат 5
Площадь 270 м²
Этаж 1/1
Продается современный жилой дом, с великолепным дизайнерским ремонтом высочайщего уровня. До…
$684,385
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Дом 4 комнаты в Рига, Латвия
Дом 4 комнаты
Рига, Латвия
Число комнат 4
Площадь 200 м²
Количество этажей 2
Предлагаем элегантный и современный рядный дом в одном из самых престижных районов Риги- …
$668,720
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Дом 5 комнат в Рига, Латвия
Дом 5 комнат
Рига, Латвия
Число комнат 5
Площадь 515 м²
Количество этажей 2
Сдаётся дом на летний сезон 2014, расположенный около моря, в 120 м2 до моря.Дом состоит из …
$875,713
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Дом 5 комнат в Рига, Латвия
Дом 5 комнат
Рига, Латвия
Число комнат 5
Количество спален 3
Площадь 248 м²
Количество этажей 2
Предлагаем приобрести продуманную и уютную секцию рядного дома  в одном из самых престижных …
$626,141
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Дом в Рига, Латвия
Дом
Рига, Латвия
Площадь 875 м²
Этаж 3/3
Продаем особняк на берегу озера Балтэзерс! Этот поселок - загородная резиденции рижан, самый…
$1,20 млн
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Дом 5 комнат в Рига, Латвия
Дом 5 комнат
Рига, Латвия
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 285 м²
Количество этажей 2
Предлагаем приобрести элегантную и современную Виллу (близнец) в одном из самых престижных р…
$788,111
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Дом 6 комнат в Рига, Латвия
Дом 6 комнат
Рига, Латвия
Число комнат 6
Площадь 450 м²
Этаж 3/3
Дом расположен в тихом месте среди частных домов. Хорошее местоположение позволяет быстро до…
$652,230
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Дом 6 комнат в Рига, Латвия
Дом 6 комнат
Рига, Латвия
Число комнат 6
Площадь 400 м²
Этаж 3/3
Рядом с морем и сосновым лесом в стороне от людского потока построен уютный дом со всем необ…
$815,287
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Дом 7 комнат в Рига, Латвия
Дом 7 комнат
Рига, Латвия
Число комнат 7
Площадь 399 м²
Количество этажей 3
Продаем, великолепный дом, с необычным проектом, в одном из дорогих районов г. Риги, с идеал…
$728,323
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Дом 5 комнат в Рига, Латвия
Дом 5 комнат
Рига, Латвия
Число комнат 5
Площадь 268 м²
Этаж 2/2
Предлагаем на продажу частный дом в центре города.5 комнат, холл, гараж, терасса, погреб. Вс…
$1,63 млн
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Дом 6 комнат в Рига, Латвия
Дом 6 комнат
Рига, Латвия
Число комнат 6
Площадь 250 м²
Этаж 1/2
Предлагаем на аренду Абсолютно новый дом с просторной и ухоженной территорией. Дом расположе…
$741,417
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Дом 5 комнат в Рига, Латвия
Дом 5 комнат
Рига, Латвия
Число комнат 5
Количество спален 3
Площадь 251 м²
Количество этажей 2
Предлагаем приобрести элегантную и современную Виллу (близнец) в одном из самых престижных р…
$912,361
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Дом 5 комнат в Рига, Латвия
Дом 5 комнат
Рига, Латвия
Число комнат 5
Площадь 320 м²
Этаж 2/2
Продаем просторный дом в Вецаки. Первая линия от моря, дюнная зона в 200м от пляжа, в 15 мин…
$829,079
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Дом 6 комнат в Рига, Латвия
Дом 6 комнат
Рига, Латвия
Число комнат 6
Площадь 410 м²
Этаж 3/3
Предлагаем большой, светлый семейный дом в Межапарке с хорошей аурой и обустроенным садом! В…
$1,20 млн
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Дом 5 комнат в Рига, Латвия
Дом 5 комнат
Рига, Латвия
Число комнат 5
Количество спален 3
Площадь 339 м²
Количество этажей 2
Предлагаем приобрести элегантную и современную Виллу (близнец) в одном из самых престижных р…
$756,587
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Дом 9 комнат в Рига, Латвия
Дом 9 комнат
Рига, Латвия
Число комнат 9
Площадь 500 м²
Количество этажей 3
Предлагаем приобрести шикарный комфортабельный дом на берегу Кишозера! На 1-м этаже дома рас…
$760,935
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Дом 5 комнат в Рига, Латвия
Дом 5 комнат
Рига, Латвия
Число комнат 5
Площадь 250 м²
Количество этажей 2
Предлагаем приобрести замечательный 2-х этажный дом в районе частных домов в Межапарке. Межа…
$652,230
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Дом 5 комнат в Рига, Латвия
Дом 5 комнат
Рига, Латвия
Число комнат 5
Площадь 253 м²
Количество этажей 2
Предлагаем приобрести элегантную и современную Виллу (близнец) в одном из самых престижных р…
$645,708
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Дом 5 комнат в Рига, Латвия
Дом 5 комнат
Рига, Латвия
Число комнат 5
Количество спален 3
Площадь 366 м²
Количество этажей 2
Предлагаем приобрести эксклюзивную виллу в современном стиле в одном из самых престижных рай…
$1,34 млн
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Параметры недвижимости в Риге, Латвия

с гаражом
с садом
с бассейном
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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