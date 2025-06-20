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Таунхаусы в Риге, Латвия

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1 объект найдено
Таунхаус в Рига, Латвия
Таунхаус
Рига, Латвия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 125 м²
Предлагаем на продажу танхаус  в одном из самых престижных районов Риги - Межапарк! MEŽAPAR…
$348,973
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Параметры недвижимости в Риге, Латвия

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