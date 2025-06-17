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Дома около гольф-клуба в Риге, Латвия

6 объектов найдено
Дом 5 комнат в Рига, Латвия
Дом 5 комнат
Рига, Латвия
Число комнат 5
Количество спален 3
Площадь 248 м²
Количество этажей 2
Предлагаем приобрести продуманную и уютную секцию рядного дома  в одном из самых престижных …
$626,141
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Дом 5 комнат в Рига, Латвия
Дом 5 комнат
Рига, Латвия
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 285 м²
Количество этажей 2
Предлагаем приобрести элегантную и современную Виллу (близнец) в одном из самых престижных р…
$788,111
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Дом 5 комнат в Рига, Латвия
Дом 5 комнат
Рига, Латвия
Число комнат 5
Количество спален 3
Площадь 251 м²
Количество этажей 2
Предлагаем приобрести элегантную и современную Виллу (близнец) в одном из самых престижных р…
$912,361
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Дом 5 комнат в Рига, Латвия
Дом 5 комнат
Рига, Латвия
Число комнат 5
Количество спален 3
Площадь 339 м²
Количество этажей 2
Предлагаем приобрести элегантную и современную Виллу (близнец) в одном из самых престижных р…
$756,587
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Дом 5 комнат в Рига, Латвия
Дом 5 комнат
Рига, Латвия
Число комнат 5
Площадь 253 м²
Количество этажей 2
Предлагаем приобрести элегантную и современную Виллу (близнец) в одном из самых престижных р…
$645,708
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Дом 5 комнат в Рига, Латвия
Дом 5 комнат
Рига, Латвия
Число комнат 5
Количество спален 3
Площадь 366 м²
Количество этажей 2
Предлагаем приобрести эксклюзивную виллу в современном стиле в одном из самых престижных рай…
$1,34 млн
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Параметры недвижимости в Риге, Латвия

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