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Дома в Марупский край, Латвия
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26 объектов найдено
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Дом 3 спальни
Скулте, Латвия
4 Количество комнат
180 м²
€ 210,000
Предлагаем к продаже дом с белой отделкой в Иманте! - Дом построен в 2021 году. - Находи…
Дом 5 комнат
Terini, Латвия
5 Количество комнат
240 м²
Количество этажей 2
€ 320,000
Предлагаем на продажу семейный, большой дом, который находится в Биерини. Биерини - при…
Дом 9 комнат
Terini, Латвия
9 Количество комнат
474 м²
1/1 Этаж
€ 450,000
Удобный одноэтажный дом с выгодным расположением в тихом, зеленом районе Биерини. Дом имеет …
Дом 3 спальни
Terini, Латвия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
163 м²
€ 260,000
Описание: - Секция таунхауса с отдельным входом и собственным двором, которая предлагается …
Дом 3 спальни
Марупе, Латвия
4 Количество комнат
3 ванных комнат
185 м²
€ 254,000
Описание: - Наружная часть рядного дома с собственным участком земли, построенная в 2021 го…
Дом 4 спальни
Марупе, Латвия
5 Количество комнат
1 ванных комнат
140 м²
2/2 Этаж
€ 230,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 4 комнаты
Terini, Латвия
4 Количество комнат
163 м²
1/2 Этаж
€ 320,000
Предлагаем на продажу дом, расположенный в пригороде Риги - поселке с преимущественно частно…
Дом 4 комнаты
Terini, Латвия
4 Количество комнат
332 м²
Количество этажей 2
€ 325,000
Объединяя в себе высокий уровень обслуживания и комфорта, изысканную и в то же время ую…
Дом 5 комнат
Terini, Латвия
5 Количество комнат
278 м²
1/1 Этаж
€ 470,000
Предлагаем приобрести отличный семейный дом, расположенный в самом центре Марупе, недалеко о…
Дом 6 комнат
Марупе, Латвия
6 Количество комнат
180 м²
1/2 Этаж
€ 305,000
Мы предлагаем уютное и комфортное решение дома танхаусы в закрытом посёлке. Дома спроектиров…
Дом 5 комнат
Марупе, Латвия
5 Количество комнат
320 м²
€ 550,000
Продается современный жилой дом в жилом поселке ";Сели";. В поселке ";Сели"; благоустроена и…
Дом 6 комнат
Марупе, Латвия
6 Количество комнат
275 м²
Количество этажей 2
€ 355,000
Продаётся дом в очень хорошем состоянии, в красивом, ексклюзивном, обустроенном, тихом район…
Дом 5 комнат
Марупе, Латвия
5 Количество комнат
329 м²
Количество этажей 3
€ 555,000
продает замечательный дом в Марупе — одном из крупнейших сельских населённых пунктов Латвии.…
Дом 8 комнат
Марупе, Латвия
8 Количество комнат
450 м²
Количество этажей 3
€ 555,000
два дома, 3-этажный дом и двухэтажный гостевой дом с бассейном и сауной, благоустроенная лан…
Дом 9 комнат
Марупе, Латвия
9 Количество комнат
390 м²
2/2 Этаж
€ 314,000
Светлый и уютный дом с зимним садом. Дом расположен в Биерини- ухоженном районе частных домо…
Дом 4 комнаты
Марупе, Латвия
4 Количество комнат
250 м²
2/2 Этаж
€ 380,000
Площадь 250кв.м. Качественно построен, отделан и мебилирован для себя.Подходит для проживани…
Дом 17 комнат
Марупе, Латвия
17 Количество комнат
591 м²
3/3 Этаж
€ 550,000
Продается новый, просторный, светлый, с хорошо продуманной планировкой для комфортной жизни,…
Дом 6 комнат
Марупе, Латвия
6 Количество комнат
450 м²
3/3 Этаж
€ 600,000
Дом расположен в тихом месте среди частных домов. Хорошее местоположение позволяет быстро до…
Дом 7 комнат
Terini, Латвия
7 Количество комнат
315 м²
2/2 Этаж
€ 385,700
Большой и красивый 2ух этажный дом в Марупе (5mns из Риги) в жилом районе.Земля 1768 м2 - …
Дом
Скулте, Латвия
265 м²
€ 400,000
Продаётся частный дом, расположенный в зелёном месте на границе Риги и Бабитской волости, ря…
Дом 7 комнат
Марупе, Латвия
7 Количество комнат
430 м²
Количество этажей 2
€ 320,000
Два дома по цене одного. Продажа двух домов - жилой дом 330м² и гостевой дом 100м² на 2000м²…
Дом 6 комнат
Марупе, Латвия
6 Количество комнат
300 м²
Количество этажей 2
€ 435,000
Продаю добротный и продуманный дом в лучшем месте для семейной жизни – Марупе. Земля 1800м2,…
Дом 7 комнат
Марупе, Латвия
7 Количество комнат
264 м²
Количество этажей 2
€ 330,000
Продается частный дом в Марупе, 264 м2, с просторным, ухоженным двором. Площадь земельного у…
Дом
Марупе, Латвия
470 м²
Количество этажей 3
€ 550,000
Продается эксклюзивная недвижимость в Марупе, Рижский район. Земельный участок 3500 м2, жило…
Дом 4 комнаты
Марупе, Латвия
4 Количество комнат
220 м²
Количество этажей 2
€ 169,900
Большой, красивый и просторный дом в Марупе.Удобный доступ, недалеко от Spice и аэропорта.Пл…
Дом 7 комнат
Марупе, Латвия
7 Количество комнат
600 м²
Количество этажей 3
€ 675,000
Продается роскошный, ухоженный дом в Риге.Дом определенно понравится тем, кто любит отдыхать…
Параметры недвижимости в Марупский край, Латвия
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