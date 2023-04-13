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Купить дом в Юрмале, Латвия

144 объекта найдено
Дом 3 спальнив Юрмала, Латвия
Дом 3 спальни
Юрмала, Латвия
5 Количество комнат 1 ванных комнат 100 м²
€ 380,000
Дом у моря в Юрмале в Меллужи! Описание: - просторная гостиная студийного типа с камино…
Дом 4 спальнив Юрмала, Латвия
Дом 4 спальни
Юрмала, Латвия
6 Количество комнат 3 ванных комнат 240 м² 2/1 Этаж
€ 600,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 3 спальнив Юрмала, Латвия
Дом 3 спальни
Юрмала, Латвия
5 Количество комнат 4 ванных комнат 194 м² 2/2 Этаж
€ 530,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 6 комнатв Юрмала, Латвия
Дом 6 комнат
Юрмала, Латвия
6 Количество комнат 500 м² 3/3 Этаж
€ 1,200,000
Предлагаем элегантный и просторный трехэтажный частный дом в Дзинтари, на стороне реки. Дом …
Дом 3 спальнив Юрмала, Латвия
Дом 3 спальни
Юрмала, Латвия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 230 м²
€ 275,000
Дом 10 комнатв Юрмала, Латвия
Дом 10 комнат
Юрмала, Латвия
10 Количество комнат 1/2 Этаж
€ 500,000
Продаем дом недалеко от моря в самом центре Юрмалы. Великолепное месторасположение : улица Т…
Дом 7 спаленв Юрмала, Латвия
Дом 7 спален
Юрмала, Латвия
9 Количество комнат 5 ванных комнат 506 м²
€ 1,500,000
Классическая вилла в Юрмале, с современными элементами в интерьере. Состоит из двух строен…
Дом 5 спаленв Юрмала, Латвия
Дом 5 спален
Юрмала, Латвия
6 Количество комнат 294 м²
€ 750,000
Дом в посёлке Laipu Republika в Юрмале! Дом: -Жилая площадь составляет 294 м2. -Общая п…
Дом 3 спальнив Юрмала, Латвия
Дом 3 спальни
Юрмала, Латвия
5 Количество комнат 3 ванных комнат 440 м²
€ 1,700,000
Дом класса люкс в посёлке Laipu Rebublika в Юрмале! Описание: -Дом построен в 2014 году.…
Дом 7 комнатв Юрмала, Латвия
Дом 7 комнат
Юрмала, Латвия
7 Количество комнат 1 110 м² 3/3 Этаж
€ 3,600,000
Предлагается на продажу эксклюзивная вилла в Юрмале, в дюнной зоне, на 1-й линии от моря. …
Дом 4 комнатыв Юрмала, Латвия
Дом 4 комнаты
Юрмала, Латвия
4 Количество комнат 330 м² 2/2 Этаж
€ 300,000
Продаем дом в Юрмале, район Асари. Тихое место, рядом сосновый лес. Море в 10 минутах ходьбы…
Дом 6 комнатв Юрмала, Латвия
Дом 6 комнат
Юрмала, Латвия
6 Количество комнат 541 м² 2/2 Этаж
€ 2,300,000
Предлагаем вашему вниманию уникальный проект в современном стиле , расположенный буквальн…
Дом 6 комнатв Юрмала, Латвия
Дом 6 комнат
Юрмала, Латвия
6 Количество комнат 515 м² 2/2 Этаж
€ 2,200,000
Предлагаем вашему вниманию уникальный проект в современном стиле , который находится в н…
Дом 6 комнатв Юрмала, Латвия
Дом 6 комнат
Юрмала, Латвия
6 Количество комнат 186 м² 2/2 Этаж
€ 450,000
Предлагаем приобрести красивый, уютный и просторный дом в тихом, зеленном районе. Удо…
Дом 2 спальнив Юрмала, Латвия
Дом 2 спальни
Юрмала, Латвия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 88 м²
€ 169,000
Предлагаем к продаже компактный дом в Дзинтари! Площадь дома 88 m2 Площадь участка 408 …
Дом 2 спальнив Юрмала, Латвия
Дом 2 спальни
Юрмала, Латвия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 234 м²
€ 360,000
Продается дом в тихом районе Юрмалы общей площадью 234 м2, с участком 1865 м2. В 10 минутах…
Дом 8 комнатв Юрмала, Латвия
Дом 8 комнат
Юрмала, Латвия
8 Количество комнат 365 м² 2/2 Этаж
€ 500,000
Предлагаем современный эксклюзивный дом в Юрмале (Асари). Собственность состоит из двух…
Дом 8 комнатв Юрмала, Латвия
Дом 8 комнат
Юрмала, Латвия
8 Количество комнат 320 м² 2/2 Этаж
€ 475,000
Продается прекрасная семейная резиденция в Дубулты, тихом историческом центре Юрмалы, наибо…
Дом 4 комнатыв Юрмала, Латвия
Дом 4 комнаты
Юрмала, Латвия
4 Количество комнат 185 м² 2/2 Этаж
€ 350,000
Продаем двухэтажный дом с мебелью и бытовой техникой в Юрмале. Тихий и спокойный район, …
Дом 5 комнатв Юрмала, Латвия
Дом 5 комнат
Юрмала, Латвия
5 Количество комнат 278 м² 2/2 Этаж
€ 650,000
Новый, 2-х этажный, современный и элегантный дом, общей площадью 278 м2, прекрасное располож…
Дом 2 комнатыв Юрмала, Латвия
Дом 2 комнаты
Юрмала, Латвия
2 Количество комнат 399 м² 2/2 Этаж
€ 450,000
Продаём уютный 2-этажный дом. Отличное расположение между морем и рекой Лиелупе, рядом с тих…
Дом 4 спальнив Юрмала, Латвия
Дом 4 спальни
Юрмала, Латвия
5 Количество комнат 165 м²
€ 275,000
Таунхаус с современным дизайном в Меллужи. Дом сдан в эксплуатацию в 2018 году. Доступ…
Дом 4 комнатыв Юрмала, Латвия
Дом 4 комнаты
Юрмала, Латвия
4 Количество комнат 302 м² 2/2 Этаж
€ 495,000
Новый, современный частный дом недалеко от моря, в красивом, тихом районе жилых домов, в 900…
Дом 3 спальнив Юрмала, Латвия
Дом 3 спальни
Юрмала, Латвия
7 Количество комнат 162 м²
€ 400,000
Продается здание на улице Йомас в Юрмале с коммерческими и жилыми помещениями. Общая площад…
Дом 5 комнатв Юрмала, Латвия
Дом 5 комнат
Юрмала, Латвия
5 Количество комнат 207 м²
€ 365,000
Предлагаем к продаже секции рядного дома в Меллужи! Дом сдан в эксплуатацию в 2008 году. …
Дом 4 спальнив Юрмала, Латвия
Дом 4 спальни
Юрмала, Латвия
8 Количество комнат 3 ванных комнат 446 м²
€ 3,500,000
Элегантный дом в 100 м от моря в Лиелупе, общей площадью 446,1 м2 и земельным участком 1732 …
Дом 4 спальнив Юрмала, Латвия
Дом 4 спальни
Юрмала, Латвия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 328 м²
€ 730,000
Дом с бассейном в тихой части в Юрмале! Описание: - Дом построен в 2016 году. - Морская…
Дом 3 спальнив Юрмала, Латвия
Дом 3 спальни
Юрмала, Латвия
5 Количество комнат 240 м²
€ 470,000
Продается дом в Юрмале, Меллужи, в тихом жилом районе. Общая площадь дома 240 м2, дома отд…
Дом 5 спаленв Юрмала, Латвия
Дом 5 спален
Юрмала, Латвия
6 Количество комнат 560 м²
€ 2,500,000
Продается дом с бассейном в Юрмале, в Майори, 400 м от моря. На участке имеются 2 дома: осн…
Дом 5 комнатв Юрмала, Латвия
Дом 5 комнат
Юрмала, Латвия
5 Количество комнат 300 м² Количество этажей 2
€ 693,000
Продаём современный дом в Дзинтари. Планировка: четыре отдельные спальни, просторная кухо…

Параметры недвижимости в Юрмале, Латвия

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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