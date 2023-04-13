Купить вилла в Ломбардия, Италия

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538 объектов найдено
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Вилла 5 спален
Desenzano del Garda, Италия
10 Количество комнат
4 ванных комнат
525 м²
€ 4,300,000
В привилегированном и доминирующем месте, в нескольких шагах от набережной Дезенцано, мы пре…
Вилла 6 спален
San Felice del Benaco, Италия
16 Количество комнат
4 ванных комнат
565 м²
€ 6,500,000
Сан-Феличе-дель-Бенако находится примерно в 35 километрах к востоку от Брешии. Он находится …
Вилла 6 спален
San Felice del Benaco, Италия
16 Количество комнат
4 ванных комнат
565 м²
€ 6,500,000
Сан-Феличе-дель-Бенако расположен примерно в 35 километрах к востоку от Брешии, на западном …
Вилла 4 спальни
Moniga del Garda, Италия
7 Количество комнат
5 ванных комнат
400 м²
€ 3,700,000
Паденьге суль Гарда, этот городок, несомненно, является одним из самых избранных мест южной…
Вилла 4 спальни
Manerba del Garda, Италия
10 Количество комнат
4 ванных комнат
400 м²
€ 7,000,000
Озеро Гарда преподносит сюрпризы на каждом шагу, включая небольшой, но красивый городок Мане…
Вилла 3 спальни
Villanuova sul Clisi, Италия
6 Количество комнат
3 ванных комнат
122 м²
€ 900,000
Прямо над холмами Сало и всего в 10 минутах от набережной, в местечке Меццане, мы предлагаем…
Вилла 2 спальни
Cunettone, Италия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
145 м²
€ 700,000
В панорамной зоне на холмах, окружающих Сало, с панорамой залива 360 °, мы предлагаем односп…
Вилла 3 спальни
Бреша, Италия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
125 м²
€ 490,000
В Роэ-Вольчано, в красивой деревушке Вольчано, в окружении оливковых рощ и виноградников, мы…
Вилла 1 комната
Desenzano del Garda, Италия
1 Количество комнат
552 м²
€ 365,000
В центре Дезенцано-дель-Гарда, в стратегическом месте, мы предлагаем 4 земельных участка под…
Вилла 3 спальни
Padenghe sul Garda, Италия
15 Количество комнат
5 ванных комнат
400 м²
€ 850,000
В красивой холмистой местности Garda Haus Padenghe предлагает на продажу красивый участок зе…
Вилла 8 комнат
Padenghe sul Garda, Италия
8 Количество комнат
5 ванных комнат
350 м²
€ 450,000
В красивой холмистой местности Garda Haus Padenghe предлагает на продажу красивый участок с …
Вилла 3 спальни
Desenzano del Garda, Италия
10 Количество комнат
3 ванных комнат
350 м²
€ 950,000
В центральном районе Дезенцано, в двух шагах от основных услуг и удобств, мы предлагаем исто…
Вилла 3 спальни
Valsolda, Италия
7 Количество комнат
3 ванных комнат
250 м²
€ 1,700,000
Расположена недалеко от швейцарской границы на озере Лугано, всего в нескольких минутах ходь…
Вилла 4 спальни
Lonato del Garda, Италия
13 Количество комнат
4 ванных комнат
473 м²
€ 1,590,000
В самом престижном районе города Лонато-дель-Гарда, в элитном комплексе вилл, Garda Haus пре…
Вилла 4 спальни
Polpenazze del Garda, Италия
6 Количество комнат
3 ванных комнат
147 м²
€ 780,000
В Польпенацце-дель-Гарда, в характерной деревушке Пичедо, GardaHaus Padenghe предлагает боль…
Вилла 3 спальни
Lonato del Garda, Италия
8 Количество комнат
3 ванных комнат
195 м²
€ 525,000
Лонато дель Гарда, в жилом районе недалеко от центра ЭЛЕГАНТНАЯ ОДНАЖДА больших размеров, ид…
Вилла 3 спальни
Manerba del Garda, Италия
7 Количество комнат
2 ванных комнат
270 м²
€ 1,800,000
Garda Haus Padenghe sul Garda предлагает эксклюзивную строящуюся виллу с уникальным видом на…
Вилла 2 спальни
Moniga del Garda, Италия
7 Количество комнат
2 ванных комнат
230 м²
€ 950,000
Окруженная зеленью, эта современная вилла представлена просторными, светлыми и стильными ком…
Вилла 4 спальни
Tremezzo, Италия
5 Количество комнат
4 ванных комнат
260 м²
€ 970,000
Частная вилла с садом в центре Тремеццины. Эта очаровательная вилла с роскошными комнатами, …
Вилла 5 спален
Croce, Италия
10 Количество комнат
5 ванных комнат
550 м²
€ 1,950,000
Menaggio..Вилла с парком и прекрасным видом на озеро! Недвижимость расположена в доминирующ…
Вилла 4 спальни
Desenzano del Garda, Италия
18 Количество комнат
5 ванных комнат
400 м²
€ 1,190,000
В престижном районе Дезенцано- дель- Гарда предлагаем для продажи виллу с видом на озеро. …
Вилла 3 спальни
Moniga del Garda, Италия
6 Количество комнат
4 ванных комнат
221 м²
€ 2,200,000
Великолепный участок земли площадью около 1.100/1.200 кв.м. с утвержденным проектом виллы на…
Вилла 3 спальни
Desenzano del Garda, Италия
5 Количество комнат
2 ванных комнат
130 м²
€ 599,000
В Дезенцано-дель-Гарда, мы предлагаем отдельно стоящую виллу, которая будет завершена в ближ…
Вилла 2 спальни
Lonato del Garda, Италия
8 Количество комнат
210 м²
€ 1,200,000
Эта современная и изысканная вилла расположена на участке площадью около 1200 кв.м., в жилом…
Вилла 4 спальни
Tremezzina, Италия
10 Количество комнат
4 ванных комнат
360 м²
€ 1,900,000
В самом сердце Тремезины в Località Mezzegra .. Прекрасная недавно построенная вилла с камен…
Вилла 2 спальни
Moniga del Garda, Италия
6 Количество комнат
3 ванных комнат
170 м²
€ 649,000
В Монига-дель-Гарда, недалеко от центра и основных услуг, GardaHaus Padenghe предлагает отде…
Вилла 4 спальни
Salo, Италия
9 Количество комнат
4 ванных комнат
350 м²
€ 900,000
Вилла в очень спокойном месте с панорамным видом на холмы, недалеко от исторического центра …
Вилла 4 спальни
Manerba del Garda, Италия
8 Количество комнат
2 ванных комнат
185 м²
€ 800,000
Манерба-дель-Гарда. Мы предлагаем к продаже отдельно стоящую двухэтажную виллу в нескольких …
Вилла 3 спальни
Moniga del Garda, Италия
9 Количество комнат
4 ванных комнат
380 м²
€ 1,570,000
В Монига-дель-Гарда, в тихом и уединенном месте, состоящем из одних вилл, в нескольких шагах…
Вилла 18 комнат
Salo, Италия
18 Количество комнат
5 ванных комнат
750 м²
€ 3,600,000
Эта великолепная недвижимость расположена в городке Сало, утопающем в изумрудной зелени холм…
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Параметры недвижимости в Ломбардия, Италия
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