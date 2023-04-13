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Купить вилла в Ломбардия, Италия

Комо
194
Comunita Montana Parco Alto Garda bresciano
42
Desenzano del Garda
42
Tremezzina
34
Бергамо
33
Lonato del Garda
31
Sirmione
16
Salo
14
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538 объектов найдено
Вилла 5 спаленв Desenzano del Garda, Италия
Вилла 5 спален
Desenzano del Garda, Италия
10 Количество комнат 4 ванных комнат 525 м²
€ 4,300,000
В привилегированном и доминирующем месте, в нескольких шагах от набережной Дезенцано, мы пре…
Вилла 6 спаленв San Felice del Benaco, Италия
Вилла 6 спален
San Felice del Benaco, Италия
16 Количество комнат 4 ванных комнат 565 м²
€ 6,500,000
Сан-Феличе-дель-Бенако находится примерно в 35 километрах к востоку от Брешии. Он находится …
Вилла 6 спаленв San Felice del Benaco, Италия
Вилла 6 спален
San Felice del Benaco, Италия
16 Количество комнат 4 ванных комнат 565 м²
€ 6,500,000
Сан-Феличе-дель-Бенако расположен примерно в 35 километрах к востоку от Брешии, на западном …
Вилла 4 спальнив Moniga del Garda, Италия
Вилла 4 спальни
Moniga del Garda, Италия
7 Количество комнат 5 ванных комнат 400 м²
€ 3,700,000
Паденьге суль Гарда, этот городок, несомненно, является одним из самых избранных мест южной…
Вилла 4 спальнив Manerba del Garda, Италия
Вилла 4 спальни
Manerba del Garda, Италия
10 Количество комнат 4 ванных комнат 400 м²
€ 7,000,000
Озеро Гарда преподносит сюрпризы на каждом шагу, включая небольшой, но красивый городок Мане…
Вилла 3 спальнив Villanuova sul Clisi, Италия
Вилла 3 спальни
Villanuova sul Clisi, Италия
6 Количество комнат 3 ванных комнат 122 м²
€ 900,000
Прямо над холмами Сало и всего в 10 минутах от набережной, в местечке Меццане, мы предлагаем…
Вилла 2 спальнив Cunettone, Италия
Вилла 2 спальни
Cunettone, Италия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 145 м²
€ 700,000
В панорамной зоне на холмах, окружающих Сало, с панорамой залива 360 °, мы предлагаем односп…
Вилла 3 спальнив Бреша, Италия
Вилла 3 спальни
Бреша, Италия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 125 м²
€ 490,000
В Роэ-Вольчано, в красивой деревушке Вольчано, в окружении оливковых рощ и виноградников, мы…
Вилла 1 комнатав Desenzano del Garda, Италия
Вилла 1 комната
Desenzano del Garda, Италия
1 Количество комнат 552 м²
€ 365,000
В центре Дезенцано-дель-Гарда, в стратегическом месте, мы предлагаем 4 земельных участка под…
Вилла 3 спальнив Padenghe sul Garda, Италия
Вилла 3 спальни
Padenghe sul Garda, Италия
15 Количество комнат 5 ванных комнат 400 м²
€ 850,000
В красивой холмистой местности Garda Haus Padenghe предлагает на продажу красивый участок зе…
Вилла 8 комнатв Padenghe sul Garda, Италия
Вилла 8 комнат
Padenghe sul Garda, Италия
8 Количество комнат 5 ванных комнат 350 м²
€ 450,000
В красивой холмистой местности Garda Haus Padenghe предлагает на продажу красивый участок с …
Вилла 3 спальнив Desenzano del Garda, Италия
Вилла 3 спальни
Desenzano del Garda, Италия
10 Количество комнат 3 ванных комнат 350 м²
€ 950,000
В центральном районе Дезенцано, в двух шагах от основных услуг и удобств, мы предлагаем исто…
Вилла 3 спальнив Valsolda, Италия
Вилла 3 спальни
Valsolda, Италия
7 Количество комнат 3 ванных комнат 250 м²
€ 1,700,000
Расположена недалеко от швейцарской границы на озере Лугано, всего в нескольких минутах ходь…
Вилла 4 спальнив Lonato del Garda, Италия
Вилла 4 спальни
Lonato del Garda, Италия
13 Количество комнат 4 ванных комнат 473 м²
€ 1,590,000
В самом престижном районе города Лонато-дель-Гарда, в элитном комплексе вилл, Garda Haus пре…
Вилла 4 спальнив Polpenazze del Garda, Италия
Вилла 4 спальни
Polpenazze del Garda, Италия
6 Количество комнат 3 ванных комнат 147 м²
€ 780,000
В Польпенацце-дель-Гарда, в характерной деревушке Пичедо, GardaHaus Padenghe предлагает боль…
Вилла 3 спальнив Lonato del Garda, Италия
Вилла 3 спальни
Lonato del Garda, Италия
8 Количество комнат 3 ванных комнат 195 м²
€ 525,000
Лонато дель Гарда, в жилом районе недалеко от центра ЭЛЕГАНТНАЯ ОДНАЖДА больших размеров, ид…
Вилла 3 спальнив Manerba del Garda, Италия
Вилла 3 спальни
Manerba del Garda, Италия
7 Количество комнат 2 ванных комнат 270 м²
€ 1,800,000
Garda Haus Padenghe sul Garda предлагает эксклюзивную строящуюся виллу с уникальным видом на…
Вилла 2 спальнив Moniga del Garda, Италия
Вилла 2 спальни
Moniga del Garda, Италия
7 Количество комнат 2 ванных комнат 230 м²
€ 950,000
Окруженная зеленью, эта современная вилла представлена просторными, светлыми и стильными ком…
Вилла 4 спальнив Tremezzo, Италия
Вилла 4 спальни
Tremezzo, Италия
5 Количество комнат 4 ванных комнат 260 м²
€ 970,000
Частная вилла с садом в центре Тремеццины. Эта очаровательная вилла с роскошными комнатами, …
Вилла 5 спаленв Croce, Италия
Вилла 5 спален
Croce, Италия
10 Количество комнат 5 ванных комнат 550 м²
€ 1,950,000
Menaggio..Вилла с парком и прекрасным видом на озеро! Недвижимость расположена в доминирующ…
Вилла 4 спальнив Desenzano del Garda, Италия
Вилла 4 спальни
Desenzano del Garda, Италия
18 Количество комнат 5 ванных комнат 400 м²
€ 1,190,000
В престижном районе Дезенцано- дель- Гарда предлагаем для продажи виллу с видом на озеро. …
Вилла 3 спальнив Moniga del Garda, Италия
Вилла 3 спальни
Moniga del Garda, Италия
6 Количество комнат 4 ванных комнат 221 м²
€ 2,200,000
Великолепный участок земли площадью около 1.100/1.200 кв.м. с утвержденным проектом виллы на…
Вилла 3 спальнив Desenzano del Garda, Италия
Вилла 3 спальни
Desenzano del Garda, Италия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 130 м²
€ 599,000
В Дезенцано-дель-Гарда, мы предлагаем отдельно стоящую виллу, которая будет завершена в ближ…
Вилла 2 спальнив Lonato del Garda, Италия
Вилла 2 спальни
Lonato del Garda, Италия
8 Количество комнат 210 м²
€ 1,200,000
Эта современная и изысканная вилла расположена на участке площадью около 1200 кв.м., в жилом…
Вилла 4 спальнив Tremezzina, Италия
Вилла 4 спальни
Tremezzina, Италия
10 Количество комнат 4 ванных комнат 360 м²
€ 1,900,000
В самом сердце Тремезины в Località Mezzegra .. Прекрасная недавно построенная вилла с камен…
Вилла 2 спальнив Moniga del Garda, Италия
Вилла 2 спальни
Moniga del Garda, Италия
6 Количество комнат 3 ванных комнат 170 м²
€ 649,000
В Монига-дель-Гарда, недалеко от центра и основных услуг, GardaHaus Padenghe предлагает отде…
Вилла 4 спальнив Salo, Италия
Вилла 4 спальни
Salo, Италия
9 Количество комнат 4 ванных комнат 350 м²
€ 900,000
Вилла в очень спокойном месте с панорамным видом на холмы, недалеко от исторического центра …
Вилла 4 спальнив Manerba del Garda, Италия
Вилла 4 спальни
Manerba del Garda, Италия
8 Количество комнат 2 ванных комнат 185 м²
€ 800,000
Манерба-дель-Гарда. Мы предлагаем к продаже отдельно стоящую двухэтажную виллу в нескольких …
Вилла 3 спальнив Moniga del Garda, Италия
Вилла 3 спальни
Moniga del Garda, Италия
9 Количество комнат 4 ванных комнат 380 м²
€ 1,570,000
В Монига-дель-Гарда, в тихом и уединенном месте, состоящем из одних вилл, в нескольких шагах…
Вилла 18 комнатв Salo, Италия
Вилла 18 комнат
Salo, Италия
18 Количество комнат 5 ванных комнат 750 м²
€ 3,600,000
Эта великолепная недвижимость расположена в городке Сало, утопающем в изумрудной зелени холм…

Параметры недвижимости в Ломбардия, Италия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
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