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Виллы в The Municipality of Sithonia, Греция

Никити
12
Сикея
7
Неос-Мармарас
5
Вилла В архив
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50 объектов найдено
Вилла 6 спален в Vourvourou, Греция
Вилла 6 спален
Vourvourou, Греция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 400 м²
Код недвижимости: HPS4233 - Вилла ДЛЯ ПРОДАЖИ в Ситония Вурвуру для €4.300.000 . Эта меблиро…
€4,30 млн
Вилла 3 спальни в Vourvourou, Греция
Вилла 3 спальни
Vourvourou, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 232 м²
Код недвижимости: HPS4172 - Вилла ДЛЯ ПРОДАЖИ в Ситония Вурвуру для €2.800.000 . Это 232 кв.…
€2,80 млн
Вилла 6 спален в Vourvourou, Греция
Вилла 6 спален
Vourvourou, Греция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 506 м²
Код недвижимости: HPS4001 - Вилла на продажу в Sithonia Vourvourou для € 2.200.000 . Это 506…
€2,20 млн
Вилла 6 спален в Vourvourou, Греция
Вилла 6 спален
Vourvourou, Греция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 506 м²
Код недвижимости: HPS3996 - Вилла на продажу в Sithonia Vourvourou для € 2.200.000 . Это 506…
€2,20 млн
Вилла 4 спальни с видом на город, с furnishings в Никити, Греция
Вилла 4 спальни с видом на город, с furnishings
Никити, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 185 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 185 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Первы…
€480,000
Вилла 4 спальни с видом на город, с furnishings в Никити, Греция
Вилла 4 спальни с видом на город, с furnishings
Никити, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 185 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 185 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Первы…
€480,000
Вилла 3 спальни в Никити, Греция
Вилла 3 спальни
Никити, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 141 м²
Код недвижимости: HPS3341 - Вилла на продажу в Ситония Никити за € 420.000 . Это 141 кв. Ви…
€420,000
Вилла 3 спальни в Никити, Греция
Вилла 3 спальни
Никити, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 149 м²
Код недвижимости: HPS3338 - Вилла на продажу в Ситония Никити за € 550.000 . Это 149 кв. Ви…
€550,000
Вилла 2 спальни в Никити, Греция
Вилла 2 спальни
Никити, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Код недвижимости: HPS3340 - Вилла на продажу в Ситония Никити за € 315.000 . Это 85 кв. Вил…
€315,000
Вилла 4 спальни в Никити, Греция
Вилла 4 спальни
Никити, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 162 м²
Код недвижимости: HPS3339 - Вилла на продажу в Ситония Никити за € 630.000 . Это 162 кв. Ви…
€630,000
Вилла 4 спальни в Никити, Греция
Вилла 4 спальни
Никити, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 165 м²
Код недвижимости: HPS3337 - Вилла на продажу в Ситония Никити за € 580 000 . Это 165 кв. Ви…
€580,000
Вилла 4 спальни в Ormos Panagias, Греция
Вилла 4 спальни
Ormos Panagias, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Код недвижимости: HPS3195 - Вилла на продажу в Ситония Ормос Панагия за € 760.000. Это 150 к…
€760,000
Вилла 6 спален в The Municipality of Sithonia, Греция
Вилла 6 спален
The Municipality of Sithonia, Греция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 220 м²
Property Code: HPS2543 - Villa FOR SALE in Sithonia Galini for €2.200.000 . This 220 sq. m. …
€2,20 млн
Вилла 3 спальни в Vourvourou, Греция
Вилла 3 спальни
Vourvourou, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 270 м²
Код недвижимости: HPS1304 - Вилла на продажу в Sithonia Diaporos для € 4.000.000. Это 240 кв…
€3,00 млн
Вилла 2 спальни в Vourvourou, Греция
Вилла 2 спальни
Vourvourou, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Код недвижимости: HPS1303 - Вилла на продажу в Ситония Вурвуру для € 1.650.000. Это 105 кв. …
€1,30 млн
Вилла 10 спален в Vourvourou, Греция
Вилла 10 спален
Vourvourou, Греция
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 920 м²
Код недвижимости: HPS1305 - Вилла на продажу в Sithonia Diaporos за € 6.000.000. Это 920 кв.…
€10,00 млн
Вилла 4 спальни в Vourvourou, Греция
Вилла 4 спальни
Vourvourou, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 127 м²
Код недвижимости: HPS1301 - Вилла на продажу в Sithonia Vourvourou за € 1.650.000. Это 127 к…
€1,50 млн
Вилла 4 спальни в Vourvourou, Греция
Вилла 4 спальни
Vourvourou, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 286 м²
Код недвижимости: HPS1302 - Вилла на продажу в Sithonia Diaporos за € 4.000.000. Это 286 кв.…
€2,80 млн
Вилла 5 спален в Vourvourou, Греция
Вилла 5 спален
Vourvourou, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 400 м²
Код недвижимости: HPS735 - Вилла на продажу в Sithonia Diaporos за € 3.750.000. Это 400 кв. …
€3,75 млн
Вилла 4 спальни в Айос-Николаос, Греция
Вилла 4 спальни
Айос-Николаос, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 600 м²
Код недвижимости: HPS716 - Вилла на продажу в Ситония Элия за € 1.900.000. Это 600 кв. Вилла…
€1,90 млн
Вилла 5 спален в Сикея, Греция
Вилла 5 спален
Сикея, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 175 м²
Код недвижимости: HPS576 - Вилла на продажу в Ситония Никити за € 380.000. Это 175 кв. Вилла…
€400,000
Вилла 4 спальни в Vourvourou, Греция
Вилла 4 спальни
Vourvourou, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 255 м²
Код недвижимости: HPS534 - Вилла на продажу в Ситония Вурвуру за € 1.100.000. Это 255 кв. Ви…
€1,10 млн
Вилла 4 спальни в Ormos Panagias, Греция
Вилла 4 спальни
Ormos Panagias, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 256 м²
Код недвижимости: HPS146 - Вилла на продажу в Sithonia Vourvourou за € 500.000. Это 256 кв. …
€500,000
Вилла 5 спален в Ormos Panagias, Греция
Вилла 5 спален
Ormos Panagias, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 350 м²
Код недвижимости: HPS110 - Вилла на продажу в Ситония Ормос Панагия за € 5.200.000. Это 350 …
€5,50 млн
Вилла 6 спален в Vourvourou, Греция
Вилла 6 спален
Vourvourou, Греция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 250 м²
Код недвижимости: HPS95 - Вилла на продажу в Ситония Вурвуру за € 1.500.000. Это 250 кв. Вил…
€1,50 млн
Вилла 8 спален в Никити, Греция
Вилла 8 спален
Никити, Греция
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 400 м²
Код недвижимости: HPS51 - Вилла на продажу в Ситония Никити за € 3.500.000. Это 400 кв. Вилл…
€3,50 млн
Вилла 9 спален в The Municipality of Sithonia, Греция
Вилла 9 спален
The Municipality of Sithonia, Греция
Количество спален 9
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 615 м²
Property Code: HPS34 - Villa FOR SALE in Sithonia Neos Marmaras for €3.000.000 . This 615 sq…
€3,00 млн
Вилла 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Айос-Николаос, Греция
Вилла 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Айос-Николаос, Греция
Комнаты 1
Площадь 370 м²
Количество этажей 1
Вилла построена на возвышенности от уровня моря с прекрасным видом на Святую гору Афон. Архи…
Цена по запросу
Вилла 6 спален с видом на море, с furnishings в Ormos Panagias, Греция
Вилла 6 спален с видом на море, с furnishings
Ormos Panagias, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 200 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Первы…
€2,40 млн
Вилла 5 комнат с бассейном, с furnishings в The Municipality of Sithonia, Греция
Вилла 5 комнат с бассейном, с furnishings
The Municipality of Sithonia, Греция
Комнаты 5
Площадь 160 м²
Количество этажей 2
Новые виллы с красивым видом на море и частным бассейном. Площадь двух вилл 135 кв.м. и двух…
€595,000

Параметры недвижимости в The Municipality of Sithonia, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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