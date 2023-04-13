Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Македонии и Фракии
  4. периферия Центральная Македония
  5. Квартиры

Купить квартиру в периферийная единица Пиерия, Греция

Катерини
72
demos diou - olympou
13
Карица
12
Kallithea
11
Коринос
7
Peristasi
1
Vrondou
1
Квартира В архив
Очистить
88 объектов найдено
Квартира 3 спальнив Neo Keramidi, Греция
Квартира 3 спальни
Neo Keramidi, Греция
5 Количество комнат 1 ванных комнат 1/2 Этаж
€ 105,000
Продается квартира площадью 95 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на втором э…
Квартира 3 спальнив Neo Keramidi, Греция
Квартира 3 спальни
Neo Keramidi, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 133,000
Продается квартира площадью 125 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на втором …
Квартира 3 спальнив Nea Chrani, Греция
Квартира 3 спальни
Nea Chrani, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат 4/4 Этаж
€ 135,000
Продается квартира площадью 125 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на пятом э…
Квартира 2 спальнив Nea Efesos, Греция
Квартира 2 спальни
Nea Efesos, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 2/1 Этаж
€ 89,900
Продается квартира площадью 76 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на третьем …
Квартира 1 спальняв Ano Agios Ioannis, Греция
Квартира 1 спальня
Ano Agios Ioannis, Греция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 3/1 Этаж
€ 70,000
Продается квартира площадью 60 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на четверто…
Квартира 2 спальнив Ganochora, Греция
Квартира 2 спальни
Ganochora, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 110,000
Продается квартира площадью 80 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на втором э…
Квартира 1 комнатав Nea Chrani, Греция
Квартира 1 комната
Nea Chrani, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 63,000
Продается квартира площадью 45 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на этаже и …
Квартира 4 спальнив Nea Chrani, Греция
Квартира 4 спальни
Nea Chrani, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат 2/1 Этаж
€ 92,000
Продается квартира площадью 93 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на третьем …
Квартира 2 спальнив Nea Chrani, Греция
Квартира 2 спальни
Nea Chrani, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 100,000
Продается квартира площадью 104 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на втором …
Квартира 18 комнатв периферия Центральная Македония, Греция
Квартира 18 комнат
периферия Центральная Македония, Греция
18 Количество комнат 520 м² Количество этажей 1
€ 680,000
Продается квартира площадью 520 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на этаже и…
Квартира 8 комнатв периферия Центральная Македония, Греция
Квартира 8 комнат
периферия Центральная Македония, Греция
8 Количество комнат 200 м² 2/2 Этаж
€ 350,000
Продается квартира площадью 200 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на этаже и…
Квартира 15 комнатв периферия Центральная Македония, Греция
Квартира 15 комнат
периферия Центральная Македония, Греция
15 Количество комнат 500 м² 2/2 Этаж
€ 650,000
Продается квартира площадью 500 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на этаже и…
Квартира 1 спальняв Kallithea, Греция
Квартира 1 спальня
Kallithea, Греция
1 Количество комнат 1 ванных комнат 2/1 Этаж
€ 110,000
Продается квартира площадью 40 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на третьем …
Квартира 2 спальнив Olympiaki Akti Beach, Греция
Квартира 2 спальни
Olympiaki Akti Beach, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 100,000
Продается квартира площадью 65 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на первом э…
Квартира 1 спальняв Nea Chrani, Греция
Квартира 1 спальня
Nea Chrani, Греция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 5/1 Этаж
€ 30,000
Продается квартира площадью 20 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на шестом э…
Квартира 1 спальняв Nea Chrani, Греция
Квартира 1 спальня
Nea Chrani, Греция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 3/1 Этаж
€ 83,000
Продается квартира площадью 51 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на четверто…
Квартира 2 спальнив Nea Chrani, Греция
Квартира 2 спальни
Nea Chrani, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 2/1 Этаж
€ 154,000
Продается квартира площадью 115 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на третьем…
Квартира 2 спальнив Nea Chrani, Греция
Квартира 2 спальни
Nea Chrani, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 3/1 Этаж
€ 154,000
Продается квартира площадью 115 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на четверт…
Квартира 2 спальнив Nea Chrani, Греция
Квартира 2 спальни
Nea Chrani, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 91,000
Продается квартира площадью 66 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на втором э…
Квартира 1 спальняв Olympiaki Akti Beach, Греция
Квартира 1 спальня
Olympiaki Akti Beach, Греция
1 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 45,000
Продается квартира площадью 33 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на первом э…
Квартира 1 спальняв Olympiaki Akti Beach, Греция
Квартира 1 спальня
Olympiaki Akti Beach, Греция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 69,000
Продается квартира площадью 45 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на втором э…
Квартира 3 комнатыв Коринос, Греция
Квартира 3 комнаты
Коринос, Греция
3 Количество комнат 1/1 Этаж
€ 50,000
Продается квартира площадью 93 кв.м в центральной Греции. Квартира расположена на этаже и состоит из
Квартира 2 спальнив Nea Chrani, Греция
Квартира 2 спальни
Nea Chrani, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 3/1 Этаж
€ 60,000
Продается квартира площадью 80 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на четверто…
Квартира 3 спальнив Svoronos, Греция
Квартира 3 спальни
Svoronos, Греция
5 Количество комнат 1 ванных комнат 5/1 Этаж
€ 120,000
Продается квартира площадью 130 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на шестом …
Квартира 2 спальнив Nea Chrani, Греция
Квартира 2 спальни
Nea Chrani, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 149,000
Продается квартира площадью 87 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на втором э…
Квартира 3 спальнив Nea Chrani, Греция
Квартира 3 спальни
Nea Chrani, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 89,000
Продается квартира площадью 99 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на первом э…
Квартира 1 комнатав Kallithea, Греция
Квартира 1 комната
Kallithea, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 90,000
Продается квартира площадью 0 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на этаже и с…
Квартира 18 комнатв Kallithea, Греция
Квартира 18 комнат
Kallithea, Греция
18 Количество комнат Количество этажей 5
€ 680,000
Продается квартира площадью 520 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на этаже и…
Квартира 3 спальнив Peristasi, Греция
Квартира 3 спальни
Peristasi, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 3
€ 185,000
Продается квартира площадью 200 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на первом …
Квартира 3 комнатыв Agios Spiridonas, Греция
Квартира 3 комнаты
Agios Spiridonas, Греция
3 Количество комнат Количество этажей 1
€ 70,000
Продается квартира площадью 80 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на этаже и …

Параметры недвижимости в периферийная единица Пиерия, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти