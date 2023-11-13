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Квартиры в Kallithea, Греция
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22 объекта найдено
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Квартира 4 спальни с furnishings
Kallithea, Греция
6
2
150 м²
3/1
Состоит из двух отдельных квартир: 3 этаж 65 кв.м: гостиная с кухней, 2 спальни, 1 душевая к…
€290,000
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Квартира 1 спальня с видом на город, с furnishings
Kallithea, Греция
2
1
42 м²
3/1
Продается квартира площадью 42 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Квартира ра…
€130,000
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Квартира 1 спальня
Kallithea, Греция
2
1
36 м²
3/1
Продается квартира площадью 36 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Квартира ра…
€93,000
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Квартира 4 спальни
Kallithea, Греция
4
1
130 м²
Код недвижимости: HPS4160 - Maisonette ДЛЯ ПРОДАЖИ в Moudania Nea Potidaia для €180.000 . Эт…
€180,000
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Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, в центре города
Kallithea, Греция
1
1
Квартира идеально подходит для получения дохода от аренды или отдыха в процветающем приморск…
€79,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с furnishings
Kallithea, Греция
3
1
64 м²
1/1
Продается квартира площадью 64 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Квартира ра…
€125,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с furnishings
Kallithea, Греция
2
1
45 м²
2/1
Продается квартира площадью 45 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Квартира ра…
€110,000
Рекомендовать
Квартира 4 спальни
Kallithea, Греция
4
5
130 м²
Код недвижимости: HPS3965 - Мезонет НА ПРОДАЖУ в Кассандре Каллитея для € 280.000 . Это 130 …
€280,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Kallithea, Греция
3
1
50 м²
1/1
Продается квартира площадью 50 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Квартира ра…
€110,000
Рекомендовать
Квартира 4 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Kallithea, Греция
4
5
130 м²
Large home on 3 floors in a quiet location built in 2009. The home boasts 130 sq meters incl…
€280,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Kallithea, Греция
2
2
90 м²
Ideal Home for permanent or summer living in the heart of Kalithea Halkidiki, the town that …
€250,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Kallithea, Греция
2
1
60 м²
Код недвижимости: HPS3321 - Квартира на продажу в Кассандра Каллитея за € 135 000 . Это 50 к…
€160,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Kallithea, Греция
2
1
60 м²
Код недвижимости: HPS3322 - Мезонет, который нужно пролить в Kassandra Kallithea для € 175 0…
€175,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Kallithea, Греция
3
1
63 м²
1
Продается квартира площадью 63 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Квартира ра…
€150,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Kallithea, Греция
2
2
340 м²
Property Code: HPS749 - Maisonette FOR SALE in Kassandra Kallithea for €700.000 . This 340 s…
€700,000
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Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Kallithea, Греция
2
1
This second-floor apartment with brilliant sea views is nestled in a protected apartment com…
€129,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с furnishings
Kallithea, Греция
4
96 м²
1/1
Продается квартира площадью 96 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Квартира ра…
€120,000
Рекомендовать
Квартира 4 спальни с furnishings
Kallithea, Греция
5
1
110 м²
1/1
Продается квартира площадью 110 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Квартира р…
€250,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с видом на город, с furnishings
Kallithea, Греция
3
1
60 м²
1/1
Продается квартира площадью 60 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Квартира ра…
€170,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с видом на город, с furnishings
Kallithea, Греция
3
1
60 м²
1/1
Продается квартира площадью 60 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Квартира ра…
€170,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с видом на город, с furnishings
Kallithea, Греция
3
1
63 м²
2/1
Продается квартира площадью 63 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Квартира ра…
€170,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с видом на город
Kallithea, Греция
2
1
35 м²
2/1
Продается квартира площадью 35 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Квартира ра…
€83,000
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