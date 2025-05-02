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Квартиры в Паралиа, Греция

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8 объектов найдено
Квартира 4 комнаты в Паралиа, Греция
Квартира 4 комнаты
Паралиа, Греция
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Продается квартира площадью 100 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на 2 уровн…
$201,980
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Квартира 2 комнаты в Паралиа, Греция
Квартира 2 комнаты
Паралиа, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 77 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 77 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на четверто…
$167,632
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Квартира 2 комнаты в Паралиа, Греция
Квартира 2 комнаты
Паралиа, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 70 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на четверто…
$156,457
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Grekodom Development
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Квартира 3 комнаты в Паралиа, Греция
Квартира 3 комнаты
Паралиа, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
Этаж 4/4
Продается квартира площадью 54 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на пятом эт…
$133,721
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Grekodom Development
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Квартира 2 комнаты в Паралиа, Греция
Квартира 2 комнаты
Паралиа, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 2
Продается квартира площадью 50 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на третьем …
$82,071
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Grekodom Development
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Квартира 2 комнаты в Паралиа, Греция
Квартира 2 комнаты
Паралиа, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 3
Продается квартира площадью 40 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на четверто…
$113,132
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Grekodom Development
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English, Русский, Ελληνικά
Квартира 2 комнаты в Паралиа, Греция
Квартира 2 комнаты
Паралиа, Греция
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 47 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 47 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на третьем …
$93,937
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Grekodom Development
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Квартира 5 комнат в Паралиа, Греция
Квартира 5 комнат
Паралиа, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 155 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 155 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на втором …
$175,084
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Grekodom Development
Языки общения
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