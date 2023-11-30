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Квартиры в Лептокарья, Греция

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Квартира В архив
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17 объектов найдено
Квартира 1 спальня с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Лептокарья, Греция
Квартира 1 спальня с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Лептокарья, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 4/4
Продается квартира площадью 60 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на четверто…
€80,000
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Квартира 2 комнаты с видом на горы, с furnishings в Лептокарья, Греция
Квартира 2 комнаты с видом на горы, с furnishings
Лептокарья, Греция
Комнаты 2
Площадь 60 м²
Этаж 3/1
Продается квартира площадью 60 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на этаже и …
€120,000
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Grekodom Development
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Квартира 3 комнаты с видом на горы, с furnishings в Лептокарья, Греция
Квартира 3 комнаты с видом на горы, с furnishings
Лептокарья, Греция
Комнаты 3
Площадь 75 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 75 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на этаже и …
€80,000
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Grekodom Development
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Квартира 2 комнаты с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Лептокарья, Греция
Квартира 2 комнаты с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Лептокарья, Греция
Комнаты 2
Площадь 73 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 73 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на этаже и …
€80,000
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Grekodom Development
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Квартира 3 комнаты с видом на горы, с furnishings в Лептокарья, Греция
Квартира 3 комнаты с видом на горы, с furnishings
Лептокарья, Греция
Комнаты 3
Площадь 76 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 76 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на этаже и …
€80,000
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Grekodom Development
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Квартира 3 комнаты с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Лептокарья, Греция
Квартира 3 комнаты с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Лептокарья, Греция
Комнаты 3
Площадь 78 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 78 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на этаже и …
€80,000
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Grekodom Development
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Квартира 1 спальня с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Лептокарья, Греция
Квартира 1 спальня с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Лептокарья, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 48 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на втором э…
€80,000
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Grekodom Development
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Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Лептокарья, Греция
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Лептокарья, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 55 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на третьем …
€100,000
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Grekodom Development
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Квартира 2 спальни с видом на горы, с furnishings в Лептокарья, Греция
Квартира 2 спальни с видом на горы, с furnishings
Лептокарья, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 80 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на третьем …
€117,000
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Grekodom Development
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Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Лептокарья, Греция
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Лептокарья, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 92 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 92 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на третьем …
€110,000
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Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Лептокарья, Греция
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Лептокарья, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Этаж 3/1
Продается квартира площадью 65 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на четверто…
€125,000
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Grekodom Development
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Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings в Лептокарья, Греция
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings
Лептокарья, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 85 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на третьем …
€230,000
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Квартира 1 спальня с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Лептокарья, Греция
Квартира 1 спальня с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Лептокарья, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 52 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на третьем …
€79,000
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Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Лептокарья, Греция
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Лептокарья, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 76 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 76 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на третьем …
€145,000
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Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Лептокарья, Греция
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Лептокарья, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 80 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на третьем …
€150,000
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Квартира 2 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Лептокарья, Греция
Квартира 2 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Лептокарья, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 60 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на втором э…
€110,000
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Квартира 1 спальня с видом на море, с видом на город, с furnishings в Лептокарья, Греция
Квартира 1 спальня с видом на море, с видом на город, с furnishings
Лептокарья, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Количество этажей 2
Продается дуплекс площадью 55 кв.м на Олимпийской Ривьере. Дуплекс расположен на 2 уровнях. …
€79,000
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