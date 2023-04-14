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Купить недвижимость в Никити, Греция

288 объектов найдено
Дом 3 спальнив Никити, Греция
Дом 3 спальни
Никити, Греция
2 ванных комнат 222 м²
€ 280,000
Дом расположен в старой части деревни Никити в 1000 метрах от пляжа. Есть земля 200 кв. Метр…
Квартира 3 спальнив Никити, Греция
Квартира 3 спальни
Никити, Греция
2 ванных комнат 89 м²
€ 245,000
Код недвижимости: HPS3871 - Мезонет НА ПРОДАЖУ в Ситония Никити за € 245.000 . Это 89 кв. М…
Квартира 3 спальнив Никити, Греция
Квартира 3 спальни
Никити, Греция
2 ванных комнат 89 м²
€ 242,500
Код недвижимости: HPS3872 - Мезонет НА ПРОДАЖУ в Ситония Никити за € 242.500 . Это 89 кв. М…
Квартира 3 спальнив Никити, Греция
Квартира 3 спальни
Никити, Греция
2 ванных комнат 90 м²
€ 247,500
Код недвижимости: HPS3873 - Мезонет НА ПРОДАЖУ в Ситония Никити за € 247.500 . Это 90 кв. М…
Квартира 3 спальнив Никити, Греция
Квартира 3 спальни
Никити, Греция
2 ванных комнат 90 м²
€ 250,000
Код недвижимости: HPS3874 - Мезонет НА ПРОДАЖУ в Ситония Никити за € 250.000 . Это 90 кв. М…
Таунхаус 2 спальнив Никити, Греция
Таунхаус 2 спальни
Никити, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 2
€ 155,000
Продается таунхаус площадью 65 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус расп…
Квартира 3 спальнив Никити, Греция
Квартира 3 спальни
Никити, Греция
2 ванных комнат 90 м²
€ 247,500
Код недвижимости: HPS3870 - Мезонет НА ПРОДАЖУ в Ситония Никити за € 247.500 . Это 90 кв. М…
Квартира 3 спальнив Никити, Греция
Квартира 3 спальни
Никити, Греция
2 ванных комнат 91 м²
€ 252,500
Код недвижимости: HPS3866 - Мезонет НА ПРОДАЖУ в Ситония Никити за € 252.500 . Это 91 кв. М…
Квартира 3 спальнив Никити, Греция
Квартира 3 спальни
Никити, Греция
2 ванных комнат 90 м²
€ 260,000
Код недвижимости: HPS3867 - Мезонет НА ПРОДАЖУ в Ситония Никити за € 260.000 . Это 90 кв. М…
Квартира 3 спальнив Никити, Греция
Квартира 3 спальни
Никити, Греция
2 ванных комнат 90 м²
€ 255,000
Код недвижимости: HPS3868 - Мезонет НА ПРОДАЖУ в Ситония Никити за € 255.000 . Это 90 кв. М…
Квартира 3 спальнив Никити, Греция
Квартира 3 спальни
Никити, Греция
2 ванных комнат 93 м²
€ 255,000
Код недвижимости: HPS3869 - Мезонет НА ПРОДАЖУ в Ситония Никити за € 255.000 . Это 93 кв. М…
Квартира 3 спальнив Никити, Греция
Квартира 3 спальни
Никити, Греция
2 ванных комнат 86 м²
€ 250,000
Код недвижимости: HPS3864 - Мезонет НА ПРОДАЖУ в Ситония Никити за € 250.000 . Это 86 кв. М…
Квартира 3 спальнив Никити, Греция
Квартира 3 спальни
Никити, Греция
2 ванных комнат 86 м²
€ 250,000
Код недвижимости: HPS3865 - Мезонет НА ПРОДАЖУ в Ситония Никити за € 250.000 . Это 86 кв. М…
Коттедж 3 спальнив Айос-Николаос, Греция
Коттедж 3 спальни
Айос-Николаос, Греция
5 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 215,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 162 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Цок…
Дом 3 спальнив Никити, Греция
Дом 3 спальни
Никити, Греция
3 Количество комнат 142 м² -1 Этаж
€ 400,000
Nikiti ПРОДАЁТСЯ Таунхаус 3 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 2 Ванная 2 WC Площадь: 142 m2, 3 Уро…
Дом 3 спальнив Никити, Греция
Дом 3 спальни
Никити, Греция
3 Количество комнат 142 м² -1 Этаж
€ 330,000
Nikiti ПРОДАЁТСЯ Таунхаус 3 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 2 Ванная 2 WC Площадь: 142 m2, 3 Уро…
Квартира 3 спальнив Никити, Греция
Квартира 3 спальни
Никити, Греция
2 ванных комнат 89 м²
€ 255,000
Код недвижимости: HPS3863 - Мезонет НА ПРОДАЖУ в Ситония Никити за € 255.000 . Это 89 кв. М…
Квартира 2 спальнив Никити, Греция
Квартира 2 спальни
Никити, Греция
1 ванных комнат 67 м²
€ 197,500
Код недвижимости: HPS3856 - Квартира на продажу в Ситония Никити за € 197.500 . Это 67 кв. …
Квартира 3 спальнив Никити, Греция
Квартира 3 спальни
Никити, Греция
2 ванных комнат 89 м²
€ 245,000
Код недвижимости: HPS3857 - Мезонет НА ПРОДАЖУ в Ситония Никити за € 245.000 . Это 89 кв. М…
Квартира 3 спальнив Никити, Греция
Квартира 3 спальни
Никити, Греция
2 ванных комнат 86 м²
€ 242,500
Код недвижимости: HPS3858 - Мезонет НА ПРОДАЖУ в Ситония Никити за € 242.500 . Это 86 кв. М…
Квартира 3 спальнив Никити, Греция
Квартира 3 спальни
Никити, Греция
2 ванных комнат 86 м²
€ 242,500
Код недвижимости: HPS3859 - Мезонет на продажу в Ситония Никити за € 242.500 . Это 86 кв. М…
Квартира 3 спальнив Никити, Греция
Квартира 3 спальни
Никити, Греция
2 ванных комнат 89 м²
€ 245,000
Код недвижимости: HPS3862 - Мезонет НА ПРОДАЖУ в Ситония Никити за € 245.000 . Это 89 кв. М…
Квартира 2 спальнив Никити, Греция
Квартира 2 спальни
Никити, Греция
1 ванных комнат 66 м²
€ 192,500
Код недвижимости: HPS3849 - Квартира на продажу в Ситония Никити за € 192.500 . Это 66 кв. …
Квартира 2 спальнив Никити, Греция
Квартира 2 спальни
Никити, Греция
1 ванных комнат 64 м²
€ 190,000
Код недвижимости: HPS3850 - Квартира на продажу в Ситония Никити за € 190.000 . Это 64 кв. …
Квартира 2 спальнив Никити, Греция
Квартира 2 спальни
Никити, Греция
1 ванных комнат 64 м²
€ 190,000
Код недвижимости: HPS3851 - Квартира на продажу в Ситония Никити за € 190.000 . Это 64 кв. …
Квартира 2 спальнив Никити, Греция
Квартира 2 спальни
Никити, Греция
1 ванных комнат 66 м²
€ 192,500
Код недвижимости: HPS3855 - Квартира на продажу в Ситония Никити за € 192.500 . Это 66 кв. …
Квартира 2 спальнив Никити, Греция
Квартира 2 спальни
Никити, Греция
1 ванных комнат 67 м²
€ 200,000
Код недвижимости: HPS3848 - Квартира на продажу в Ситония Никити за € 200.000 . Это 67 кв. …
Квартира 2 спальнив Никити, Греция
Квартира 2 спальни
Никити, Греция
1 ванных комнат 65 м²
€ 190,000
Код недвижимости: HPS3847 - Квартира на продажу в Ситония Никити за € 190.000 . Это 65 кв. …
Квартира 2 спальнив Никити, Греция
Квартира 2 спальни
Никити, Греция
1 ванных комнат 66 м²
€ 187,500
Код недвижимости: HPS3845 - Квартира на продажу в Ситония Никити за € 187.500 . Это 66 кв. …
Квартира 2 спальнив Никити, Греция
Квартира 2 спальни
Никити, Греция
1 ванных комнат 65 м²
€ 190,000
Код недвижимости: HPS3846 - Квартира на продажу в Ситония Никити за € 190.000 . Это 65 кв. …
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