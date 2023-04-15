Купить дом в Municipality of Saronikos, Греция

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Вилла 6 спален
Municipality of Saronikos, Греция
7 Количество комнат
3 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 1,450,000
Продается 3-этажная вилла площадью 320 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной спальн…
Коттедж 3 спальни
Saronis, Греция
4 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 550,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 127 кв.м в Аттике. Коттедж состоит из 3 спальных комнат…
Вилла 5 спален
Saronis, Греция
6 Количество комнат
6 ванных комнат
5 000 м²
€ 4,200,000
Вилла расположена на самом берегу Саронического залива и имеет потрясающий вид на море из лю…
Таунхаус 2 спальни
Saronis, Греция
4 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 150,000
Продается таунхаус площадью 150 кв.м в Аттике на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
Коттедж 7 спален
Анависос, Греция
10 Количество комнат
4 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 290,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 300 кв.м в Аттике на стадии строительства. Первый этаж …
Вилла 8 спален
Saronis, Греция
4 ванных комнат
626 м²
€ 2,000,000
Код недвижимости: 1574 - ПРОДАЕТСЯ 8 Спальни, Вилла общей площадью 626 кв.м, уровни 4 Лагони…
Вилла 3 спальни
Municipality of Saronikos, Греция
5 ванных комнат
500 м²
€ 500,000
Код недвижимости: 1328 - ПРОДАЕТСЯ 3 Спальни, Вилла общей площадью 500 кв.м, уровни 3 Сарони…
Дом 3 спальни
Municipality of Saronikos, Греция
3 ванных комнат
171 м²
€ 260,000
Код недвижимости: 1322 - ПРОДАЕТСЯ недавно построенные 3 спальни, Дом общей площадью 171 кв.…
Вилла 4 спальни
agios nikolaos, Греция
4 ванных комнат
547 м²
€ 3,000,000
Ref: 1120 - Продается вилла Anavyssou общей площадью 547 кв.м. 3 уровень на холме перед пляж…
Дом 4 спальни
Анависос, Греция
2 ванных комнат
225 м²
€ 350,000
Ref: 142 - Palia Fokea-Anavissos Отдельный дом в 2 км от пляжей и магазинов Центр ANAVYSSO с…
Коттедж 5 спален
Saronis, Греция
7 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 320,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 180 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 2 спальных ко…
Коттедж 4 спальни
lakka, Греция
6 Количество комнат
3 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 420,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 185 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из одной спально…
Вилла 3 спальни
Анависос, Греция
6 Количество комнат
3 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 1,250,000
Продается 3-этажная вилла площадью 330 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из гостиной, од…
Коттедж 5 спален
Анависос, Греция
9 Количество комнат
3 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 750,000
Продается 4-этажный коттедж площадью 330 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из 4 спальных…
Вилла 7 спален
Анависос, Греция
14 Количество комнат
10 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 4,500,000
Продается 4-этажная вилла площадью 750 кв.м. в Аттике. Первый этаж состоит из 2 гостиных, од…
Таунхаус 5 спален
Municipality of Saronikos, Греция
6 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 189,000
Продается таунхаус площадью 90 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольный эт…
Коттедж 6 спален
Анависос, Греция
8 Количество комнат
4 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 700,000
Продается 4-этажный коттедж площадью 250 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из гостиной с…
Коттедж 3 спальни
lakka, Греция
4 Количество комнат
3 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 640,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 100 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из одной спально…
Вилла 5 спален
Анависос, Греция
8 Количество комнат
4 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 1,500,000
Продается 4-этажная вилла площадью 373 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из спальной комнат…
Таунхаус 3 спальни
Municipality of Saronikos, Греция
4 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 370,000
Продается таунхаус площадью 130 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольный э…
Вилла 1 комната
Saronis, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 500,000
Продаются 8 трехэтажных виллплощадью 250 кв.м. каждая в Аттике, в Лагониси. Стоимость одной …
Коттедж 3 спальни
Municipality of Saronikos, Греция
5 Количество комнат
3 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 800,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 240 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из гостиной с…
Коттедж 1 комната
Анависос, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 168,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 227 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из Второй этаж с…
Коттедж 4 спальни
Municipality of Saronikos, Греция
6 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 505,000
Продается 5-этажный коттедж площадью 300 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из гостиной. Вто…
Таунхаус 2 спальни
Saronis, Греция
3 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 860,000
Продается таунхаус площадью 220 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Второй этаж…
Вилла 1 комната
Municipality of Saronikos, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 700,000
Вилла общей площадью 240 кв. м, с 3 спальнями , 2 санузлами, гостевые апартаменты с отдельны…
Коттедж 1 спальня
Анависос, Греция
2 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 58,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 57 кв.м в Аттике. Коттедж состоит из одной спальной ком…
Коттедж 6 спален
Municipality of Saronikos, Греция
10 Количество комнат
3 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 960,000
Продается 4-этажный коттедж площадью 271 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной спал…
Коттедж 1 спальня
Анависос, Греция
2 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 250,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 160 кв.м в Аттике. Коттедж состоит из одной спальной ко…
Коттедж 5 спален
Анависос, Греция
11 Количество комнат
6 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 400,000
Продается 4-этажный коттедж площадью 342 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 2 спальных ко…
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