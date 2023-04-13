Купить дом в периферийная единица Ласити, Греция

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Греция
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koinoteta limnon
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5
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koinoteta bryson
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koinoteta kastelliou phournes
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245 объектов найдено
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Коттедж 2 спальни
District of Agios Nikolaos, Греция
3 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 65,000
Продается ветхое жилье, 3-этажный коттедж площадью 78 кв.м на острове Крит. Подвальный этаж …
Коттедж 1 комната
Vrouchas, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 34,500
Продается ветхое жилье, 1-этажный коттедж площадью 22 кв.м на острове Крит. Коттедж состоит …
Вилла 5 спален
District of Agios Nikolaos, Греция
8 Количество комнат
5 ванных комнат
Количество этажей 3
Цена по запросу
Продается 3-этажная вилла площадью 740 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из 3 спальн…
Коттедж 1 спальня
District of Agios Nikolaos, Греция
2 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 86,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 100 кв.м на острове Крит. Коттедж состоит из одной спал…
Вилла 1 комната
Айос-Николаос, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 1,200,000
Продается вилла площадью 505 кв.м на острове Крит. Недвижимость продается с мебелью
Таунхаус 3 комнаты
Крица, Греция
3 Количество комнат
Количество этажей 3
€ 40,000
Продается таунхаус площадью 67 кв.м в центральной Греции. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. …
Коттедж 1 комната
Айос-Николаос, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 96,000
Продается 0-этажный коттедж площадью 74 кв.м на острове Крит. Недвижимость продается с мебелью
Коттедж 9 комнат
Айос-Николаос, Греция
9 Количество комнат
Количество этажей 2
€ 2,135,000
Продается 0-этажный коттедж площадью 220 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на мо…
Коттедж 4 спальни
Муниципалитет Иерапетры, Греция
5 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 175,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 200 кв.м на острове Крит. Коттедж состоит из 4 спальных…
Вилла 3 спальни
District of Agios Nikolaos, Греция
4 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 2
€ 365,000
На продажу предлагается в Милатосе двухэтажная вилла с тремя спальнями, видом на море, краси…
Таунхаус 1 спальня
Prina, Греция
2 Количество комнат
Количество этажей 2
€ 35,000
Продается ветхое жилье, таунхаус площадью 70 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 2 …
Вилла 1 комната
Мохлос, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 2,800,000
Продается роскошная вилла 440 кв.м с участком 5000 кв.м на востоке Крита. Вилла состоит из д…
Коттедж 1 комната
District of Agios Nikolaos, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 850,000
Продается вилла площадью 420 кв.м с участком 5000 кв.м недалеко от Агиос Николаос. Вилла рас…
Вилла 1 комната
District of Agios Nikolaos, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 2,000,000
Продается вилла 230 кв.м на участке 6.000 кв.м, в Плака Элунда, самом престижном районе вост…
Вилла 1 комната
Айос-Николаос, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
Цена по запросу
Главная вилла 400 кв.м, участок 3.500 кв.м:Первый этаж: 1 гостиная с кухней и столовой, 1 ту…
Вилла 1 комната
Айос-Николаос, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 950,000
Недвижимость расположена в самом лучшем месте на вершине холма с видом на залив Мирабелло.Гл…
Коттедж 1 комната
District of Agios Nikolaos, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 30,000
Продается ветхое жилье, 1-этажный коттедж площадью 37 кв.м в центральной Греции. Коттедж сос…
Вилла 4 спальни
Айос-Николаос, Греция
5 Количество комнат
4 ванных комнат
Количество этажей 2
€ 1,800,000
Продается 2-этажная вилла площадью 250 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из 4 спальн…
Таунхаус 3 спальни
Limnes, Греция
4 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 105,000
Продается таунхаус площадью 130 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Перв…
Коттедж 3 спальни
Кало Хорьё, Греция
5 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 2
€ 290,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 220 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из 2 спал…
Коттедж 1 спальня
Айос-Николаос, Греция
2 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 215,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 66 кв.м на острове Крит. Коттедж состоит из одной спаль…
Вилла 2 спальни
District of Agios Nikolaos, Греция
3 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 2
€ 411,300
Продается 2-этажная вилла площадью 120 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из гостиной…
Вилла 3 спальни
District of Agios Nikolaos, Греция
4 Количество комнат
3 ванных комнат
Количество этажей 2
€ 442,000
Продается 2-этажная вилла площадью 130 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из гостиной…
Таунхаус 2 спальни
District of Agios Nikolaos, Греция
3 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 2
€ 250,000
Продается таунхаус площадью 80 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первы…
Таунхаус 2 спальни
District of Agios Nikolaos, Греция
3 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 2
€ 353,500
Продается таунхаус площадью 110 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Перв…
Вилла 1 комната
District of Agios Nikolaos, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 2,700,000
Эта вилла - роскошная жемчужина с видом на залив с видом на город Агиос Николаос и горы Сити…
Вилла 2 спальни
District of Sitia, Греция
3 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 640,000
Продается 1-этажная вилла площадью 100 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Вилла с…
Вилла 2 спальни
District of Sitia, Греция
3 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 590,000
Продается 1-этажная вилла площадью 100 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Вилла с…
Вилла 2 спальни
District of Sitia, Греция
3 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 695,000
Продается 1-этажная вилла площадью 100 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Вилла с…
Коттедж 3 комнаты
District of Agios Nikolaos, Греция
3 Количество комнат
Количество этажей 2
€ 267,000
Продается 0-этажный коттедж площадью 185 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на мо…
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Параметры недвижимости в периферийная единица Ласити, Греция
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