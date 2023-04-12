Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Дуплексы

Купить дуплекс в Греции

в Корфу
427
в Сикея
12
в Фессалии и Центральной Греции
320
в District of Heraklion
219
в Ираклион
219
в Kavala Prefecture
237
в Кавала
237
в District of Agios Nikolaos
172
Показать больше
Дуплекс В архив
Очистить
2 объекта найдено
Дуплекс 10 спаленв Preveza Municipality, Греция
Дуплекс 10 спален
Preveza Municipality, Греция
4 ванных комнат 630 м² Количество этажей 2
€ 195,000
& Pi; & Rho; е & вепсилон; & Эпсу; & Eta; и тау; & Ита; & каппа; & Альфа; & Sigmaf ;: & Pi; …
Дуплекс 2 спальнив Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Дуплекс 2 спальни
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
5 Количество комнат 3 ванных комнат 130 м² Количество этажей 1
€ 750,000
Отличная строительная мезонет в комплексе из 4 объектов с эксклюзивным использованием сада п…

Параметры недвижимости в Греции

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти