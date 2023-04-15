В последние годы Батуми буквально переживает второе рождение: в этот курорт, провозглашенный национальным проектом, правительство Грузии вкладывает большие средства. Стремительно развивающаяся инфраструктура, чудесный климат и умеренные цены побуждают купить жилье в Батуми не только граждан Грузии, но и иностранцев. Жилье приобретают как для личного проживания, так и для сдачи в аренду, ведь ежегодно на этот курорт приезжает около миллиона туристов.
Какие самые популярные районы Батуми для покупки недвижимости
Наиболее востребовано у иностранцев элитное жилье в Батуми, расположенное на проспекте Руставели и в районе Нового бульвара, хотя стоимость квартир там наиболее высокая благодаря близости к морю. Активно идет продажа квартир в новостройках на улице Шериф Химшиашвили: их часто приобретают для сдачи в аренду. Покупка квартиры на ул.Горгиладзе и в районе аквапарка подходит тем, кто нуждается в жилье для постоянного проживания.
Сколько в среднем стоит недвижимость в Батуми
Цены на жилье высокими не назовешь: бюджетную студию в Батуми площадью 28 кв. м продают всего за 17-18 тыс. евро. В среднем для приобретения однокомнатной квартиры в свежепостроенном ЖК достаточно 22-25 тыс.евро, а двухкомнатной — 35-45 тыс. Элитное жилье дороже, но не слишком: так, апартаменты с тремя спальнями метражом 100-118 кв. м обойдутся в 100-116 тыс. евро, а пентхаус у самого пляжа — в 145 тыс. Небольшой семейный дом можно купить за 25-30 тыс. евро, современную виллу метражом 210 кв. м с участком — за 100 тыс.
Можно ли получить ВНЖ в Грузии при покупке недвижимости
Приобретение недвижимости Грузия считает достаточным основанием для получения иностранцем ВНЖ. Стоит приобрести недвижимость в Батуми или любом другом городе на сумму 100 тыс. евро, и не только сам владелец жилья, но и члены его семьи станут обладателями вида на жительство. Однако следует помнить, что он краткосрочный: каждый год его нужно будет продлевать, подтверждая, что вы по-прежнему владеете купленной недвижимостью.