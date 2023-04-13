Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Чехия

Купить недвижимость с бассейном в Чехии

квартиры
765
дома
32
4 объекта найдено
Квартирав Центральная Чехия, Чехия
Квартира
Центральная Чехия, Чехия
1 222 м²
€ 1,602,120
Продается стильный пансион, ориентированный на спорт и отдых, с участком 3588 м2, Прага Вост…
Квартира 3 спальнив Мост, Чехия
Квартира 3 спальни
Мост, Чехия
3 Количество комнат 55 м²
€ 67,431
Квартира 3+1 55м2 на 7 этаже панельного дома В квартире была проведена полная реконструкция,…
Квартира 2 спальнив Прага, Чехия
Квартира 2 спальни
Прага, Чехия
3 Количество комнат 56 м²
€ 441,051
Продается квартира 2+kk 56 m² в закрытой резиденции в районе Прага 2 Резиденция состоит из 4…
Квартира 1 спальняв Прага, Чехия
Квартира 1 спальня
Прага, Чехия
2 Количество комнат 36 м²
€ 169,845
Предлагаем к продаже уютную квартиру 1+kk площадью 35,4 м2 на 2 этаже нового жилого комплекс…

Регионы с недвижимостью на продажу

Карловы Вары
Центральная Чехия
okres Tabor
Cheb District
Hluboka nad Vltavou
okres Pisek
okres Pribram
Марианске-Лазне
Ческе-Будеевице
Libusin
Lisov
Netolice
Rudolfov
Veseli nad Luznici
Vimperk
Нейдек
Писек
Прахатице
Теплице
Тршебонь

Параметры недвижимости в Чехии

недорогая
элитное
Realting.com
Перейти