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Купить недвижимость в Ларнака, Кипр

Ларнака
198
Xylotympou
2
202 объекта найдено
Квартира 2 спальнив Ларнака, Кипр
Квартира 2 спальни
Ларнака, Кипр
3 Количество комнат 80 м² 1/1 Этаж
€ 372,600
Продается квартира площадью 80 кв.м В Ларнаке на стадии строительства. Квартира расположена …
Квартира 3 спальнив Ларнака, Кипр
Квартира 3 спальни
Ларнака, Кипр
4 Количество комнат 205 м²
€ 820,000
Продается дуплекс площадью 205 кв.м В Ларнаке на стадии строительства. Дуплекс расположен на…
Квартира 1 спальняв Ларнака, Кипр
Квартира 1 спальня
Ларнака, Кипр
2 Количество комнат 76 м² 1/1 Этаж
€ 330,000
Продается квартира площадью 76 кв.м В Ларнаке на стадии строительства. Квартира расположена …
Квартира 2 спальнив Ларнака, Кипр
Квартира 2 спальни
Ларнака, Кипр
2 Количество комнат 77 м² 2/1 Этаж
€ 421,974
Продается квартира площадью 77 кв.м В Ларнаке на стадии строительства. Квартира расположена …
Дом 3 спальнив Ларнака, Кипр
Дом 3 спальни
Ларнака, Кипр
221 м²
€ 599,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 221 кв.м В Ларнаке на стадии строительства. Первый этаж…
Квартира 2 спальнив Ларнака, Кипр
Квартира 2 спальни
Ларнака, Кипр
3 Количество комнат 117 м² 1/1 Этаж
€ 305,000
Продается квартира площадью 117 кв.м В Ларнаке на стадии строительства. Квартира расположена…
Квартира 4 спальнив Ларнака, Кипр
Квартира 4 спальни
Ларнака, Кипр
5 Количество комнат 129 м² 4/1 Этаж
€ 2,615,000
Продается квартира площадью 129 кв.м В Ларнаке на стадии строительства. Квартира расположена…
Квартира 2 спальнив Ларнака, Кипр
Квартира 2 спальни
Ларнака, Кипр
3 Количество комнат 123 м² 1/1 Этаж
€ 417,850
Продается квартира площадью 123 кв.м В Ларнаке на стадии строительства. Квартира расположена…
Квартира 3 спальнив Ларнака, Кипр
Квартира 3 спальни
Ларнака, Кипр
4 Количество комнат 136 м² 2/1 Этаж
€ 463,000
Продается квартира площадью 136 кв.м В Протарасе на стадии строительства. Квартира расположе…
Квартира 2 спальнив Ларнака, Кипр
Квартира 2 спальни
Ларнака, Кипр
3 Количество комнат 91 м² 3/1 Этаж
€ 422,500
Продается квартира площадью 91 кв.м В Ларнаке на стадии строительства. Квартира расположена …
Квартира 2 спальнив Ларнака, Кипр
Квартира 2 спальни
Ларнака, Кипр
3 Количество комнат 126 м² 8/1 Этаж
€ 2,035,000
Продается квартира площадью 126 кв.м В Ларнаке на стадии строительства. Квартира расположена…
Дом 5 спаленв Ларнака, Кипр
Дом 5 спален
Ларнака, Кипр
6 Количество комнат 478 м²
€ 4,452,385
Продается 2-этажная вилла площадью 478 кв.м В Ларнаке на стадии строительства. Первый этаж с…
Дом 4 спальнив Ларнака, Кипр
Дом 4 спальни
Ларнака, Кипр
5 Количество комнат 485 м²
€ 2,718,000
Продается 1-этажная вилла площадью 485 кв.м В Ларнаке на стадии строительства. Вилла состоит…
Квартира 2 спальнив Ларнака, Кипр
Квартира 2 спальни
Ларнака, Кипр
3 Количество комнат 61 м² Количество этажей 1
€ 505,000
Продается квартира площадью 61 кв.м В Ларнаке на стадии строительства. Квартира расположена …
Дом 3 спальнив Ларнака, Кипр
Дом 3 спальни
Ларнака, Кипр
4 Количество комнат 135 м²
€ 2,000,000
Продается 1-этажная вилла площадью 135 кв.м В Ларнаке на стадии строительства. Вилла состоит…
Квартира 1 спальняв Ларнака, Кипр
Квартира 1 спальня
Ларнака, Кипр
2 Количество комнат 41 м² Количество этажей 1
€ 340,263
Продается квартира площадью 41 кв.м В Ларнаке на стадии строительства. Квартира расположена …
Квартира 2 спальнив Ларнака, Кипр
Квартира 2 спальни
Ларнака, Кипр
3 Количество комнат 49 м² Количество этажей 1
€ 451,998
Продается квартира площадью 49 кв.м В Ларнаке на стадии строительства. Квартира расположена …
Дом 4 спальнив Ларнака, Кипр
Дом 4 спальни
Ларнака, Кипр
6 Количество комнат 180 м²
€ 1,200,000
Продается 3-этажная вилла площадью 180 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из одной спальн…
Дом 1 комнатав Ларнака, Кипр
Дом 1 комната
Ларнака, Кипр
1 Количество комнат 280 м²
€ 750,000
Предлагаемый дом лучший в новом эксклюзивном проекте, который представляет собой уникальныйк…
Дом 3 спальнив Ларнака, Кипр
Дом 3 спальни
Ларнака, Кипр
4 Количество комнат 174 м²
€ 600,000
Продается 2-этажная вилла площадью 174 кв.м В Протарасе. Первый этаж состоит из гостиной с к…
Дом 1 комнатав Ларнака, Кипр
Дом 1 комната
Ларнака, Кипр
1 Количество комнат 100 м²
€ 5,200,000
Инвестиционный проект, состоящий из роскошных 10 вилл вилл, расположен всего в 200 м от бере…
Дом 2 спальнив Ларнака, Кипр
Дом 2 спальни
Ларнака, Кипр
3 Количество комнат 150 м²
€ 315,000
Продается 2-этажная вилла площадью 150 кв.м В Ларнаке. Первый этаж состоит из гостиной с кух…
Дом 3 спальнив Ларнака, Кипр
Дом 3 спальни
Ларнака, Кипр
4 Количество комнат 127 м²
€ 595,000
Продается 2-этажная вилла площадью 127 кв.м В Ларнаке на стадии строительства. Первый этаж с…
Дом 3 спальнив Ларнака, Кипр
Дом 3 спальни
Ларнака, Кипр
4 Количество комнат 127 м²
€ 650,000
Продается 2-этажная вилла площадью 127 кв.м В Ларнаке на стадии строительства. Первый этаж с…
Дом 1 комнатав Ларнака, Кипр
Дом 1 комната
Ларнака, Кипр
1 Количество комнат 600 м²
€ 2,950,000
Роскошная вилла с панорамным видом на море, расположенна в деревне Зиги, всего в 20 метрах о…
Дом 5 спаленв Ларнака, Кипр
Дом 5 спален
Ларнака, Кипр
7 Количество комнат 682 м²
€ 4,410,000
Продается 3-этажная вилла площадью 682 кв.м В Ларнаке. Цокольный этаж состоит из одной спаль…
Дом 6 спаленв Ларнака, Кипр
Дом 6 спален
Ларнака, Кипр
8 Количество комнат 676 м²
€ 4,540,000
Продается 3-этажная вилла площадью 676 кв.м В Ларнаке. Первый этаж состоит из 2 гостиных с к…
Дом 5 спаленв Ларнака, Кипр
Дом 5 спален
Ларнака, Кипр
7 Количество комнат 680 м²
€ 3,420,000
Продается 3-этажная вилла площадью 680 кв.м В Ларнаке. Первый этаж состоит из 2 гостиных с к…
Дом 5 спаленв Ларнака, Кипр
Дом 5 спален
Ларнака, Кипр
7 Количество комнат 675 м²
€ 4,240,000
Продается 3-этажная вилла площадью 675 кв.м В Ларнаке. Первый этаж состоит из 2 гостиных с к…
Дом 5 спаленв Ларнака, Кипр
Дом 5 спален
Ларнака, Кипр
7 Количество комнат 676 м²
€ 3,357,500
Продается 3-этажная вилла площадью 676 кв.м В Ларнаке. Первый этаж состоит из 2 гостиных с к…

Параметры недвижимости в Ларнака, Кипр

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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