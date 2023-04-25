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Дома в Загребская жупания, Хорватия

City of Velika Gorica
15
Grad Zapresic
13
Запрешич
12
Велика-Горица
9
Grad Sveta Nedelja
8
Ястребарско
6
Municipality of Rugvica
4
Самобор
4
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76 объектов найдено
Дом 6 комнат в Lukavec, Хорватия
Дом 6 комнат
Lukavec, Хорватия
6 Количество комнат 354 м²
€ 830,000
Новый Загреб, Современный отдельно стоящий семейный дом площадью 354,34 м2 на участке 9 123…
Дом 4 комнаты в Donji Stupnik, Хорватия
Дом 4 комнаты
Donji Stupnik, Хорватия
4 Количество комнат 113 м²
€ 299,000
I25493 Meglajci
Дом 5 комнат в Велика-Горица, Хорватия
Дом 5 комнат
Велика-Горица, Хорватия
5 Количество комнат 262 м² Количество этажей 3
€ 280,000
I25358 Lomnička
Дом 4 комнаты в Novo Selo Okicko, Хорватия
Дом 4 комнаты
Novo Selo Okicko, Хорватия
4 Количество комнат 220 м² Количество этажей 2
€ 235,000
I25366 Станково
Дом 1 ванная в cista Mlaka, Хорватия
Дом 1 ванная
cista Mlaka, Хорватия
1 ванных комнат 228 м² Количество этажей 1
€ 130,000
I25380 Томиславградская
Дом 3 комнаты в Gornji Ostrc, Хорватия
Дом 3 комнаты
Gornji Ostrc, Хорватия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 159 м² Количество этажей 2
€ 170,000
I25383 Горни Оштрк
Дом 5 комнат в Gornja Reka, Хорватия
Дом 5 комнат
Gornja Reka, Хорватия
5 Количество комнат 133 м²
€ 150,000
I25169 Йосипа Торбара
Дом 5 комнат в Strmec, Хорватия
Дом 5 комнат
Strmec, Хорватия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 300 м²
€ 330,000
Святое воскресенье, Красивый отдельный семейный дом 300 м2 на участке 1910 м2. Дом построе…
Дом в Luznica, Хорватия
Дом
Luznica, Хорватия
456 м²
€ 550,000
I25204 Лужничка улица 38
Дом 2 комнаты в Gornja Reka, Хорватия
Дом 2 комнаты
Gornja Reka, Хорватия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 120 м² Количество этажей 1
€ 350,000
I25164 Горня Река
Дом 6 комнат в cista Mlaka, Хорватия
Дом 6 комнат
cista Mlaka, Хорватия
6 Количество комнат 308 м² Количество этажей 1
€ 650,000
I25019 Улица Драгутина Домянича
Дом в Самобор, Хорватия
Дом
Самобор, Хорватия
600 м² Количество этажей 2
€ 1,700,000
I24979 Centar
Дом 11 комнат в Иванич-Град, Хорватия
Дом 11 комнат
Иванич-Град, Хорватия
11 Количество комнат 4 ванных комнат 260 м²
€ 389,000
Иванич Град Отдельно стоящее жило-коммерческое здание площадью 260 м2 на земельном участке …
Дом 2 комнаты в Дуго-Село, Хорватия
Дом 2 комнаты
Дуго-Село, Хорватия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 70 м²
€ 78,000
Дуго Село, улица Йосипа Предавац Частный дом площадью 70 м2, 1956 года постройки, на участк…
Дом 10 комнат в Велика-Горица, Хорватия
Дом 10 комнат
Велика-Горица, Хорватия
10 Количество комнат 520 м² Количество этажей 2
€ 600,000
I24951 Тина Уевича
Дом 5 комнат в Запрешич, Хорватия
Дом 5 комнат
Запрешич, Хорватия
5 Количество комнат 371 м²
€ 375,000
I24896 Улица Илие Грегорича
Дом 2 комнаты в Ivanec Bistranski, Хорватия
Дом 2 комнаты
Ivanec Bistranski, Хорватия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 131 м² Количество этажей 2
€ 137,000
I24356 Botinec
Дом 6 комнат в Kriz, Хорватия
Дом 6 комнат
Kriz, Хорватия
6 Количество комнат 250 м²
€ 165,000
Криж, улица ПригорскаяКрасивый отдельно стоящий дом площадью 250 м2, построенный в 1986 году…
Дом 4 комнаты в Lug Samoborski, Хорватия
Дом 4 комнаты
Lug Samoborski, Хорватия
4 Количество комнат 190 м² Количество этажей 2
€ 260,000
I24635 Горни Край
Дом 5 комнат в Lug Samoborski, Хорватия
Дом 5 комнат
Lug Samoborski, Хорватия
5 Количество комнат 694 м²
€ 1
I24634 Горни Край
Дом 7 комнат в Света Неделя, Хорватия
Дом 7 комнат
Света Неделя, Хорватия
7 Количество комнат 300 м² Количество этажей 2
€ 499,000
I24650 Скендрович поставил
Дом 2 комнаты в Jagodno, Хорватия
Дом 2 комнаты
Jagodno, Хорватия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 100 м² Количество этажей 1
€ 125,000
I24572 Ščitarjevo
Дом 6 комнат в Велика-Горица, Хорватия
Дом 6 комнат
Велика-Горица, Хорватия
6 Количество комнат 250 м² Количество этажей 3
€ 285,000
I24569 Nikole Tesle
Дом 4 комнаты в Novaki Nartski, Хорватия
Дом 4 комнаты
Novaki Nartski, Хорватия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 172 м²
€ 310,000
I24520 Budenečka
Дом 4 комнаты в Иванич-Град, Хорватия
Дом 4 комнаты
Иванич-Град, Хорватия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 220 м²
€ 239,000
I24463 Улица Краля Петра Крешимира IV
Дом 3 комнаты в Bukovje Bistransko, Хорватия
Дом 3 комнаты
Bukovje Bistransko, Хорватия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 82 м²
€ 126,000
I24468 Николь Тесле
Дом 7 комнат в Strmec, Хорватия
Дом 7 комнат
Strmec, Хорватия
7 Количество комнат 360 м² Количество этажей 2
€ 650,001
I24443 Улица Ясена
Дом 5 комнат в Jagodno, Хорватия
Дом 5 комнат
Jagodno, Хорватия
5 Количество комнат 250 м² Количество этажей 2
€ 296,000
I24417 Ščitarjevo
Дом 5 комнат в Велика-Горица, Хорватия
Дом 5 комнат
Велика-Горица, Хорватия
5 Количество комнат 330 м² Количество этажей 3
€ 323,000
I24369 Rakarska
Дом 5 комнат в Самобор, Хорватия
Дом 5 комнат
Самобор, Хорватия
5 Количество комнат 1 944 м² Количество этажей 3
€ 2,300,000
I24280 Свет Ане

Параметры недвижимости в Загребская жупания, Хорватия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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