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Купить квартиру в Приморско-Горанская жупания, Хорватия

Grad Crikvenica
8
Цриквеница
8
Опатия
5
Опатия
5
Krk
4
Риека
3
Opcina Jelenje
1
Town of Rab
1
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47 объектов найдено
Квартира 3 комнатыв Opcina Kostrena, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Opcina Kostrena, Хорватия
3 Количество комнат 81 м² 2/4 Этаж
€ 274,875
Kostrena Hills ⌂ жилой комплекс – A11 Добро пожаловать в рекламу высококачественного жилого …
Квартира 4 комнатыв Lovran, Хорватия
Квартира 4 комнаты
Lovran, Хорватия
4 Количество комнат 75 м² Количество этажей 1
€ 540,000
LUXURY APARTMENT, LOVRANLuxury квартира на продажу в городе Ловран в нескольких минутах ходь…
Квартира 4 комнатыв Lovran, Хорватия
Квартира 4 комнаты
Lovran, Хорватия
4 Количество комнат 75 м² Количество этажей 1
€ 540,000
LUXURY APARTMENT, LOVRANLuxury квартира на продажу в городе Ловран в нескольких минутах ходь…
Квартира 4 комнатыв Lovran, Хорватия
Квартира 4 комнаты
Lovran, Хорватия
4 Количество комнат 100 м² Количество этажей 1
€ 700,000
LUXURY APARTMENT, LOVRANLuxury квартира на продажу в городе Ловран в нескольких минутах ходь…
Квартира 4 комнатыв Lovran, Хорватия
Квартира 4 комнаты
Lovran, Хорватия
4 Количество комнат 70 м² Количество этажей 1
€ 500,000
Роскошная квартира с бассейном, LOVRAN Роскошная квартира на продажу в городе Ловран в неско…
Квартира 3 комнатыв Lovran, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Lovran, Хорватия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 60 м² Количество этажей 1
€ 430,000
Роскошная квартира с бассейном, Ловран, новое здание Роскошная квартира на продажу в городе …
Квартира 3 комнатыв Dramalj, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Dramalj, Хорватия
3 Количество комнат 126 м² 1/2 Этаж
€ 755,700
Современное высококачественное и редкое новое здание в первом ряду до моря, Драмаль, Качжак …
Квартира 2 комнатыв Dramalj, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Dramalj, Хорватия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 65 м² Количество этажей 2
€ 390,840
Современное высококачественное и редкое новое здание в первом ряду до моря, Драмаль, Качжак …
Квартира 2 комнатыв Dramalj, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Dramalj, Хорватия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 68 м² Количество этажей 2
€ 407,520
Современное высококачественное и редкое новое здание в первом ряду до моря, Драмаль, Качжак …
Квартира 3 комнатыв Dramalj, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Dramalj, Хорватия
3 Количество комнат 123 м² 2/2 Этаж
€ 712,240
New construction in Dramalj (Kačjak), 2nd row to the sea, penthouse The Kačjak project is lo…
Квартира 3 комнатыв Dramalj, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Dramalj, Хорватия
3 Количество комнат 123 м² 1/2 Этаж
€ 687,680
Новое строительство в Драмале ( Качжак ), 2-й ряд к морю, большая терраса Проект Kačjak расп…
Квартира 3 комнатыв Dramalj, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Dramalj, Хорватия
3 Количество комнат 136 м² Количество этажей 2
€ 736,614
New construction in Dramalj (Kačjak), 1st row to the sea, large terrace and garden The Kačja…
Квартира 3 комнатыв Dramalj, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Dramalj, Хорватия
3 Количество комнат 130 м² Количество этажей 2
€ 701,406
Новое строительство в Драмале ( Качжак ), 2-й ряд к морю, большая терраса и сад Проект Kačja…
Квартира 3 комнатыв Dramalj, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Dramalj, Хорватия
3 Количество комнат 126 м² 1/2 Этаж
€ 793,485
Современное высококачественное и редкое новое здание в первом ряду до моря, Драмаль, Качжак …
Квартира 3 комнатыв Krk, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Krk, Хорватия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 70 м² Количество этажей 2
€ 466,785
Роскошная квартира LUXURY, KRKA на продажу в городе Крк, в нескольких минутах ходьбы от моря…
Квартира 3 комнатыв Krk, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Krk, Хорватия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 70 м² Количество этажей 2
€ 466,785
LUXURY APARTMENT, KRK, MALI KARTEC, NEW BUILDINGA luxury apartment for sale in town Krk at a…
Квартира 5 комнатв Krk, Хорватия
Квартира 5 комнат
Krk, Хорватия
5 Количество комнат 138 м² 1/2 Этаж
€ 985,625
Роскошная квартира с баком! КРК ОСТРОВ, НОВОЕ ЗДАНИЕ!Роскошная квартира на продажу в новом з…
Квартира 5 комнатв Krk, Хорватия
Квартира 5 комнат
Krk, Хорватия
5 Количество комнат 138 м² 1/2 Этаж
€ 985,625
LUXURY APARTMENT WITH POOL! KRK ISLAND, NEW BUILDING!A luxury apartment for sale in a new b…
Квартира 4 комнатыв Риека, Хорватия
Квартира 4 комнаты
Риека, Хорватия
4 Количество комнат 131 м² 1/1 Этаж
€ 253,000
Квартира с садом и террасой, 131,25 м2, Бандерево, Риека Просторная квартира площадью 131 м…
Квартира 4 комнатыв Porat, Хорватия
Квартира 4 комнаты
Porat, Хорватия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 125 м² 1/2 Этаж
€ 450,001
LUXURY APARTMENT, KRK ISLAND, MALINSKA, VANTAČIĆI, NEW BUILDINGA роскошная квартира на прода…
Квартира 4 комнатыв Vantacici, Хорватия
Квартира 4 комнаты
Vantacici, Хорватия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 120 м² 2/2 Этаж
€ 430,001
LUXURY APARTMENT, KRK ISLAND, MALINSKA, VANTAČIĆI, NEW BUILDINGA роскошная квартира на прода…
Квартира 4 комнатыв Барбат, Хорватия
Квартира 4 комнаты
Барбат, Хорватия
4 Количество комнат 130 м² 2/2 Этаж
€ 350,000
Квартира / этаж с 4 квартирами 130 м2 Раб, Барбат на Рабе, инвестиции Этаж дома на острове Р…
Квартира 3 комнатыв Opcina Kostrena, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Opcina Kostrena, Хорватия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 78 м²
€ 313,320
Риека, Кострена - новостройка Прекрасная трехкомнатная квартира площадью 78,33 м2 на 4 этаж…
Квартира 4 комнатыв Opcina Kostrena, Хорватия
Квартира 4 комнаты
Opcina Kostrena, Хорватия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 111 м²
€ 333,690
Риека, Кострена - новостройка Красивая четырехкомнатная квартира площадью 111,23 м2 на перв…
Квартира 4 комнатыв Opcina Kostrena, Хорватия
Квартира 4 комнаты
Opcina Kostrena, Хорватия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 92 м²
€ 276,840
Риека, Кострена - новостройка Прекрасная четырехкомнатная квартира площадью 92,28 м2 на пер…
Квартира 3 комнатыв Opcina Kostrena, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Opcina Kostrena, Хорватия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 90 м²
€ 270,840
Риека, Кострена - новостройка Прекрасная трехкомнатная квартира площадью 90,28 м2 на первом…
Квартира 3 комнатыв Opcina Kostrena, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Opcina Kostrena, Хорватия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 86 м²
€ 275,520
Риека, Кострена - новостройка Прекрасная трехкомнатная квартира площадью 85,10 м2 на первом…
Квартира 4 комнатыв Opcina Kostrena, Хорватия
Квартира 4 комнаты
Opcina Kostrena, Хорватия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 98 м²
€ 292,740
Риека, Кострена - новостройка Прекрасная четырехкомнатная квартира площадью 97,58 м2 на пер…
Квартира 4 комнатыв Opcina Kostrena, Хорватия
Квартира 4 комнаты
Opcina Kostrena, Хорватия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 95 м²
€ 302,912
Риека, Кострена - новостройка Прекрасная четырехкомнатная квартира площадью 94,66 м2 на 1 э…
Квартира 3 комнатыв Opcina Kostrena, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Opcina Kostrena, Хорватия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 87 м²
€ 262,140
Риека, Кострена - новостройка Прекрасная трехкомнатная квартира площадью 87,38 м2 на первом…

Параметры недвижимости в Приморско-Горанская жупания, Хорватия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
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