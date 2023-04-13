Где чаще всего иностранцы покупают квартиры-студии в Болгарии
Такой тип жилья зачастую приобретается иностранными покупателями на популярных курортах — Несебре, Равде и Созополе. Иностранцев привлекает возможность проживать рядом с Черным морем, наслаждаясь теплой погодой по 6-7 месяцев в году. Причем студии в Болгарии раскупаются даже чаще, чем стандартные квартиры. Это объясняется тем, что многим иностранцам нравится жить в просторных апартаментах без внутренних перегородок, которые зачастую съедают жилплощадь.
Почем продаются квартиры-студии в Болгарии
Курортная недвижимость на платформе REALTING оценивается в 400-500 евро за кв. метр. По такой стоимости можно купить квартиру-студию в Болгарии на вторичном рынке. Немного дороже будут стоить апартаменты в новых комплексах — по цене 700-900 евро за «квадрат».
Покупка студии может стать выгодным капиталовложением. На ней легко заработать в летний сезон. С туристов можно брать до 2000 евро в месяц за аренду, если апартаменты расположены у моря.
Стоит ли инвестировать в квартиры-студии в Болгарии
Кроме дохода от аренды, есть еще две причины ради которых стоит купить местное жилье на платформе REALTING. Во-первых, это постоянное удорожание кв. метров в Болгарии — через несколько лет их можно выгодно перепродать. Во-вторых, покупка студии поможет получить мультивизу, которая даст возможность пребывать в стране до 6 месяцев в году.