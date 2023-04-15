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Продажа квартир в Созополе

Созопол
41
Chernomorets
18
Квартира В архив
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82 объекта найдено
Квартира 2 спальнив Ravadinovo, Болгария
Квартира 2 спальни
Ravadinovo, Болгария
54 м² 2 Этаж
€ 79,200
ID 31141910For sale it is offered:One-bedroom apartment with a spacious terrace in the resor…
Квартира 2 спальнив Budzhaka, Болгария
Квартира 2 спальни
Budzhaka, Болгария
65 м² 3 Этаж
€ 86,130
# 31142222Apartment with 1 bedroom and sea view in a luxury complex with a swimming pool.Pri…
Квартира 2 спальнив Budzhaka, Болгария
Квартира 2 спальни
Budzhaka, Болгария
67 м² 3 Этаж
€ 76,244
ID 30408480We offer for sale a 1-bedroom apartment in an elite gated complex on the first li…
Квартира 2 спальнив Budzhaka, Болгария
Квартира 2 спальни
Budzhaka, Болгария
62 м² 3 Этаж
€ 71,932
ID 30424988We offer for sale a 1-bedroom apartment in an elite gated complex on the first li…
Квартирав Созопол, Болгария
Квартира
Созопол, Болгария
39 м² 1 Этаж
€ 35,000
ID 31058364 Studio in residential complex Antik 9Price: 35 000 euroLocation: SozopolRooms: 1…
Квартира 3 спальнив Созопол, Болгария
Квартира 3 спальни
Созопол, Болгария
93 м² 3 Этаж
€ 93,170
ID 31058780 Apartment with 2 bedrooms in residential building Antik 9Price: 93 170 euroLocat…
Квартира 1 спальняв Zidarovo, Болгария
Квартира 1 спальня
Zidarovo, Болгария
2 ванных комнат 102 м²
€ 139,000
Квартира 2 спальнив Budzhaka, Болгария
Квартира 2 спальни
Budzhaka, Болгария
56 м² -1 Этаж
€ 78,400
#30879796Apartment with 1 bedroom, in a luxury complex with a swimming pool.Price: 80,000 eu…
Квартира 1 спальняв Zidarovo, Болгария
Квартира 1 спальня
Zidarovo, Болгария
1 ванных комнат 60 м²
€ 60,000
Квартирав Budzhaka, Болгария
Квартира
Budzhaka, Болгария
42 м² 3 Этаж
€ 55,440
# 30805686Offered for sale:Studio in a complex on the first line - Green Life Beach Resort.C…
Квартира 2 спальнив Созопол, Болгария
Квартира 2 спальни
Созопол, Болгария
62 м² 1 Этаж
€ 73,900
ID 30716946We offer for sale a one-bedroom apartment in the Sozopol Residence building under…
Квартира 3 спальнив Созопол, Болгария
Квартира 3 спальни
Созопол, Болгария
94 м² 4 Этаж
€ 136,350
ID 30717692We offer for sale a one-bedroom apartment in the Sozopol Residence building under…
Квартира 2 спальнив Созопол, Болгария
Квартира 2 спальни
Созопол, Болгария
56 м² 4 Этаж
€ 81,500
ID 30717388We offer for sale a one-bedroom apartment in the Sozopol Residence building under…
Квартира 2 спальнив Созопол, Болгария
Квартира 2 спальни
Созопол, Болгария
65 м² 4 Этаж
€ 94,250
ID 30717090We offer for sale a one-bedroom apartment in the Sozopol Residence building under…
Квартирав Zidarovo, Болгария
Квартира
Zidarovo, Болгария
€ 139,000
Квартира 2 спальнив Созопол, Болгария
Квартира 2 спальни
Созопол, Болгария
61 м² 1 Этаж
€ 57,650
ID 30713256We offer for sale a one-bedroom apartment in the Sozopol Residence building under…
Квартира 2 спальнив Созопол, Болгария
Квартира 2 спальни
Созопол, Болгария
62 м² -1 Этаж
€ 58,950
ID 30714366We offer for sale a one-bedroom apartment in the Sozopol Residence building under…
Квартира 2 спальнив Budzhaka, Болгария
Квартира 2 спальни
Budzhaka, Болгария
56 м² 1 Этаж
€ 80,706
# 30436986For sale it is offered:Cozy one-bedroom apartment with furniture in a complex on t…
Квартира 1 спальняв Zidarovo, Болгария
Квартира 1 спальня
Zidarovo, Болгария
2 ванных комнат 106 м²
€ 108,000
Студияв Zidarovo, Болгария
Студия
Zidarovo, Болгария
€ 49,650
Квартира 3 спальнив Budzhaka, Болгария
Квартира 3 спальни
Budzhaka, Болгария
67 м² 1 Этаж
€ 73,400
#28402094, Sveti Nikola, Sozopol, 2-bedroom apartment with frontal sea view.Price: 73,400 eu…
Квартирав Zidarovo, Болгария
Квартира
Zidarovo, Болгария
€ 85,000
Квартирав Zidarovo, Болгария
Квартира
Zidarovo, Болгария
€ 75,000
Квартира 5 спаленв Chernomorets, Болгария
Квартира 5 спален
Chernomorets, Болгария
177 м² 4 Этаж
€ 186,801
# 29927558For sale it is offered:Four-bedroom penthouse with sea view in Atia Resort complex…
Квартира 4 спальнив Chernomorets, Болгария
Квартира 4 спальни
Chernomorets, Болгария
196 м² 4 Этаж
€ 261,413
# 29890246For sale it is offered:Four-room two-storey penthouse suite in the Atia Resort com…
Студия 1 спальняв Созополь, Болгария
Студия 1 спальня
Созополь, Болгария
1 Количество комнат 1 ванных комнат 63 м²
€ 120,000
Студия состоит из прихожей с кухней, ванной комнаты с туалетом, гостиной-столовой со спально…
Квартира 2 спальнив Budzhaka, Болгария
Квартира 2 спальни
Budzhaka, Болгария
62 м² 3 Этаж
€ 81,398
#29804418 For sale is offered:Apartment in a complex on the first line -G. Sozopol, Green Li…
Квартира 2 спальнив Chernomorets, Болгария
Квартира 2 спальни
Chernomorets, Болгария
3 Количество комнат 2 ванных комнат 86 м² Количество этажей 4
€ 93,500
Эксклюзивное предложение нашего агентства, ключ в офисе! Квартира расположена в комплексе Фл…
Квартира 3 спальнив Созопол, Болгария
Квартира 3 спальни
Созопол, Болгария
90 м² 2 Этаж
€ 220,500
#29766932 Offers a two-bedroom apartment without a support fee, the first line of the sea, H…
Квартира 1 спальняв Zidarovo, Болгария
Квартира 1 спальня
Zidarovo, Болгария
1 ванных комнат 6 449 м²
€ 129,950

Параметры недвижимости в Созополь, Болгария

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное

Почему стоит купить квартиру в Созополе

Созополь считается одним из лучших болгарских курортов. Его часто выбирают для проживания иностранцы, которым важна развитая инфраструктура и удаленность от суеты больших городов. Созополь в этом отношении — идеальное место. Туристов здесь не так много, что позволяет спокойно жить и отдыхать в течение всего года.

Для веселого времяпрепровождения в городе есть все необходимое, включая множество ресторанов и сразу два пляжа. Причем выход на пляжные зоны доступен почти из каждого дома. Это связано с малой территорией болгарского курорта, который можно обойти за один час.

По какой стоимости продаются квартиры в Созополе

Средняя цена местного жилья установлена в пределах 700-1000 евро за «квадрат». По такой стоимости идет продажа квартир на первичном и вторичном рынке. Чуть дороже цены у элитных апартаментов в Созополе, Болгария, находящихся у Черного моря.

Иностранным инвесторам, планирующим зарабатывать на местной недвижимости, платформа REALTING рекомендует приобретать квартиры в новостройках у первой линии. Их можно сдавать туристам за 2000 евро в месяц. Если брать плату посуточно, то доход будет в 2 раза выше.

Стоит ли инвестировать в квартиры в Созополе

Помимо прибыли от аренды, местное жилье может принести доход от перепродажи. Общеизвестно, что недорогая болгарская недвижимость ежегодно дорожает в стоимости на 5-7%. Таким образом, купленную квартиру в Созополе на платформе REALTING можно выгодно перепродать спустя 5 лет, полностью окупив каждый евро, вложенный в покупку, оформление документов и ремонтные работы.

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