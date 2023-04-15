Почему стоит купить квартиру в Созополе

Созополь считается одним из лучших болгарских курортов. Его часто выбирают для проживания иностранцы, которым важна развитая инфраструктура и удаленность от суеты больших городов. Созополь в этом отношении — идеальное место. Туристов здесь не так много, что позволяет спокойно жить и отдыхать в течение всего года.

Для веселого времяпрепровождения в городе есть все необходимое, включая множество ресторанов и сразу два пляжа. Причем выход на пляжные зоны доступен почти из каждого дома. Это связано с малой территорией болгарского курорта, который можно обойти за один час.

По какой стоимости продаются квартиры в Созополе

Средняя цена местного жилья установлена в пределах 700-1000 евро за «квадрат». По такой стоимости идет продажа квартир на первичном и вторичном рынке. Чуть дороже цены у элитных апартаментов в Созополе, Болгария, находящихся у Черного моря.

Иностранным инвесторам, планирующим зарабатывать на местной недвижимости, платформа REALTING рекомендует приобретать квартиры в новостройках у первой линии. Их можно сдавать туристам за 2000 евро в месяц. Если брать плату посуточно, то доход будет в 2 раза выше.

Стоит ли инвестировать в квартиры в Созополе

Помимо прибыли от аренды, местное жилье может принести доход от перепродажи. Общеизвестно, что недорогая болгарская недвижимость ежегодно дорожает в стоимости на 5-7%. Таким образом, купленную квартиру в Созополе на платформе REALTING можно выгодно перепродать спустя 5 лет, полностью окупив каждый евро, вложенный в покупку, оформление документов и ремонтные работы.