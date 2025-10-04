Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Болгария
  3. Созополь
  4. Жилая
  5. Квартира
  6. Сад

Квартиры с садом в Созополе, Болгария

Квартира 3 комнаты в Созопол, Болгария
Квартира 3 комнаты
Созопол, Болгария
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 111 м²
Этаж 5/5
Предлагаем просторный, стильно обставленный трёхкомнатный пентхаус с ПРЯМЫМ ВИДОМ НА МОРЕ в …
$240,000
