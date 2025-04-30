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Квартиры с бассейном в Созополе, Болгария

Chernomorets
6
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1 объект найдено
Квартира 1 спальня в Созопол, Болгария
Квартира 1 спальня
Созопол, Болгария
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
Bestay Property presents a stidio flat on the coast of the Black Sea, first line to Seaside …
$86,532
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Типы недвижимости в Созополе

однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные

Параметры недвижимости в Созополе, Болгария

с гаражом
с видом на горы
с видом на море
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