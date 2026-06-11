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Квартиры с террасой в Созополе, Болгария

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Chernomorets
23
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1 объект найдено
Квартира 2 комнаты в Chernomorets, Болгария
Квартира 2 комнаты
Chernomorets, Болгария
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
Этаж 1/4
Вот профессиональное объявление для одного из самых популярных комплексов на побережье — Gre…
$141,241
НДС
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Болгарский Эксперт
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Типы недвижимости в Созополе

однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные

Параметры недвижимости в Созополе, Болгария

с гаражом
с садом
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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