Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Болгария
  3. Созополь
  4. Жилая
  5. Квартира
  6. Вид на горы

Квартиры с видом на горы в Созополе, Болгария

Chernomorets
6
Квартира Удалить
Очистить
1 объект найдено
Квартира 2 комнаты в Chernomorets, Болгария
Квартира 2 комнаты
Chernomorets, Болгария
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 4/4
Предлагаем просторную меблированную двухкомнатную квартиру с ФРОНТАЛЬНЫМ ВИДОМ НА МОРЕ в жил…
$96,900
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
GINY DOM
Языки общения
English, Русский
Realting.com
Перейти

Типы недвижимости в Созополе

однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные

Параметры недвижимости в Созополе, Болгария

с гаражом
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти