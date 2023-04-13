Беларусь
ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
ЖК «Променад». Там, где хочется жить!
MINSK WORLD Мой город. Мой мир
Новостройки
Квартиры в новостройках в Беларуси
Новые дома в Беларуси
Все новостройки в Беларуси
39
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Беларуси
Жилая
Квартира в Беларуси
Пентхаус
Дом в Беларуси
Коттедж
Таунхаус
Земельные участки в Беларуси
Элитная недвижимость в Беларуси
Найти агента в Беларуси
Агентства недвижимости в Беларуси
Агенты в Беларуси
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Беларуси
Ресторан, кафе
Магазин
Офис
Производство
Склад
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Беларуси
Найти агента в Беларуси
Агентства недвижимости в Беларуси
Агенты в Беларуси
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Беларуси
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Пентхаус
Дом
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Комната
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Беларусь
Витебская область
Коттеджи
Купить коттедж в Витебской области, Беларусь
Орша
12
Витебск
5
Новополоцк
3
Бабиничский сельский Совет
2
Веркудский сельский Совет
1
Волынецкий сельский Совет
1
Лепель
1
Миоры
1
Октябрьский сельский Совет
1
Освейский сельский Совет
1
Перебродский сельский Совет
1
Полоцк
1
Слободковский сельский Совет
1
Ушачи
1
Юньковский сельский Совет
1
Показать больше
Показать меньше
Коттедж
Очистить
38 объектов найдено
Новые
Цена по возрастанию
Цена по убыванию
По популярности
Коттедж
Октябрьский сельский Совет, Беларусь
232 м²
€ 72,290
Продаётся коттедж под чистовую отделку 2020 года постройки в Шапурах. Электричество в доме. …
Коттедж
Витебск, Беларусь
172 м²
€ 125,484
Продается коттедж на Клинах 2019 года постройки. Все коммуникации центральные. С двумя сануз…
Коттедж
Ольгово, Беларусь
144 м²
€ 113,663
Продаётся коттедж в Ольгово со всеми удобствами. Два санузла. Подвальное помещение. Гараж + …
Коттедж
Слободковский сельский Совет, Беларусь
146 м²
€ 77,200
Коттедж расположен в д. Муражи, Браславского р-на на территории национального парка Браславс…
Коттедж
Полоцк, Беларусь
534 м²
€ 263,699
Продаётся элитный трёхэтажный коттедж общей площадью 534 м2, жилая 303м2, 2016 года постройк…
Коттедж
Орша, Беларусь
183 м²
€ 90,931
Коттедж
Орша, Беларусь
289 м²
€ 38,191
Коттедж
Новополоцк, Беларусь
289 м²
€ 222,780
Продаётся коттедж в элитном районе г. Новополоцка ! г. Новополоцк, ул. Весенняя. Отличные по…
Коттедж
Орша, Беларусь
448 м²
€ 318,257
Коттедж
Ольгово, Беларусь
205 м²
€ 125,484
Продается двухэтажный коттедж 2016 года постройки в Ольгово. Меблированный. С хорошей отделк…
Коттедж
Орша, Беларусь
256 м²
€ 109,117
Коттедж
Веркудский сельский Совет, Беларусь
226 м²
€ 227,327
Продаётся шикарный дом для охоты, рыбалки, ведения агротуризма и просто для уединённого отды…
Коттедж
Лепель, Беларусь
136 м²
€ 200,047
Продаётся шикарный коттедж в одном из красивейших и экологически-чистых мест Беларуси. Дом с…
Коттедж
Перебродский сельский Совет, Беларусь
664 м²
€ 290,978
Предлагается незавершенное строение под гостиничный комплекс на первой береговой линии озера…
Коттедж
Миоры, Беларусь
197 м²
€ 100,024
Продается отличный коттедж в одном из живописнейших мест Беларуси в г. Миоры. Живописнейшее …
Коттедж
Витебск, Беларусь
223 м²
€ 111,390
Продаётся коттедж под чистовую отделку в Лучёсе по ул. 3-я Крупской. Все коммуникации действ…
Коттедж
Орша, Беларусь
276 м²
€ 90,021
Коттедж
Орша, Беларусь
195 м²
€ 236,420
Продается пятикомнатный коттедж в Царском селе. Общая площадь дома -194,5 кв.м., жилая 73,7 …
Коттедж
Новополоцк, Беларусь
210 м²
€ 70,017
Продается двухэтажный коттедж в п.Междуречье. Объект находится в двух уровнях. Общая площадь…
Коттедж
Камайский сельский Совет, Беларусь
70 м²
€ 118,119
Коттедж в д. Параски на берегу на берегу красивого озера "Должа" (Витебская област…
Коттедж
Тулово, Беларусь
164 м²
€ 77,291
Продается капитальный, кирпичный жилой дом для большой семьи в Тулово. В 2-х уровнях. Все эт…
Коттедж
Островенский сельский Совет, Беларусь
127 м²
€ 45,465
Продается новый дом в живописном месте на берегу озера Белое в д.Пушкари. Дом с внешней стор…
Коттедж
Новополоцк, Беларусь
€ 145,489
В г.Новополоцке, Витебской области, продаётся трёхэтажный благоустроенный коттедж 1995 г. по…
Коттедж
Витебск, Беларусь
346 м²
€ 181,770
Дом в экологически чистой парковой зоне с прекрасным видом на хвойный лес и реку Витьба. Уча…
Коттедж
Витебск, Беларусь
399 м²
€ 218,233
VIP коттедж расположен в центральной части города недалеко от реки Западная Двина. На уютном…
Коттедж
Витебск, Беларусь
143 м²
€ 86,384
Продается двухэтажный коттедж из красного кирпича. В доме есть терраса, мансарда, подвал. На…
Коттедж
Ушачи, Беларусь
195 м²
€ 40,919
Продается дом в г.п. Ушачи, ул. Мамкина Дом кирпичный 2012 г.п. 3 уровня. Полностью готов к …
Коттедж
Бабиничи, Беларусь
191 м²
€ 47,284
Коттедж
Орша, Беларусь
128 м²
€ 136,396
Коттедж
Юньковский сельский Совет, Беларусь
305 м²
€ 109,117
Коттедж на трассе Вильнюс-Полоцк, с большой парковкой, под ресторанно-гостиничный комплекс и…
Показать следующие 30 объектов
1
2
Параметры недвижимости в Витебской области, Беларусь
с бассейном
недорогая
элитное
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты