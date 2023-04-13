Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Витебская область
  4. Коттеджи

Купить коттедж в Витебской области, Беларусь

Орша
12
Витебск
5
Новополоцк
3
Бабиничский сельский Совет
2
Веркудский сельский Совет
1
Волынецкий сельский Совет
1
Лепель
1
Миоры
1
Показать больше
Коттедж В архив
Очистить
38 объектов найдено
Коттеджв Октябрьский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Октябрьский сельский Совет, Беларусь
232 м²
€ 72,290
Продаётся коттедж под чистовую отделку 2020 года постройки в Шапурах. Электричество в доме. …
Коттеджв Витебск, Беларусь
Коттедж
Витебск, Беларусь
172 м²
€ 125,484
Продается коттедж на Клинах 2019 года постройки. Все коммуникации центральные. С двумя сануз…
Коттеджв Ольгово, Беларусь
Коттедж
Ольгово, Беларусь
144 м²
€ 113,663
Продаётся коттедж в Ольгово со всеми удобствами. Два санузла. Подвальное помещение. Гараж + …
Коттеджв Слободковский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Слободковский сельский Совет, Беларусь
146 м²
€ 77,200
Коттедж расположен в д. Муражи, Браславского р-на на территории национального парка Браславс…
Коттеджв Полоцк, Беларусь
Коттедж
Полоцк, Беларусь
534 м²
€ 263,699
Продаётся элитный трёхэтажный коттедж общей площадью 534 м2, жилая 303м2, 2016 года постройк…
Коттеджв Орша, Беларусь
Коттедж
Орша, Беларусь
183 м²
€ 90,931
Коттеджв Орша, Беларусь
Коттедж
Орша, Беларусь
289 м²
€ 38,191
Коттеджв Новополоцк, Беларусь
Коттедж
Новополоцк, Беларусь
289 м²
€ 222,780
Продаётся коттедж в элитном районе г. Новополоцка ! г. Новополоцк, ул. Весенняя. Отличные по…
Коттеджв Орша, Беларусь
Коттедж
Орша, Беларусь
448 м²
€ 318,257
Коттеджв Ольгово, Беларусь
Коттедж
Ольгово, Беларусь
205 м²
€ 125,484
Продается двухэтажный коттедж 2016 года постройки в Ольгово. Меблированный. С хорошей отделк…
Коттеджв Орша, Беларусь
Коттедж
Орша, Беларусь
256 м²
€ 109,117
Коттеджв Веркудский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Веркудский сельский Совет, Беларусь
226 м²
€ 227,327
Продаётся шикарный дом для охоты, рыбалки, ведения агротуризма и просто для уединённого отды…
Коттеджв Лепель, Беларусь
Коттедж
Лепель, Беларусь
136 м²
€ 200,047
Продаётся шикарный коттедж в одном из красивейших и экологически-чистых мест Беларуси. Дом с…
Коттеджв Перебродский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Перебродский сельский Совет, Беларусь
664 м²
€ 290,978
Предлагается незавершенное строение под гостиничный комплекс на первой береговой линии озера…
Коттеджв Миоры, Беларусь
Коттедж
Миоры, Беларусь
197 м²
€ 100,024
Продается отличный коттедж в одном из живописнейших мест Беларуси в г. Миоры. Живописнейшее …
Коттеджв Витебск, Беларусь
Коттедж
Витебск, Беларусь
223 м²
€ 111,390
Продаётся коттедж под чистовую отделку в Лучёсе по ул. 3-я Крупской. Все коммуникации действ…
Коттеджв Орша, Беларусь
Коттедж
Орша, Беларусь
276 м²
€ 90,021
Коттеджв Орша, Беларусь
Коттедж
Орша, Беларусь
195 м²
€ 236,420
Продается пятикомнатный коттедж в Царском селе. Общая площадь дома -194,5 кв.м., жилая 73,7 …
Коттеджв Новополоцк, Беларусь
Коттедж
Новополоцк, Беларусь
210 м²
€ 70,017
Продается двухэтажный коттедж в п.Междуречье. Объект находится в двух уровнях. Общая площадь…
Коттеджв Камайский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Камайский сельский Совет, Беларусь
70 м²
€ 118,119
Коттедж в д. Параски на берегу на берегу красивого озера "Должа" (Витебская област…
Коттеджв Тулово, Беларусь
Коттедж
Тулово, Беларусь
164 м²
€ 77,291
Продается капитальный, кирпичный жилой дом для большой семьи в Тулово. В 2-х уровнях. Все эт…
Коттеджв Островенский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Островенский сельский Совет, Беларусь
127 м²
€ 45,465
Продается новый дом в живописном месте на берегу озера Белое в д.Пушкари. Дом с внешней стор…
Коттеджв Новополоцк, Беларусь
Коттедж
Новополоцк, Беларусь
€ 145,489
В г.Новополоцке, Витебской области, продаётся трёхэтажный благоустроенный коттедж 1995 г. по…
Коттеджв Витебск, Беларусь
Коттедж
Витебск, Беларусь
346 м²
€ 181,770
Дом в экологически чистой парковой зоне с прекрасным видом на хвойный лес и реку Витьба. Уча…
Коттеджв Витебск, Беларусь
Коттедж
Витебск, Беларусь
399 м²
€ 218,233
VIP коттедж расположен в центральной части города недалеко от реки Западная Двина. На уютном…
Коттеджв Витебск, Беларусь
Коттедж
Витебск, Беларусь
143 м²
€ 86,384
Продается двухэтажный коттедж из красного кирпича. В доме есть терраса, мансарда, подвал. На…
Коттеджв Ушачи, Беларусь
Коттедж
Ушачи, Беларусь
195 м²
€ 40,919
Продается дом в г.п. Ушачи, ул. Мамкина Дом кирпичный 2012 г.п. 3 уровня. Полностью готов к …
Коттеджв Бабиничи, Беларусь
Коттедж
Бабиничи, Беларусь
191 м²
€ 47,284
Коттеджв Орша, Беларусь
Коттедж
Орша, Беларусь
128 м²
€ 136,396
Коттеджв Юньковский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Юньковский сельский Совет, Беларусь
305 м²
€ 109,117
Коттедж на трассе Вильнюс-Полоцк, с большой парковкой, под ресторанно-гостиничный комплекс и…

Параметры недвижимости в Витебской области, Беларусь

с бассейном
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти