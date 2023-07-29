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Продажа домов в Минске

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8
98 объектов найдено
Дом в Минск, Беларусь
Дом
Минск, Беларусь
Площадь 127 м²
Доброго времени суток, уважаемый покупатель! Предлагаю Вашему вниманию законсервированное ст…
€ 126,910
Таунхаус 5 спален в Минск, Беларусь
Таунхаус 5 спален
Минск, Беларусь
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 346 м²
Количество этажей 4
Прекрасный вариант для большой дружной семьи – квартира в таунхаусе 2000 г.п. с с…
€ 361,694
Дом 3 спальни в Минск, Беларусь
Дом 3 спальни
Минск, Беларусь
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Продается дом в СТ "Криница-1989" д.Паперня. Одноуровневое строение 8х10м на участ…
€ 39,433
Дом 5 спален в Минск, Беларусь
Дом 5 спален
Минск, Беларусь
Комнаты 5
Площадь 97 м²
Количество этажей 1
Месторасположение. Очень удачное размещение: в 5 минутах на машине от Академии Наук или…
€ 62,549
Коттедж 6 комнат в Минск, Беларусь
Коттедж 6 комнат
Минск, Беларусь
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 523 м²
Количество этажей 4
Предлагаем вашему вниманию просторный стильный коттедж в тихом живописном месте г. Минс…
€ 534,835
Дом в Минск, Беларусь
Дом
Минск, Беларусь
Площадь 83 м²
Дом в Минске, в тихом районе. Дом расположен на сухом, ровном участке земли в 7 соток. …
€ 59,829
Дом в Минск, Беларусь
Дом
Минск, Беларусь
Площадь 47 м²
€ 49,858
Дом в Минск, Беларусь
Дом
Минск, Беларусь
Площадь 107 м²
Продается ветхий дом с  участком ул. Подлесная рядом с живописным лесом. 15,84 сотки дл…
€ 72,429
Дом в Минск, Беларусь
Дом
Минск, Беларусь
Площадь 50 м²
Дача располагается в единственном с/т «Дражня», г. Минске.    Аккуратн…
€ 25,382
Дом в Минск, Беларусь
Дом
Минск, Беларусь
Площадь 106 м²
Полдома в Минске с отличной инфраструктурой и транспортным сообщением. 2 остановки до метро.…
€ 84,305
Дом в Минск, Беларусь
Дом
Минск, Беларусь
Площадь 250 м²
Продается строение в Заводском районе г.Минска. Площадь помещения 250м2.  Материал стен…
€ 49,767
Коттедж в Минск, Беларусь
Коттедж
Минск, Беларусь
Площадь 392 м²
    Коттедж во Фрунзенском районе полностью готовый к проживанию!  Дом р…
€ 407,019
Дом в Минск, Беларусь
Дом
Минск, Беларусь
Площадь 184 м²
Продается отличный участок с домом в экологически чистом районе г. Минска по ул. Весенняя. &…
€ 119,658
Дом в Минск, Беларусь
Дом
Минск, Беларусь
Площадь 56 м²
Продаётся 4-комнатный одноэтажный каменный жилой дом по улице Алтайской  - Отапливаемая…
€ 57,110
Дом в Минск, Беларусь
Дом
Минск, Беларусь
Площадь 141 м²
Местоположение: Область Минская область Населённый пункт с/т «Верас Зелёный»…
€ 89,744
Коттедж в Минск, Беларусь
Коттедж
Минск, Беларусь
Площадь 193 м²
Современный дом с центральными коммуникациями, системой «умный дом» и евроотделк…
€ 244,755
Дом в Минск, Беларусь
Дом
Минск, Беларусь
Площадь 76 м²
Продается  дом в Минска! Фрунзенский район! Микрорайон "Масюковщина"! До…
€ 122,378
Коттедж в Минск, Беларусь
Коттедж
Минск, Беларусь
Площадь 360 м²
3 уровневый коттедж на  участке 5.52 соток,  рядом лес, водоем, живописное место, …
€ 589,225
Дом в Минск, Беларусь
Дом
Минск, Беларусь
Площадь 288 м²
Продаётся жилой дом на Долгиновском тракте для большой семьи либо под коммерческий проект. В…
€ 99,715
Дом в Минск, Беларусь
Дом
Минск, Беларусь
Площадь 34 м²
2-х комнатная квартира в одноуровневом частном доме с отдельным входом и въездом с улицы, со…
€ 43,512
Дом в Минск, Беларусь
Дом
Минск, Беларусь
Площадь 161 м²
Продается дом на ул. Хмаринская, 37 (г.Минск, м-н Цна)! Отличный ремонт. Все коммуникации. Р…
€ 271,950
Дом в Минск, Беларусь
Дом
Минск, Беларусь
Площадь 37 м²
Жилой дом площадью 37 кв.м в Заводском районе. В доме проведено газовое центральное отоплени…
€ 36,169
Дом в Минск, Беларусь
Дом
Минск, Беларусь
Площадь 59 м²
Двухэтажная квартира в блокированном доме! Реконструкция в 2019г.- достроен второй этаж. Все…
€ 49,767
Дом в Минск, Беларусь
Дом
Минск, Беларусь
Площадь 60 м²
Крепкий, ухоженный дом и участок в 5 соток. Продается полдома. В соседней части - никто не п…
€ 40,793
Дом в Минск, Беларусь
Дом
Минск, Беларусь
Площадь 105 м²
Дом в СТ «Дражня» в Партизанском районе г.Минска. Рядом прогулочная благоустроен…
€ 40,793
Таунхаус в Минск, Беларусь
Таунхаус
Минск, Беларусь
Площадь 70 м²
Продается квартира по ул. Шемеша, 21. Общая площадь 70 кв.м, плюс терраса, огороженная придо…
€ 90,197
Дом в Минск, Беларусь
Дом
Минск, Беларусь
Площадь 59 м²
Одноэтажный дом с участком 2,5сотки в Минске. Если вы давно мечтаете о своем доме, но не хот…
€ 34,356
Дом в Минск, Беларусь
Дом
Минск, Беларусь
Площадь 71 м²
Участок в Минске по улице Иодковская. 800 метро до Цнянского водохранилища   Участок пл…
€ 86,118
Коттедж в Минск, Беларусь
Коттедж
Минск, Беларусь
Площадь 1 658 м²
Продаётся трёхэтажный дом, общей площадью 1658 м2. Дом располагается на участке 22,8 соток. …
€ 997,150
Дом в Минск, Беларусь
Дом
Минск, Беларусь
Площадь 232 м²
Продаётся дом типа танхаус,трёхуровневый с мансардным этажом.Свой участок 8 соток.…
€ 104,248

Параметры недвижимости в Минске, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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