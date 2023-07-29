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98 объектов найдено
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Дом
Минск, Беларусь
127 м²
Доброго времени суток, уважаемый покупатель! Предлагаю Вашему вниманию законсервированное ст…
€ 126,910
Рекомендовать
Таунхаус 5 спален
Минск, Беларусь
5
2
346 м²
4
Прекрасный вариант для большой дружной семьи – квартира в таунхаусе 2000 г.п. с с…
€ 361,694
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Дом 3 спальни
Минск, Беларусь
3
1
80 м²
Продается дом в СТ "Криница-1989" д.Паперня. Одноуровневое строение 8х10м на участ…
€ 39,433
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Дом 5 спален
Минск, Беларусь
5
97 м²
1
Месторасположение. Очень удачное размещение: в 5 минутах на машине от Академии Наук или…
€ 62,549
Рекомендовать
Коттедж 6 комнат
Минск, Беларусь
6
4
523 м²
4
Предлагаем вашему вниманию просторный стильный коттедж в тихом живописном месте г. Минс…
€ 534,835
Рекомендовать
Дом
Минск, Беларусь
83 м²
Дом в Минске, в тихом районе. Дом расположен на сухом, ровном участке земли в 7 соток. …
€ 59,829
Рекомендовать
Дом
Минск, Беларусь
47 м²
€ 49,858
Рекомендовать
Дом
Минск, Беларусь
107 м²
Продается ветхий дом с участком ул. Подлесная рядом с живописным лесом. 15,84 сотки дл…
€ 72,429
Рекомендовать
Дом
Минск, Беларусь
50 м²
Дача располагается в единственном с/т «Дражня», г. Минске. Аккуратн…
€ 25,382
Рекомендовать
Дом
Минск, Беларусь
106 м²
Полдома в Минске с отличной инфраструктурой и транспортным сообщением. 2 остановки до метро.…
€ 84,305
Рекомендовать
Дом
Минск, Беларусь
250 м²
Продается строение в Заводском районе г.Минска. Площадь помещения 250м2. Материал стен…
€ 49,767
1
Рекомендовать
Коттедж
Минск, Беларусь
392 м²
Коттедж во Фрунзенском районе полностью готовый к проживанию! Дом р…
€ 407,019
Рекомендовать
Дом
Минск, Беларусь
184 м²
Продается отличный участок с домом в экологически чистом районе г. Минска по ул. Весенняя. &…
€ 119,658
Рекомендовать
Дом
Минск, Беларусь
56 м²
Продаётся 4-комнатный одноэтажный каменный жилой дом по улице Алтайской - Отапливаемая…
€ 57,110
Рекомендовать
Дом
Минск, Беларусь
141 м²
Местоположение: Область Минская область Населённый пункт с/т «Верас Зелёный»…
€ 89,744
Рекомендовать
Коттедж
Минск, Беларусь
193 м²
Современный дом с центральными коммуникациями, системой «умный дом» и евроотделк…
€ 244,755
Рекомендовать
Дом
Минск, Беларусь
76 м²
Продается дом в Минска! Фрунзенский район! Микрорайон "Масюковщина"! До…
€ 122,378
Рекомендовать
Коттедж
Минск, Беларусь
360 м²
3 уровневый коттедж на участке 5.52 соток, рядом лес, водоем, живописное место, …
€ 589,225
Рекомендовать
Дом
Минск, Беларусь
288 м²
Продаётся жилой дом на Долгиновском тракте для большой семьи либо под коммерческий проект. В…
€ 99,715
Рекомендовать
Дом
Минск, Беларусь
34 м²
2-х комнатная квартира в одноуровневом частном доме с отдельным входом и въездом с улицы, со…
€ 43,512
Рекомендовать
Дом
Минск, Беларусь
161 м²
Продается дом на ул. Хмаринская, 37 (г.Минск, м-н Цна)! Отличный ремонт. Все коммуникации. Р…
€ 271,950
Рекомендовать
Дом
Минск, Беларусь
37 м²
Жилой дом площадью 37 кв.м в Заводском районе. В доме проведено газовое центральное отоплени…
€ 36,169
Рекомендовать
Дом
Минск, Беларусь
59 м²
Двухэтажная квартира в блокированном доме! Реконструкция в 2019г.- достроен второй этаж. Все…
€ 49,767
Рекомендовать
Дом
Минск, Беларусь
60 м²
Крепкий, ухоженный дом и участок в 5 соток. Продается полдома. В соседней части - никто не п…
€ 40,793
Рекомендовать
Дом
Минск, Беларусь
105 м²
Дом в СТ «Дражня» в Партизанском районе г.Минска. Рядом прогулочная благоустроен…
€ 40,793
Рекомендовать
Таунхаус
Минск, Беларусь
70 м²
Продается квартира по ул. Шемеша, 21. Общая площадь 70 кв.м, плюс терраса, огороженная придо…
€ 90,197
Рекомендовать
Дом
Минск, Беларусь
59 м²
Одноэтажный дом с участком 2,5сотки в Минске. Если вы давно мечтаете о своем доме, но не хот…
€ 34,356
Рекомендовать
Дом
Минск, Беларусь
71 м²
Участок в Минске по улице Иодковская. 800 метро до Цнянского водохранилища Участок пл…
€ 86,118
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Коттедж
Минск, Беларусь
1 658 м²
Продаётся трёхэтажный дом, общей площадью 1658 м2. Дом располагается на участке 22,8 соток. …
€ 997,150
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Дом
Минск, Беларусь
232 м²
Продаётся дом типа танхаус,трёхуровневый с мансардным этажом.Свой участок 8 соток.…
€ 104,248
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