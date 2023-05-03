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Дома в Марьина Горка, Беларусь

13 объектов найдено
Дом в Марьина Горка, Беларусь
Дом
Марьина Горка, Беларусь
167 м²
€ 45,319
Продается двухэтажный жилой дом с участком! Адрес: Марьина Горка, пер. Магистральный ⭕️ О Ва…
Дом в Марьина Горка, Беларусь
Дом
Марьина Горка, Беларусь
€ 1,362
Продается отличный участок в с\т Флора-журавинка Участок 6, 01 соток в садовом товариществе.…
Дом в Марьина Горка, Беларусь
Дом
Марьина Горка, Беларусь
66 м²
€ 40,778
Отличный дом с участком в Марьиной Горке Адрес: Марьина Горка, ул.Ворошилова ❤️ Предлагаем В…
Дом в Марьина Горка, Беларусь
Дом
Марьина Горка, Беларусь
114 м²
€ 59,850
Превосходный дом с участком в Марьиной Горке Адрес: Марьина Горка, пер.Ворошилова ❤️ Предлаг…
Дом в Марьина Горка, Беларусь
Дом
Марьина Горка, Беларусь
95 м²
€ 43,593
Находясь в постоянном стрессе и движении каждый человек мечтает окунуться в атмосферу тепла,…
Дом в Марьина Горка, Беларусь
Дом
Марьина Горка, Беларусь
97 м²
€ 40,869
Отличный вариант для проживания семьи или для дачи,  расположенный в чистом, красивом, …
Дом в Марьина Горка, Беларусь
Дом
Марьина Горка, Беларусь
87 м²
€ 31,787
Дом в жилом состоянии в самом центре г. Марьина Горка площадью 86.9/53.7/14.2 кв.м. 4 жилых …
Дом в Марьина Горка, Беларусь
Дом
Марьина Горка, Беларусь
53 м²
€ 24,430
Продается квартира в блокированном жилом доме. Дом расположен в г. Марьина Горка, в 15 мин. …
Дом в Марьина Горка, Беларусь
Дом
Марьина Горка, Беларусь
95 м²
€ 28,063
Продается двухквартирный жилой дом г. Марьина Горка. Ул.К.Маркса 40.Участок 12 соток.40х30.у…
Дом в Марьина Горка, Беларусь
Дом
Марьина Горка, Беларусь
80 м²
€ 72,565
Предлагаем вашему вниманию отличный  дом с большим  участком (15 соток) в городе&n…
Коттедж в Марьина Горка, Беларусь
Коттедж
Марьина Горка, Беларусь
125 м²
€ 30,152
Продажа жилого дома 2020 г.п. в аг. Новоселки (рядом с г. Марьина Горка). Общая площадь СНБ …
Дом в Марьина Горка, Беларусь
Дом
Марьина Горка, Беларусь
66 м²
€ 37,690
Продается отличный дом в Марьиной Горке  Хорошие подъездные пути , маршрутки  в Ми…
Дом в Марьина Горка, Беларусь
Дом
Марьина Горка, Беларусь
31 м²
€ 47,226
Современный небольшой дом в живописном месте Марьиной Горки. В доме интересная планировка: н…
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