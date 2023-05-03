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Квартиры в Могилёв, Беларусь
Квартира
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178 объектов найдено
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Квартира 2 комнаты
Могилёв, Беларусь
2 Количество комнат
50 м²
4/5 Этаж
€ 33,149
Квартира 2 комнаты
Могилёв, Беларусь
2 Количество комнат
178 м²
2/3 Этаж
€ 90,819
Продаётся двухуровневая квартира (таунхаус) в укромном квартале города Могилёва. Живописное …
Квартира 3 комнаты
Могилёв, Беларусь
3 Количество комнат
58 м²
6/9 Этаж
€ 56,762
Квартира 2 комнаты
Могилёв, Беларусь
2 Количество комнат
45 м²
2/5 Этаж
€ 27,246
Продаётся 2-комнатная квартира на 2 этаже 5-этажного панельного дома. Дом после капитального…
Квартира 2 комнаты
Могилёв, Беларусь
2 Количество комнат
51 м²
5/5 Этаж
€ 29,925
Квартира 1 комната
Могилёв, Беларусь
1 Количество комнат
29 м²
5/9 Этаж
€ 24,512
Квартира 1 комната
Могилёв, Беларусь
1 Количество комнат
30 м²
3/5 Этаж
€ 21,333
Квартира 1 комната
Могилёв, Беларусь
1 Количество комнат
36 м²
1/10 Этаж
€ 21,706
Продаётся 1-комнатная квартира на 1-м этаже девятиэтажного панельного дома. Удобная планиров…
Квартира 2 комнаты
Могилёв, Беларусь
2 Количество комнат
50 м²
4/10 Этаж
€ 37,418
Продаётся шикарная 2-комнатная квартира на 4 этаже 10-этажного кирпичного дома 1994 года пос…
Квартира 1 комната
Могилёв, Беларусь
1 Количество комнат
30 м²
4/5 Этаж
€ 19,980
Квартира 3 комнаты
Могилёв, Беларусь
3 Количество комнат
82 м²
3/5 Этаж
€ 63,573
Квартира 4 комнаты
Могилёв, Беларусь
4 Количество комнат
59 м²
2/5 Этаж
€ 33,149
Квартира 1 комната
Могилёв, Беларусь
1 Количество комнат
26 м²
3/5 Этаж
€ 17,256
Квартира 2 комнаты
Могилёв, Беларусь
2 Количество комнат
45 м²
2/5 Этаж
€ 31,333
Квартира 2 комнаты
Могилёв, Беларусь
2 Количество комнат
54 м²
5/10 Этаж
€ 44,047
Квартира 2 комнаты
Могилёв, Беларусь
2 Количество комнат
40 м²
4/6 Этаж
€ 40,869
Квартира 2 комнаты
Могилёв, Беларусь
2 Количество комнат
56 м²
4/10 Этаж
€ 50,859
Квартира 2 комнаты
Могилёв, Беларусь
2 Количество комнат
52 м²
5/5 Этаж
€ 25,339
Продаётся 2-комнатная квартира в кирпичном доме в районе с развитой инфраструктурой. Рядом н…
Квартира 2 комнаты
Могилёв, Беларусь
2 Количество комнат
43 м²
3/5 Этаж
€ 23,613
Продаётся 2х-комнатная квартира практически в центре города . г. Могилёв …
Квартира 1 комната
Могилёв, Беларусь
1 Количество комнат
44 м²
3/9 Этаж
€ 34,511
Продаётся шикарная однокомнатная квартира общей площадью 44 м2. Квартира расположена в доме …
Квартира
Могилёв, Беларусь
60 м²
€ 14,985
Квартира 4 комнаты
Могилёв, Беларусь
4 Количество комнат
59 м²
2/5 Этаж
€ 33,603
Квартира 3 комнаты
Могилёв, Беларусь
3 Количество комнат
58 м²
3 Этаж
€ 29,516
Квартира 2 комнаты
Могилёв, Беларусь
2 Количество комнат
53 м²
1/5 Этаж
€ 33,603
Квартира 2 комнаты
Могилёв, Беларусь
2 Количество комнат
50 м²
3/5 Этаж
€ 34,330
Квартира 3 комнаты
Могилёв, Беларусь
3 Количество комнат
63 м²
5/5 Этаж
€ 37,690
Отличная трёхкомнатная квартира с хорошим,аккуратным ремонтом в Казимировке. Дом после капре…
Квартира 2 комнаты
Могилёв, Беларусь
2 Количество комнат
50 м²
8/24 Этаж
€ 41,323
Квартира
Могилёв, Беларусь
Цена по запросу
Квартира 4 комнаты
Могилёв, Беларусь
4 Количество комнат
59 м²
2/5 Этаж
Цена по запросу
Квартира 3 комнаты
Могилёв, Беларусь
3 Количество комнат
67 м²
4/7 Этаж
€ 42,413
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Параметры недвижимости в Могилёв, Беларусь
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