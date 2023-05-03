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Квартиры в Могилёв, Беларусь

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178 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Могилёв, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Могилёв, Беларусь
2 Количество комнат 50 м² 4/5 Этаж
€ 33,149
Квартира 2 комнаты в Могилёв, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Могилёв, Беларусь
2 Количество комнат 178 м² 2/3 Этаж
€ 90,819
Продаётся двухуровневая квартира (таунхаус) в укромном квартале города Могилёва. Живописное …
Квартира 3 комнаты в Могилёв, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Могилёв, Беларусь
3 Количество комнат 58 м² 6/9 Этаж
€ 56,762
Квартира 2 комнаты в Могилёв, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Могилёв, Беларусь
2 Количество комнат 45 м² 2/5 Этаж
€ 27,246
Продаётся 2-комнатная квартира на 2 этаже 5-этажного панельного дома. Дом после капитального…
Квартира 2 комнаты в Могилёв, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Могилёв, Беларусь
2 Количество комнат 51 м² 5/5 Этаж
€ 29,925
Квартира 1 комната в Могилёв, Беларусь
Квартира 1 комната
Могилёв, Беларусь
1 Количество комнат 29 м² 5/9 Этаж
€ 24,512
Квартира 1 комната в Могилёв, Беларусь
Квартира 1 комната
Могилёв, Беларусь
1 Количество комнат 30 м² 3/5 Этаж
€ 21,333
Квартира 1 комната в Могилёв, Беларусь
Квартира 1 комната
Могилёв, Беларусь
1 Количество комнат 36 м² 1/10 Этаж
€ 21,706
Продаётся 1-комнатная квартира на 1-м этаже девятиэтажного панельного дома. Удобная планиров…
Квартира 2 комнаты в Могилёв, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Могилёв, Беларусь
2 Количество комнат 50 м² 4/10 Этаж
€ 37,418
Продаётся шикарная 2-комнатная квартира на 4 этаже 10-этажного кирпичного дома 1994 года пос…
Квартира 1 комната в Могилёв, Беларусь
Квартира 1 комната
Могилёв, Беларусь
1 Количество комнат 30 м² 4/5 Этаж
€ 19,980
Квартира 3 комнаты в Могилёв, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Могилёв, Беларусь
3 Количество комнат 82 м² 3/5 Этаж
€ 63,573
Квартира 4 комнаты в Могилёв, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Могилёв, Беларусь
4 Количество комнат 59 м² 2/5 Этаж
€ 33,149
Квартира 1 комната в Могилёв, Беларусь
Квартира 1 комната
Могилёв, Беларусь
1 Количество комнат 26 м² 3/5 Этаж
€ 17,256
Квартира 2 комнаты в Могилёв, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Могилёв, Беларусь
2 Количество комнат 45 м² 2/5 Этаж
€ 31,333
Квартира 2 комнаты в Могилёв, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Могилёв, Беларусь
2 Количество комнат 54 м² 5/10 Этаж
€ 44,047
Квартира 2 комнаты в Могилёв, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Могилёв, Беларусь
2 Количество комнат 40 м² 4/6 Этаж
€ 40,869
Квартира 2 комнаты в Могилёв, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Могилёв, Беларусь
2 Количество комнат 56 м² 4/10 Этаж
€ 50,859
Квартира 2 комнаты в Могилёв, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Могилёв, Беларусь
2 Количество комнат 52 м² 5/5 Этаж
€ 25,339
Продаётся 2-комнатная квартира в кирпичном доме в районе с развитой инфраструктурой. Рядом н…
Квартира 2 комнаты в Могилёв, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Могилёв, Беларусь
2 Количество комнат 43 м² 3/5 Этаж
€ 23,613
   Продаётся 2х-комнатная квартира практически в центре города . г. Могилёв  …
Квартира 1 комната в Могилёв, Беларусь
Квартира 1 комната
Могилёв, Беларусь
1 Количество комнат 44 м² 3/9 Этаж
€ 34,511
Продаётся шикарная однокомнатная квартира общей площадью 44 м2. Квартира расположена в доме …
Квартира в Могилёв, Беларусь
Квартира
Могилёв, Беларусь
60 м²
€ 14,985
Квартира 4 комнаты в Могилёв, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Могилёв, Беларусь
4 Количество комнат 59 м² 2/5 Этаж
€ 33,603
Квартира 3 комнаты в Могилёв, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Могилёв, Беларусь
3 Количество комнат 58 м² 3 Этаж
€ 29,516
Квартира 2 комнаты в Могилёв, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Могилёв, Беларусь
2 Количество комнат 53 м² 1/5 Этаж
€ 33,603
Квартира 2 комнаты в Могилёв, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Могилёв, Беларусь
2 Количество комнат 50 м² 3/5 Этаж
€ 34,330
Квартира 3 комнаты в Могилёв, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Могилёв, Беларусь
3 Количество комнат 63 м² 5/5 Этаж
€ 37,690
Отличная трёхкомнатная квартира с хорошим,аккуратным ремонтом в Казимировке. Дом после капре…
Квартира 2 комнаты в Могилёв, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Могилёв, Беларусь
2 Количество комнат 50 м² 8/24 Этаж
€ 41,323
Квартира в Могилёв, Беларусь
Квартира
Могилёв, Беларусь
Цена по запросу
Квартира 4 комнаты в Могилёв, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Могилёв, Беларусь
4 Количество комнат 59 м² 2/5 Этаж
Цена по запросу
Квартира 3 комнаты в Могилёв, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Могилёв, Беларусь
3 Количество комнат 67 м² 4/7 Этаж
€ 42,413

Параметры недвижимости в Могилёв, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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