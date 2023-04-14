Купить дом в Лидский район, Беларусь

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Лидский район
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63 объекта найдено
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Дом
Доржи, Беларусь
32 м²
Цена по запросу
Дом
Тарновский сельский Совет, Беларусь
74 м²
€ 7,691
Продается деревянный дом в деревне Люборы Лидского района рядом с Дитвой. До реки от дома бу…
Дом
Лида, Беларусь
26 м²
€ 7,962
Продается аккуратная дача с участком за Еврооптом в г.Лида. На участке около садового домика…
Дом
Лида, Беларусь
137 м²
€ 56,099
Атмосферный кирпичный дом с башней! Это то место, где хочется жить… Дом расположен в …
Дом
Лида, Беларусь
35 м²
€ 7,239
На территории участка расположен ветхий дом, который можно использовать под дачу или же выпо…
Коттедж
Лида, Беларусь
156 м²
€ 47,503
Продается дом по улице Айвазовского(район Слобода). Общая площадь дома дома 156 м. кв., жила…
Дом
Лида, Беларусь
142 м²
€ 76,910
Продаётся уютный жилой дом, полностью готовый для заселения ул. Авиационная. На участке площ…
Дом
Лида, Беларусь
128 м²
€ 65,871
Продается уютный жилой дом по ул. 2ой переулок Гастелло, полностью готовый для заселения. Пл…
Дом
Лида, Беларусь
34 м²
€ 14,929
Продаётся 2х комнатная квартира в жилом доме по ул.Куйбышева. (м-н Северный). Дом кирпичный,…
Дом
Белица, Беларусь
79 м²
€ 4,976
Продается жилой дом в агрогородке Белица. Дом находится на центральной улице в посёлке. …
Дом
Лида, Беларусь
93 м²
€ 85,958
Продается жилой дом в районе Свердлова. В 2020 г. завершена реконструкция. Выполнен современ…
Дом
Гончарский сельский Совет, Беларусь
27 м²
€ 15,337
Продается 100% готовности дачный домик с участком и баней. Дом кирпичный с земельным участко…
Дом
Лида, Беларусь
31 м²
€ 8,143
Продаётся 1-комнатная квартира в восьми-квартирном доме на ул. Царюка, микрорайон Северный. …
Дом
Гуды, Беларусь
138 м²
€ 33,026
Продается жилой одноэтажный дом в д.Гуды(3 км от Лиды). Дом кирпичный, с газовым отоплением,…
Дом
Лида, Беларусь
140 м²
€ 40,626
Продается большой жилой дом, расположенный в непосредственной близости к центру города. Обща…
Дом
Лида, Беларусь
112 м²
€ 44,336
Продается жилой дом в районе ЖБИ(дог.29/2). Дом одноэтажный с мансардой, построен в 1996 год…
Дом
Лида, Беларусь
62 м²
€ 27,145
Жилой дом по ул. Говорова (м-н Северный) - 4 жилых комнаты - сан узел совмещённый, кухня 8.1…
Дом
Лида, Беларусь
143 м²
€ 61,437
Продается жилой дом по ул. Плеханова (дог.14/2) -2005 год постройки -этажность дома-2 -кирпи…
Дом
Лида, Беларусь
87 м²
€ 40,717
Продается дом по ул. Речная. Хорошее место в шаговой доступности находится Озеро, в близи 5 …
Дом
Лида, Беларусь
19 м²
€ 2,353
Продается дачный домик в черте города Энергетиков,42 (район ЖБИ), что даст новым владельцам …
Дом
Гончарский сельский Совет, Беларусь
43 м²
€ 13,572
Продаётся участок с домом в д.Беневичи в Лидском районе. Дом общей площадью 42.5 кв.м, участ…
Дом
Дубровня, Беларусь
245 м²
€ 63,337
Продаётся 2 этажный коттедж в д. Дубровня (1км от г.Лида). Общая площадь: 244,7 м.кв., жилая…
Дом
Далёкие, Беларусь
25 м²
€ 3,800
Продается деревянный дом в д. Далекие. Дом расположен на участке 9 соток. В дом проведена во…
Дом
Лида, Беларусь
58 м²
€ 28,048
Продается деревянный дом в п. Первомайский(10 км от г.Лида). В доме выполнен аккуратный совр…
Дом
Лида, Беларусь
215 м²
€ 80,529
Продается дом в 1 км от города. Дом расположен в д.Новоселки на ухоженном участке 19,37 сото…
Дом
Первомайский, Беларусь
89 м²
€ 24,882
Данный объект настолько уникален, что его можно использовать как для проживания, так и для р…
Дом
Лида, Беларусь
72 м²
€ 53,384
Продается жилой дом (на Слободе) по ул. Дзержинского, 2003 года постройки (дог.344/2). Матер…
Дом
Лида, Беларусь
148 м²
€ 158,343
Продается жилой дом по ул. Ситникова в г. Лида (м-н Молодежный). Общая площадь дома 148,3кв.…
Дом
Ваверка, Беларусь
106 м²
€ 14,477
Продается одноэтажный жилой дом в аг. Ваверка в Лидском р-оне(25 км от Лиды). Дом деревянный…
Дом
Белицкий сельский Совет, Беларусь
41 м²
€ 6,786
Продается дом в д. Понемонцы в 150м от р.Неман (1я береговая линия)40м от старицы реки. Дом …
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