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Купить недвижимость в Логойский район, Беларусь

Логойский сельский Совет
41
Острошицкий сельский Совет
38
Беларучский сельский Совет
31
Логойск
21
Гайненский сельский Совет
17
Плещеницы
16
Швабский сельский Совет
6
Янушковичский сельский Совет
6
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192 объекта найдено
Домв Гайненский сельский Совет, Беларусь
Дом
Гайненский сельский Совет, Беларусь
150 м²
€ 27,054
 Продается 2-этажный дом готовностью 78% и площадью 149,6м2 в д. Звериничи всего в 15 к…
Коттеджв Логойск, Беларусь
Коттедж
Логойск, Беларусь
103 м²
€ 77,814
Новый современный одноэтажный дом по цене квартиры в Минске. Есть возможность обустроить вт…
Домв Острошицкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Острошицкий сельский Совет, Беларусь
70 м²
€ 20,811
Приезжай и отдыхай.  24 км от МКАД. Р-н Острошицкого городка. Не требует вложений. …
Домв Беларучский сельский Совет, Беларусь
Дом
Беларучский сельский Совет, Беларусь
100 м²
€ 36,102
❤️ Садовый домик находится в СТ Вяча-91, полностью оборудован и готов к проживанию. Адрес: с…
Домв Логойский сельский Совет, Беларусь
Дом
Логойский сельский Совет, Беларусь
82 м²
€ 57,004
Двухэтажный бревенчатый дом в тихом, живописном месте. Большой участок с плодовыми деревьями…
Домв Острошицы, Беларусь
Дом
Острошицы, Беларусь
171 м²
€ 180,059
Мечтали о собственном доме, построенном по последним современным технологиям в лаконичном ст…
Домв Логойский сельский Совет, Беларусь
Дом
Логойский сельский Совет, Беларусь
77 м²
€ 54,199
Если Вы устали от городской суеты, задымленности, бесконечного шума и мечтаете проводить вре…
Домв Логойский сельский Совет, Беларусь
Дом
Логойский сельский Совет, Беларусь
37 м²
€ 10,858
Садовое товарищество Медик находится в 30 км от МКАДа в Логойском направлении. Вы сможете об…
Квартира 3 комнатыв Логойск, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Логойск, Беларусь
3 Количество комнат 75 м² 5/6 Этаж
€ 37,912
2-этажная квартира в Логойске по ул. Советская Адрес: Логойск, ул. Советская, д. 41   ⭕…
Домв Логойский сельский Совет, Беларусь
Дом
Логойский сельский Совет, Беларусь
51 м²
€ 26,692
Двухуровневый дом на просторном участке! Адрес: СТ Пралеска ❤️Атмосферный двухуровневый дачн…
Домв Логоза, Беларусь
Дом
Логоза, Беларусь
123 м²
€ 107,583
Продаётся идеальный дом для счастливой жизни! Адрес: д. Логоза, ул. Подгорная ⭕️ О Вашем буд…
Домв Крайский сельский Совет, Беларусь
Дом
Крайский сельский Совет, Беларусь
39 м²
€ 6,243
Продаётся дом в Логойском р-не. Адрес: д. Прогон. ❤️Бревенчатый экологичный домик за городом…
Домв Беларучский сельский Совет, Беларусь
Дом
Беларучский сельский Совет, Беларусь
93 м²
€ 33,931
Продается  дом для семьи в СТ Гаяны! Адрес: СТ "Гаяны". ❤️ Просторный двухэта…
Домв Каменский сельский Совет, Беларусь
Дом
Каменский сельский Совет, Беларусь
77 м²
€ 15,834
Продаётся дом в живописном месте! Адрес: д. Закалюжье. ❤️Тёплый кирпичный дом для любителей …
Домв Беларучский сельский Совет, Беларусь
Дом
Беларучский сельский Совет, Беларусь
24 м²
€ 8,596
Расстояние от МКАД 22 км, лес рядом, 8 соток. Автобус, магазин, вода сезонные. Газ по улице.…
Домв Плещеницы, Беларусь
Дом
Плещеницы, Беларусь
89 м²
€ 60,623
Продается современный экологичный дом 125,6 м2 с мансардным этажом из оцилиндрованного&…
Коттеджв Чуденичи, Беларусь
Коттедж
Чуденичи, Беларусь
285 м²
€ 407,168
Продается коттедж у леса (25 км от МКАД).  Удобный выезд из Минска, 5 км до горнолыжног…
Домв Острошицкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Острошицкий сельский Совет, Беларусь
36 м²
€ 34,383
Дом с большим участком у берега реки! Адрес: д. Мончаки, ул. Центральная Специально для Вас …
Домв Плещеницы, Беларусь
Дом
Плещеницы, Беларусь
68 м²
€ 19,001
Одноуровневый дом в благоустроенном городском посёлке Плещеницы с удобный транспортным сообщ…
Домв Острошицкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Острошицкий сельский Совет, Беларусь
94 м²
€ 45,241
Трёхуровневый дачный дом с баней, бассейном! Адрес: СТ Секунда ❤️Атмосферный трёхуровневый с…
Квартира 2 комнатыв Логойск, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Логойск, Беларусь
2 Количество комнат 49 м² 2/2 Этаж
€ 31,669
Продается 2-ух комнатная квартира в кирпичном доме. Обычное, жилое состояние. Окна ПВХ, вход…
Домв Беларучский сельский Совет, Беларусь
Дом
Беларучский сельский Совет, Беларусь
83 м²
€ 63,247
Экологичный дом для круглогодичного проживания Адрес: д. Корбачевка, ул. Солнечная ⭕️ О Ваше…
Домв Плещеницкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Плещеницкий сельский Совет, Беларусь
72 м²
€ 14,025
Одноуровневый дом на участке 18 соток в д. Отрубок! Адрес: д. Отрубок ❤️Полностью готовый дл…
Домв Логойский сельский Совет, Беларусь
Дом
Логойский сельский Совет, Беларусь
72 м²
€ 95,006
Продается замечательный деревянный дом в д. Знаменка Логойского района. Отличное вложен…
Домв Плещеницы, Беларусь
Дом
Плещеницы, Беларусь
135 м²
€ 36,193
Двухуровневый дом в уютном гп. Плещеницы! Адрес: гп. Плещеницы, ул. Меркушева.   ❤️ Гот…
Домв Швабский сельский Совет, Беларусь
Дом
Швабский сельский Совет, Беларусь
65 м²
€ 9,863
Дом с прекрасным плодоносящим садом в д.Кроква Адрес: д. Кроква, пер. Озерный ⭕️ О Вашем буд…
Домв Беларучский сельский Совет, Беларусь
Дом
Беларучский сельский Совет, Беларусь
117 м²
€ 40,717
Комфортный и готовый для проживания одноэтажный жилой дом 117,1 м2 с 3 жилыми комнатами…
Домв Задорье, Беларусь
Дом
Задорье, Беларусь
47 м²
€ 13,572
Продается дом в агрогородке Задорье, Логойский район. Материал стен – сруб, обшит ваго…
Коттеджв Беларучский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Беларучский сельский Совет, Беларусь
€ 126,584
Продается недостроенный законсервированный дом в д. Мочаны в 13 км от МКАД. Логойское направ…
Домв Логоза, Беларусь
Дом
Логоза, Беларусь
78 м²
€ 37,098
Продается жилой дом с ремонтом в д. Логоза Логойского района, 5 км от Логойска, 37 км от Мин…

Параметры недвижимости в Логойский район, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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